LIVE Napoli-Lazio, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: biancocelesti favoriti al San Paolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Napoli-Lazio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Lazio quarti di finale della Coppa Italia 2019-20, occasione per il Napoli di dare una svolta alla stagione attraverso una vittoria che farebbe volare gli azzurri in semifinale, la Lazio non snobba la competizione e lascia a casa solamente gli infortunati e l’affaticato Luis Alberto.

Napoli che non vive un bel momento con la squadra che sembra divisa internamente in gruppi e i risultati che non arrivano in campionato con una grave difficoltà a trovare la porta per gli attaccanti non sembrano aiutare. Sempre complicato decifrare la formazione che andrà in campo per la Coppa Italia ma Rino Gattuso dovrebbe mandare in porta Meret con Manolas e uno tra Di Lorenzo e Luperto centrali difensivi, terzini Hysaj e Mario Rui. Mediana con il nuovo acquisto titolare Demme nel ruolo di regista insieme alla coppia di mezzali che saranno Fabian Ruiz e Zielinski, partono dalla panchina l’altro nuovo arrivo Lobotka e anche Elmas che spinge per giocare dall’inizio. Attacco con Milik punta centrale coadiuvato da Insigne a sinistra e Lozano a destra, panchina per Llorente e Callejon.

Lazio che invece vive tutt’altro momento con il record di vittorie consecutive in campionato arriva all’appuntamento in Coppa Italia nella miglior forma fisica e mentale per affrontare questo importante evento. Per la formazione Simone Inzaghi dovrebbe mandare in porta Proto (Strakosha non sta benissimo), centrali difensivi Bastos, Luiz Felipe e Acerbi che comporranno il pacchetto difensivo. Esterni Lazzari e Lulic con Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Parolo a comporre la linea mediana, possibilità per Jony che potrebbe vincere il ballottaggio con Parolo con conseguente spostamento di Lulic mezzala. Attacco confermato con Immobile e Caicedo, Correa recuperato che andrà in panchina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Lazio, partita valevole per il quarto di finale di Coppa Italia 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.