LIVE Snowboard cross, Coppa del Mondo Big White 2020 in DIRETTA: Michela Moioli e gli azzurri si giocano la vittoria

Presentazione delle gare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Coppa del Mondo di snowboardcross, da Big White (Canada) .L’Italia si presenta in Nordamerica come squadra più forte al momento: gli azzurri sono al comando di entrambe le classifiche e vanno a caccia ancora di trionfi nelle due prove classiche individuali in programma stasera.

A Cervinia tra gli uomini si è esaltato Lorenzo Sommariva che ha fatto colpo doppio cogliendo la prima vittoria in carriera ed il pettorale giallo di leader. Subito alle sue spalle Emanuel Perathoner, mentre all’esordio a Montafon aveva centrato il podio Omar Visintin. Una squadra maschile dunque in grande forma e pronta a giocarsi nuovamente la top-3. Tra i rivali da tenere d’occhio ovviamente Alessandro Hämmerle, Cameron Bolton ed anche il padrone di casa Éliot Grondin.

Tra le donne va a caccia della sfera di cristallo Michela Moioli, che punta a questo obiettivo senza mezzi termini: per lei il trionfo di Cervinia e la piazza d’onore a Montafon sono valsi già una quasi fuga in classifica. Ad inseguire e pronta a contrastarla ci sono la detentrice della Coppa Eva Samková, la francese Chloe Trespeuch e l’australiana Belle Brockhoff. Da fare attenzione anche alle altre due azzurre: Raffaella Brutto e Sofia Belinghieri, reduce dal primo podio in carriera, possono sicuramente stupire.

Ci attende dunque una serata di grande spettacolo, che OA Sport vi invita a seguire in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Appuntamento alle ore 21, buon divertimento!

Foto: FISI/Pentaphoto