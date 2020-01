LIVE Volley, Risultati Superlega oggi in DIRETTA: trasferte per Civitanova e Modena, Perugia ospita Monza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione 16ma giornata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima giornata, terza del girone di ritorno, di Superlega 2019-20, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube, nonostante sia saldamente in testa alla classifica, sarà chiamata al riscatto dopo aver perso la prima partita della stagione contro Milano, i ragazzi di Fefè De Giorgi se la dovranno vedere con Latina, formazione che necessita a tutti i costi di una vittoria per lasciare la zona retrocessione. Perugia, che viene da una serie di nove vittorie consecutive, ospiterà al Pala Barton Monza: Kurek e Orduna proveranno in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote a Leon e compagni, l’obiettivo è quello di raggiungere i play-off, al momento distanti tre punti.

Milano, che viaggia letteralmente sulle ali dell’entusiasmo, è ormai a soli due punti dalla seconda piazza, questa sera non avrà vita facile contro Ravenna, una squadra ricca di giovani che si sta ben destreggiando tra le big. Piacenza-Verona potrebbe e dovrebbe essere uno dei match più equilibrati della giornata, la prima viene da tre sconfitte consecutive, la seconda continua ad avere molti alti e bassi. Modena non dovrebbe avere problemi a Sora, fanalino di coda di coda del Campionato: i ragazzi di Andrea Giani, che non vengono dal proprio miglior momento, dovranno fare a meno del centrale Maxwell Holt, nonostante ciò la superiorità tecnica dovrebbe essere netta. Infine sarà la volta di Trentino-Sora, l’Itas, dopo essersi ripresa momentaneamente la quarta piazza, avrà l’occasione per allungare la sua striscia di vittorie e per rintuzzare gli attacchi di Milano.

Loading...

Loading...

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sedicesima giornata di SuperLega: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18:00.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Foto LPS/Roberto Bartomeoli