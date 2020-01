VIDEO Napoli-Lazio 1-0 Highlights: gol e sintesi Coppa Italia. Gran gol di Insigne, che erroraccio di Immobile

Era la squadra più in forma del momento, ma la voglia di riscatto e la spinta del San Paolo hanno ribaltato il pronostico. È il Napoli la prima semifinalista della Coppa Italia di calcio 2019-2020: i partenopei battono la Lazio in casa per 1-0 e volano al penultimo atto. Andiamo a rivivere l’incontro con gli highlights e la sintesi della sfida.

HIGHLIGHTS NAPOLI-LAZIO 1-0 COPPA ITALIA 2020

gianluca.bruno@oasport.it

Credits: Marco Canoniero / Shutterstock.com