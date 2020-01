Orario Bologna-Brescia e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

Dopo le emozioni della Coppa Italia torna questo fine settimana la Serie A TIM 2020, che tra le altre sfide propone quella tra Bologna e Brescia, due simboli del calcio di provincia, che si affronteranno nel primo anticipo del sabato, valido per la ventiduesima giornata del massimo campionato, la terza del girone di ritorno.

La sfida si svolgerà come detto questo sabato, 1 febbraio 2020, a partire dalle ore 15, presso lo Stadio Renato Dall’Ara della città felsinea, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale 202 del bouquet satellitare, ma anche in streaming, sulla piattaforma in abbonamento Sky Go.

Il programma della partita:

Serie A calcio 2020

Sabato 1 febbraio 2020

Ore 15 Bologna-Brescia

Sky Sport 202, Sky Go

Le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Paz, Bani, Danilo, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayé

