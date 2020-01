LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco basket, Eurolega 2020 in DIRETTA: i meneghini vogliono tornare alla vittoria in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Così Fenerbahce-Milano

Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Bayern Monaco, valevole per la ventiduesima giornata dell’edizione 2019-2020 di Eurolega.

Nel match d’andata, a squadre completamente diverse, il Bayern fece il suo esordio nell’attuale annata della massima competizione europea di club con una vittoria per 78-64, contrassegnata dai 18 punti di Vladimir Lucic e dai 16 di Nihad Dedovic. Fu anche il giorno dell’esordio di Luis Scola in maglia Olimpia, con l’argentino che realizzò 17 punti, ma anche dei tanti problemi di infortuni piccoli o grandi che attanagliavano la formazione di Ettore Messina.

Il destino, in termini di riempimento dell’infermeria, non è stato dalla parte della formazione di casa nemmeno questa volta: Riccardo Moraschini (fuori fino a dopo la Coppa Italia) e Jeff Brooks. La novità, però, c’è, ed è rappresentata dall’arrivo di Drew Crawford, MVP dello scorso campionato italiano con la maglia di Cremona e alla sua prima esperienza assoluta in Eurolega. Dall’altra parte sono di ritorno il play TJ Bray e l’ala Josh Huestis, ed è anche cambiato l’allenatore, con la promozione di Oliver Kostic al posto di Dejan Radonjic. Greg Monroe è il quinto miglior rimbalzista della competizione, Petteri Koponen il terzo miglior tiratore da tre.

Queste le parole di Ettore Messina alla vigilia: “E’ una partita molto importante che giochiamo contro una squadra che è molto fisica e difende bene a metà campo quindi sarà fondamentale procurarsi dei canestri in transizione. Contro Greg Monroe e gli altri lunghi del Bayern sarà decisiva anche la lotta a rimbalzo dove sarà vitale reggere il confronto“.

Vedremo alzarsi la palla a due questa sera alle ore 21:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

