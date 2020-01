LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 79-78 basket, Eurolega 2020 in DIRETTA: rimonta incredibile della squadra di Messina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e vi rimandiamo alla nostra cronaca.

Vittoria pesantissima in classifica per la squadra di Messina. Era fondamentale vincere oggi per l’Olimpia, che resta ampiamente in zona playoff.

Sedici punti di Micov e tredici di Nedovic. Nove punti e 10 assist per Rodriguez.

Una rimonta pazzesca della squadra di Messina, che rientra dal -20 e vince in un finale pirotecnico.

HA VINTO L’OLIMPIAAAAAAAA! UNA VITTORIA INCREDIBILE!

MILANO FINISCE CON LA PALLA IN MANOOOOOOO!

NEDOVIC SBAGLIA MA IL RIMBALZO E’ DI MILANOOOOOOOOOO

79-78 NEDOVIC METTE IL PRIMO!

Fallo di Dedovic a sei secondi dalla fine. Nedovic in lunetta.

78-78 Dentro anche il secondo.

78-77 Zipser mette il primo.

Fallo di Nedovic su Zipser. Dieci secondi al termine.

78-76 Glaciale il serbo. 19 secondi alla fine.

Subito fallo di Dedovic su Nedovic.

Timeout per Milano. Mancano 20 secondi alla fine.

76-76 Zipser mette il secondo.

Zipser sbaglia il primo libero.

Zipser prende il rimbalzo in attacco e Rodriguez fa fallo sul tedesco.

Trenta secondi alla fine. Da capire ora cosa deciderà di fare Milano in difesa.

76-75 SORPASSOOOOOOOOOOOOO! ALLEY OOP FIRMATO RODRIGUEZ/TARCZEWSKI!

ULTIMO MINUTO!

74-75 MICOOOOOOOV! TRIPLAAAAAAA!

71-75 Solo un libero per Lo. 1.18 alla fine.

71-74 Barthel con l’appoggio al vetro.

Sfondamento di Tarczewski! Altra opportunità bruciata per il sorpasso da Milano.

INFRAZIONE DI 24 SECONDI DEL BAYERN! Due minuti alla fine.

71-72 TRIPLAAAAA DI ROLL!

68-72 Due liberi di Dedovic.

Anche Nedovic butta via la palla.

Palla persa da Lo. Quattro minuti alla fine.

Rodriguez si mette in proprio e sbaglia.

68-70 MICOOOOOOOOV TRIPLAAAAAAA! Milano è sul -2!

Tre secondi in area di Monroe. Esplode il Forum!

65-70 Micov in penetrazione firma il -5.

63-70 Dedovic con un altro grandissimo canestro.

63-68 Rodriguez anticipa e vola in contropiede per il -5.

61-68 TRIPLA DI MICOV!

58-68 Dall’angolo Dedovic.

Brutta palla persa da Micov.

Altra palla persa dal Bayern. Fallo in attacco di Monroe.

58-66 ROOOOOLL! TRIPLAAAAA

55-66 Facili due punti al tabellone di Rodriguez.

FINISCE IL TERZO QUARTO! O/2 per il centro del Bayern, che resta comunque avanti di tredici punti quando manca un quarto alla fine della partita.

Due liberi per Lessort proprio sulla sirena della fine del quarto.

53-66 1/2 anche per Nedovic.

52-66 Un solo libero di Barthel. 26 secondi alla fine del quarto.

52-65 Due liberi di Sisco.

52-63 Coast to coast di Nedovic.

50-63 Dentro anche il libero supplementare dell’americano.

49-63 Tarczewski segna con il fallo di Lessort.

Altra palla persa dal Bayern.

47-62 Tripla di Micov e subito timeout del Bayern. Tre minuti a fine terzo quarto.

44-62 Altri due di Gudaitis in penetrazione. Messina prova a scuotere i suoi.

42-60 Nedovic con una bella penetrazione.

Altre due triple facili sbagliate da Nedovic e Sykes.

