LIVE Napoli-Lazio 1-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: Insigne firma la vittoria dei partenopei che volano in semifinale. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.53 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.50 Pagelle:

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Hysaj 4.5, Manolas 7, Di Lorenzo 6.5, Mario Rui 7; Lobotka 6 (22′ Luperto 6.5), Demme 7, Zielinski 6; Callejon 6 (68′ Elmas 6), Milik 6.5, Insigne 7.5 (77′ Fabian Ruiz 6). All. Gattuso 7.

Loading...

Loading...

LAZIO (3-5-2): Strakosha 5; Luiz Felipe 4.5, Acerbi 5.5, Radu 5 (69′ Patric 6); Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 4.5, Parolo 5.5, Lulic 5 (76′ Jony 6); Caicedo 5 (54′ Correa 6), Immobile 4.5. All. Inzaghi 5.

22.47 Partita spettacolare, secondo tempo dove la Lazio prova a spingere sull’acceleratore ma un Correa non ancora in perfette condizioni e la sfortuna di due pali (di Immobile e Lazzari) regalano ad un finalmente ottimo Napoli la semifinale di Coppa Italia contro la vincente di Inter-Fiorentina.

95′ Finisce la partita, Napoli-Lazio 1-0.

93′ Parolo sfiora il gol del pareggio con un colpo di testa sul primo palo.

91′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

89′ VAR che controlla la posizione di Acerbi e conferma il fuorigioco.

88′ Palo di Lazzari con un tiro da fuori area, e conseguente rete in fuorigioco di Acerbi.

86′ Lazio in disperato tentativo di arrivare al pareggio, Acerbi va a fare la punta.

84′ Palo di Mario Rui con un tiro, tiro sorprendente del terzino sinistro utilizzando il piede debole.

82′ Traversa di Immobile che al volo colpisce in pieno il palo.

80′ Lazzari prova a cercare Immobile, ma il pallone viene deviato e finisce fuori.

78′ Napoli che si difende con un posizionamento a uomo, Lazio che non riesce a creare pericoli fino a questo momento.

76′ Fuori Insigne e dentro Fabian Ruiz per il Napoli.

74′ Esce Lulic e dentro Jony per la Lazio.

72′ Demme crossa in mezzo per Milik che di testa colpisce il palo.

70′ Fuori Radu e dentro Patric per la Lazio.

68′ Lazio che prova il massimo sforzo per arrivare al pareggio, Milinkovic-Savic si alza dietro le punte Immobile e Correa.

66′ Fuori Callejon e dentro Elmas per il Napoli.

64′ Correa rientra e tira dalla sinistra, pallone fuori.

62′ Rete in fuorigioco di Immobile che al momento del tiro si trova oltre i difensori del Napoli.

60′ Immobile dopo un corner si trova sul secondo palo con il pallone che piove dall’alto, colpisce male mandando sull’esterno delle rete.

58′ Immobile per Correa che prova il sinistro, pallone colpito debolmente.

56′ Intervento duro di Radu su Callejon, l’arbitro non estrae il giallo.

54′ Fuori Caicedo e dentro Correa per la Lazio.

52′ Di Lorenzo punta l’avversario e va al tiro, pallone sull’esterno della rete.

50′ Destro di Immobile da fuori area, para facilmente Ospina.

48′ Errore di Strakosha che perde il pallone, nel riprenderlo riceve una scarpata da Milik.

46′ Inizia la ripresa!

21.38 Finisce un primo tempo dove succede di tutto, vantaggi di Insigne e due minuti dopo rigore sbagliato da Immobile, due espulsi con Hysaj per doppia ammonizione e Lucas Leiva cinque minuti dopo per insulti.

A tra poco per il secondo tempo.

48′ Finisce il primo tempo, Napoli-Lazio 1-0.

47′ Cross di Lazzari dalla destra, fallo in attacco di Parolo su Demme.

45′ Ci saranno tre minuti di recupero.

43′ Lazio che alza il baricentro, prova ad arrivare al tiro con fraseggi centrali.

41′ Napoli che riesce a difendere con ordine contro la Lazio, Simone Inzaghi chiede a Milinkovic-Savic maggiore impegno.

39′ Manovra prolungata del Napoli che non riesce a fruttare il tiro in porta.

37′ Partita che dopo aver visto succedere di tutto vive un momento di stanca, le squadre entrambe in 10 uomini faticano a trovare le misure.

35′ Manolas dolorante dopo uno scontro, prova a restare in campo.

33′ Lancio per Immobile ma si trova in posizione irregolare.

31′ Insigne prova a superare Luiz Felipe ma questa volta il difensore della Lazio copre bene.

29′ Fallo tattico di Radu che rischia il cartellino giallo per aver fermato la palla con la mano.

27′ Rosso anche per Lucas Leiva che dopo aver ricevuto il giallo insulta l’arbitro e viene mandato sotto la doccia.

25′ Cambia la partita del Napoli che passa ad un 4-4-1.

23′ Fuori Lobotka e dentro Luperto per il Napoli.

21′ Ci prova Parolo da fuori area, pallone che finisce fuori.

