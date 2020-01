Volley, SuperLega 2020: 16ma giornata. Civitanova per il riscatto, Perugia insegue, Modena vuole conferme

La SuperLega non conosce tregua e tornerà in campo già domenica 19 gennaio dopo il turno infrasettimanale andato in scena ieri, spazio alla sedicesima giornata del massimo campionato italiano di volley maschile che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Civitanova è incappata nella prima sconfitta stagionale perdendo in casa contro Milano al tie-break, i Campioni d’Italia vogliono prontamente riscattarsi ma non dovranno sottovalutare la trasferta sul campo di Cisterna (ex Latina) che insegue punti importanti per la salvezza: la capolista si affiderà come sempre alle stelle Osmany Juantorena, Yoandy Leal e Bruninho contro i laziali trascinati da Jean Patry, reduce dal trionfale preolimpico con la Francia.

Perugia insegue a sei punti di distacco e, dopo aver espugnato Verona al tie-break, è attesa dal ritorno di fronte al proprio pubblico del PalaBarton: la corazzata di Aleksandar Atanasijevic e Wilfredo Leon, reduce da nove vittorie consecutive, non vuole fermarsi anche se Monza proverà a fare lo sgambetto sperando di recuperare la stella Bartosz Kurek che era assente nel match di ieri contro Trento.

Modena vuole proseguire nel buon momento di forma e la trasferta sul campo del fanalino di coda Sora non dovrebbe riservare particolari sorprese ai Canarini guidati dai soliti Ivan Zatsev, Bartosz Bednorz e Matt Anderson. Trento punta al successo casalingo contro Vibo Valentia, Simone Giannelli è pronto ad azionare i vari Luca Vettori, Uros Kovacevic e Kleben Cebulj contro i calabresi che giovedì non hanno potuto giocare vista la non omologabilità del PalaMaiata.

Grande attenzione su Milano che, dopo aver battuto Civitanova, vuole continuare a sognare: i ragazzi di Roberto Piazza incroceranno Ravenna all’Allianz Cloud, la quinta forza del campionato guidata dal bomber Nimir Abdel Aziz se la dovrà vedere con i romagnoli di Daniele Lavia che si sta esprimendo su buoni livelli. Completa il quadro il confronto tra il Piacenza di Gabriele Nelli e il Verona di Jean Patry.

PROGRAMMA SEDICESIMA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY: PROGRAMMA, ORARI E TV

DOMENICA 19 GENNAIO:

18.00 Top Volley Cisterna vs Cucine Lube Civitanova (diretta tv su RaiSport)

18.00 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora vs Leo Shoes Modena (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Gas Sales Piacenza vs Calzedonia Verona (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Vero Volley Monza (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Allianz Milano vs Consar Ravenna (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Itas Trentino vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Eleven Sports)

stefano.villa@oasport.it

Foto LPS/Loris Cerquiglini