40-60 Monroe firma il +20. Timeout di Messina e fischi al Forum.

40-58 Zipser arriva facile al ferro.

Milano sbaglia ancora una tripla. Bayern in totale controllo.

40-56 Due liberi di Monroe.

40-54 Micov con l’arresto e tiro.

38-54 Lo segna il +16. Bayern in allungo.

38-52 Due liberi di Monroe.

Esce Barthel per infortunio.

38-50 Tripla di Lo e subito timeout di Messina.

38-47 Barthlel con il gancio dallo “smile”

SI RICOMINCIA!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Bayern avanti di sette punti all’intervallo. Tredici punti per uno scatenato Barthel, mentre per il Milano il migliore è Scola con 10 punti.

Sykes non trova il miracolo sulla sirena.

Banale palla persa da Sykes. 40 secondi all’intervallo.

38-45 Tripla di Sykes!

35-45 Due liberi di Nedovic.

33-43 Un solo libero per Gudaitis

32-43 Ennesima tripla del Bayern. Questa volta con Sisco

32-40 Due liberi di Nedovic.

30-40 Dedovic firma il +10. Tre minuti all’intervallo.

30-38 Fortunoso canestro di tabella di Barthel.

30-36 Bel movimento in post di Scola.

Time out Bayern.

28-34 Arriva la tripla di Roll!

25-34 2/2 Monroe.

Tarczewski rischia di concedere un gioco da tre punti alla penetrazione di Monroe, sono due liberi.

6’40” all’intervallo.

25-32 L’ALLEY OOP RODRIGUEZ-TARCZEWSKI!

23-32 King è impossibile da fermare stasera: terza tripla.

Gran stoppata di Gudaitis sulla penetrazione di Lo!

23-29 Gudaitis interrompe il periodo negativo milanese.

21-29 Ancora King a punire da tre.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – MILANO: Scola 8; BAYERN: Barthel 9

Sbaglia sulla sirena Crawford, dopo 10′ Milano è sotto di 5 punti.

21-26 La lotta a rimbalzo premia il Bayern, King a segno da tre

21-23 CRAWFORD! Primi tre punti in maglia Milano per lui!

18-23 Milano perde Huestis sotto canestro, schiacciata facile.

18-21 Tarczewski sbaglia, prende il rimbalzo offensivo e segna! Milano a -3 con 1’40” dalla prima sirena.

16-21 1/2 Gudaitis.

Mismatch Gudaitis-Flaccadori, il lituano guadagna due liberi mandando nel contempo il Bayern in bonus.

15-21 Tripla di TJ Bray, ex Trapani e Casale Monferrato nella nostra A2 in passato.

Esordio nelle file del Bayern questa sera per Flaccadori.

Zipser risponde allo stesso modo su Sykes vanificandone la penetrazione.

TARCZEWSKI CANCELLA MONROE!

15-18 2/2 Nedovic.

Si riprende con due liberi per Nedovic.

E stavolta è Kostic a chiamare time out.

13-18 Semigancio di Barthel, già nove punti per lui.

13-16 RODRIGUEZ! Nasconde la palla a tutti, penetra e appoggia!

11-16 Bella palla di Lo per Monroe, che appoggia.

11-14 ANCORA SCOLA! Tripla col grande aiuto del ferro!

8-14 Costruisce male il tiro il Bayern, ma Dedovic manda a segno ugualmente.

Sbaglia l’aggiuntivo Scola.

8-12 Gran canestro di Scola! C’è anche il fallo, va in lunetta con l’aggiuntivo.

6-12 In uscita dal time out entra Crawford, però arriva il contropiede del Bayern con la schiacciata di Barthel.

6-10 Tripla di Zipser, Messina non è troppo contento e chiama time out dopo 5’20”.

6-7 Dedovic ringrazia Barthel per il blocco offerto e segna dalla media.

6-5 Tripla di Sergio Rodriguez! 7′ a fine primo quarto.

3-5 Realizza l’aggiuntivo Barthel.