19′ Rosso per Hysaj, fallo su Immobile lanciato sulla fascia, il calciatore albanese era già ammonito per il rigore precedente.

17′ Caicedo dentro l’area di rigore prova ad incrociare il tiro, para Ospina.

15′ Giallo per Acerbi per gioco pericoloso su Milik.

13′ Ancora Lazzari sulla destra mette in mezzo per Immobile che di testa non trova la porta.

11′ Rissa in mezzo al campo per un fallo a centrocampo, l’arbitro riesce a calmare gli animi.

9′ SBAGLIA, IMMOBILE, scivola nel momento del tiro nel dischetto, Napoli-Lazio 1-0.

7′ RIGORE per la LAZIO, cross in mezzo di Lazzari per Immobile che arriva nei pressi di Caicedo che viene fermato irregolarmente da Hysaj che prende anche il cartellino giallo.

5′ Ingresso rabbioso in campo della squadra napoletana con pressing aggressivo ad attaccare la prima costruzione biancoceleste.

3′ Goooooooooooooool, Insigneeeeeeeeeeeeeeeeee, Insigne sulla sinistra supera il diretto avversario e piazza la palla sul secondo palo, Napoli-Lazio 1-0.

1′ Inizia la partita!

20.43 Entrano in campo le due squadre, tra poco il fischio d’inizio.

20.40 Tra tre minuti l’ingresso in campo delle due squadre.

20.37 L’ingresso in campo della Lazio:

20.34 La Lazio, fatta eccezione per l’Europa League, non perde dal 25 settembre (1-0 in casa dell’Inter).

20.31 Il Napoli ha conquistato appena 3 successi nelle ultime 16 gare in tutte le competizioni.

20.28 L’arbitro sarà Davide Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti designati Mondin e Di Iorio, dal quarto ufficiale Manganiello e da Nasca al VAR.

20.25 Niente Luis Alberto per la Lazio: il centrocampista spagnolo è rimasto a Roma e non sarà della partita.

20.22 Dopo l’esordio di Demme negli ottavi con il Perugia, questa sera ci sarà probabilmente l’esordio di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è arrivato in questa sessione di mercato dal Celta Vigo.

20.19 Immobile ha segnato 26 gol tra Serie A (23), Europa League (2) e Coppa Italia (1).

20.16 La Lazio è reduce da 11 vittorie consecutive in Serie A (più il successo in Supercoppa), trascinata da un Ciro Immobile in forma strepitosa.

20.13 Il Napoli, che in campionato ha perso 4 partite in casa consecutive, compreso il ko dello scorso sabato con la Fiorentina, è a caccia di un riscatto in Coppa Italia.

20.10 Il Napoli, ha battuto il Perugia con un doppio rigore di Insigne.

20.07 Negli ottavi di finale la Lazio ha superato con un poker la Cremonese.

20.04 Napoli e Lazio tornano a sfidarsi 10 giorni dopo la partita di campionato decisa da un gol di Ciro Immobile (su errore di Ospina).

20.01 Chi si qualifica sfiderà in semifinale la vincente di Inter-Fiorentina.

19.58 Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

19.55 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Napoli-Lazio partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2019-20.

Orario, probabili formazioni e come vedere Napoli-Lazio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Lazio quarti di finale della Coppa Italia 2019-20, occasione per il Napoli di dare una svolta alla stagione attraverso una vittoria che farebbe volare gli azzurri in semifinale, la Lazio non snobba la competizione e lascia a casa solamente gli infortunati e l’affaticato Luis Alberto.

Napoli che non vive un bel momento con la squadra che sembra divisa internamente in gruppi e i risultati che non arrivano in campionato con una grave difficoltà a trovare la porta per gli attaccanti non sembrano aiutare. Sempre complicato decifrare la formazione che andrà in campo per la Coppa Italia ma Rino Gattuso dovrebbe mandare in porta Meret con Manolas e uno tra Di Lorenzo e Luperto centrali difensivi, terzini Hysaj e Mario Rui. Mediana con il nuovo acquisto titolare Demme nel ruolo di regista insieme alla coppia di mezzali che saranno Fabian Ruiz e Zielinski, partono dalla panchina l’altro nuovo arrivo Lobotka e anche Elmas che spinge per giocare dall’inizio. Attacco con Milik punta centrale coadiuvato da Insigne a sinistra e Lozano a destra, panchina per Llorente e Callejon.

Lazio che invece vive tutt’altro momento con il record di vittorie consecutive in campionato arriva all’appuntamento in Coppa Italia nella miglior forma fisica e mentale per affrontare questo importante evento. Per la formazione Simone Inzaghi dovrebbe mandare in porta Proto (Strakosha non sta benissimo), centrali difensivi Bastos, Luiz Felipe e Acerbi che comporranno il pacchetto difensivo. Esterni Lazzari e Lulic con Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Parolo a comporre la linea mediana, possibilità per Jony che potrebbe vincere il ballottaggio con Parolo con conseguente spostamento di Lulic mezzala. Attacco confermato con Immobile e Caicedo, Correa recuperato che andrà in panchina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Lazio, partita valevole per il quarto di finale di Coppa Italia 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.