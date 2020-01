Napoli-Lazio in tv oggi: orario Coppa Italia, programma, streaming, formazioni (21 gennaio)

Scattano ufficialmente i quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020. Si parte, questa sera alle ore 20.45, con un interessantissimo Napoli-Lazio. Allo stadio San Paolo, i Partenopei attendono i biancocelesti, in una sfida che si annuncia ricca di spettacolo e gol. Le due rivali arrivano da momenti decisamente differenti. Il Napoli, infatti, sta vivendo una stagione quanto mai complicata, che ha portato all’avvicendamento in panchina tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, mentre i romani volano sulle ali dell’entusiasmo dopo un filotto record di vittorie e, soprattutto, il successo in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Chi passerà alle semifinali? Lo capiremo questa sera, dato che sarà un match secco che si deciderà in novanta minuti oppure centoventi, sempre che non siano necessari i calci di rigore. Chi passa se la vedrà, in un uno turno di andata e ritorno contro la vincente di Milan-Torino.

IN TV — Napoli-Lazio sarà visibile su Rai1, live ed in chiaro. In streaming si potrà seguire su Raiplay, mentre OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’attesissimo quarto di finale

PROGRAMMA COPPA ITALIA 2019-2020

Martedì 21 gennaio

ore 20.45 NAPOLI-LAZIO – diretta su Rai1

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All: Gennaro Gattuso

LAZIO (3-5-2), Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Levia, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. All: Simone Inzaghi

Foto: Lapresse