3-4 Barthel fa saltare Scola, usa bene il piede perno, segna e subisce il fallo dell’argentino.

3-2 1/2 Scola.

Scola sfrutta il mismatch con Maodo Lo, si avvicina verso il canestro dal lato destro e riesce a guadagnare due tiri liberi.

2-2 Linea di fondo per Barthel che in appoggio segna.

2-0 Primi due punti della partita di Scola, contro la difesa non semplice di Barthel.

Il Bayern risponde con l’infrazione di 8 secondi, in memoria dell’altro suo numero storico in carriera.

Primo possesso Milano, che decide di fare infrazione dei 24 in forma di tributo a Kobe.

21:15 Tanti applausi ad Assago, ed ora è palla a due.

21:14 Squadre in campo, ma prima dell’inizio un minuto di silenzio per Kobe Bryant e Robert Archibald.

21:13 QUINTETTI – MILANO: Rodriguez Roll Micov Scola Tarczewski; BAYERN: Lo Dedovic Zipser Barthel Monroe

21:10 La mascotte di Milano, Fiero il Guerriero, indossa la maglia di Kobe in sua memoria.

21:08 Assente nel Bayern Lucic, uno degli uomini più importanti per il Bayern. Intanto in corso la presentazione.

21:05 Oltre a Kobe, questa sera verrà ricordato anche Robert Archibald, primo scozzese in NBA, scomparso lo scorso sabato all’età di 39 anni.

21:00 Ancora un dettaglio delle scarpe di Nedovic dedicate alla leggenda dei Los Angeles Lakers.

20:55 Nemanja Nedovic onora così la memoria di Kobe Bryant.

Nemanja Nedovic paying homage to his boyhood hero Kobe Bryant before tonight game vs Bayern #insieme #zajedno @nedovic1624 pic.twitter.com/2LKRqgXWGB — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) January 30, 2020

20:50 Si comincia subito con la notizia che è emersa nel pomeriggio: al Forum non sarà in campo Andrea Cinciarini, messo KO da un risentimento muscolare al polpaccio della gamba sinistra.

20:45 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che mette di fronte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e il Bayern Monaco, nel 22° turno di Eurolega 2019-2020.

La presentazione del match – Il programma della partita

Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Bayern Monaco, valevole per la ventiduesima giornata dell’edizione 2019-2020 di Eurolega.

Nel match d’andata, a squadre completamente diverse, il Bayern fece il suo esordio nell’attuale annata della massima competizione europea di club con una vittoria per 78-64, contrassegnata dai 18 punti di Vladimir Lucic e dai 16 di Nihad Dedovic. Fu anche il giorno dell’esordio di Luis Scola in maglia Olimpia, con l’argentino che realizzò 17 punti, ma anche dei tanti problemi di infortuni piccoli o grandi che attanagliavano la formazione di Ettore Messina.

Il destino, in termini di riempimento dell’infermeria, non è stato dalla parte della formazione di casa nemmeno questa volta: Riccardo Moraschini (fuori fino a dopo la Coppa Italia) e Jeff Brooks. La novità, però, c’è, ed è rappresentata dall’arrivo di Drew Crawford, MVP dello scorso campionato italiano con la maglia di Cremona e alla sua prima esperienza assoluta in Eurolega. Dall’altra parte sono di ritorno il play TJ Bray e l’ala Josh Huestis, ed è anche cambiato l’allenatore, con la promozione di Oliver Kostic al posto di Dejan Radonjic. Greg Monroe è il quinto miglior rimbalzista della competizione, Petteri Koponen il terzo miglior tiratore da tre.

Queste le parole di Ettore Messina alla vigilia: “E’ una partita molto importante che giochiamo contro una squadra che è molto fisica e difende bene a metà campo quindi sarà fondamentale procurarsi dei canestri in transizione. Contro Greg Monroe e gli altri lunghi del Bayern sarà decisiva anche la lotta a rimbalzo dove sarà vitale reggere il confronto“.

Vedremo alzarsi la palla a due questa sera alle ore 21:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

