LIVE Napoli-Juventus 2-1, Serie A calcio in DIRETTA: Zielinski e Insigne regalano agli azzurri una serata magica, accorcia Ronaldo ma non basta. Pagelle e highlights

22.49 La nostra diretta live termina qui, grazie per aver seguito Napoli-Juventus su questa pagina, buona serata da parte di OA Sport.

22.47 LE PAGELLE DEL NAPOLI: Meret 6, Hysaj 6, Manolas 6,5, Di Lorenzo 5,5, Mario Rui 6, Demme 5,5 (dal 68′ Lobotka 6), Zielinski 7 (dall’81’ Elmas 6), Callejon 6,5, Milik 6 (dal 90′ Llorente s.v.), Insigne 7,5 All. Gattuso 7.

22.44 LE PAGELLE DELLA JUVENTUS: Szczesny 5,5, Cuadrado 5,5, Bonucci 6, De Ligt 6, Alex Sandro 6, Bentancur 5,5, Pjanic 6 (dal 50′ Rabiot 5,5), Matuidi 5 (dal 72′ Costa 5,5), Dybala 5 (dal 72′ Bernardeschi 5), Higuain 5,5, Ronaldo 6. All. Sarri 5,5

22.41 Il Napoli realizza l’impresa e nel secondo tempo fa suo il big-match della domenica sera grazie ai goal di Zielinski al 63′ e di Insigne all’86’. Per la Juventus accorcia le distanze Ronaldo al 90′ ma è troppo tardi. I bianconeri di Sarri cadono dunque per la seconda volta nella stagione e falliscono l’opportunità di allungare sull’Inter in classifica.

90’+4 FINISCE QUI!!!!!!!!! DOPO QUATTRO SCONFITTE CONSECUTIVE IN CASA SI RIALZA IL NAPOLI!

90’+4 ROVESCIATA DI HIGUAIN, Meret blocca sicuro.

90’+3 Juve in massa in avanti, i bianconeri provano l’ultimo disperato assalto.

90’+2 Fallo in attacco di Ronaldo che viene ammonito per proteste.

90’+1 Difesa del Napoli mal schierata e CR7 ne approfitta per infilarsi tra i due centrali e battere Meret. La Juve proverà ora il tutto per tutto negli ultimi tre minuti di extra-time concessi dall’arbitro.

90′ RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, il portoghese riapre la partita, mancano quattro minuti di recupero. Napoli-Juventus 2-1.

89′ TERZO E ULTIMO CAMBIO, effettuato da Gennaro Gattuso, esce Milik entra Llorente.

88′ Ruggito del San Paolo, ora il Napoli gestisce gli ultimi palloni, la Juventus sembra essersi arresa.

86′ Cross al centro di Callejon per Insigne che con il destro schiaccia il pallone a terra, la deviazione di De Ligt inganna Szczesny, raddoppio Napoli, impresa vicina per la squadra di Gennaro Gattuso.

85′ INSIGNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, 2-0 NAPOLI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

84′ GIALLO PER DE LIGT, dopo un fallo a centrocampo su Insigne l’olandese ex Ajax diventa il sesto ammonito della gara.

83′ Si spazientisce Sarri dopo un lancio lunga dalla difesa a cercare le punte.

82′ BRIVIDO IN AREA NAPOLI, su un traversone dalla sinistra di Alex Sandro, Mario Rui appoggia di testa per Meret a centro area, si salva la difesa azzurra in qualche modo.

81′ SECONDO CAMBIO, effettuato da Gennaro Gattuso, esce Zielinski, autore del goal che sta decidendo sino a qui l’incontro, dentro Elmas.

80′ GIALLO PER BERNARDESCHI, Mariani ammonisce l’ex viola dopo un gesto di stizza.

79′ Insigne si guadagna un prezioso calcio di punizione, poco più di 10 minuti al triplice fischio.

78′ La Juve spinge ora per arrivare al pareggio, gli uomini di Gattuso fino ad ora sono però riusciti a limitare al minimo i pericoli.

76′ Pressione alta dei giocatori in maglia bianconera adesso, giallo per Hysaj che entra duro su Bentancur.

74′ Sarri esaurisce dunque le tre sostituzioni, ribadiamo punteggio e marcatori, Napoli-Juventus 1-0, 63′ Zielinski.

72′ DOPPIO CAMBIO, effettuato da Maurizio Sarri, fuori Matuidi e Dybala, dentro Douglas Costa e Federico Bernardeschi, sarà una Juventus a trazione offensiva per gli ultimi 18 minuti più recupero.

71′ Il tocco di Cuadrado in area è sembrato evidente, l’arbitro non ricorre al VAR, sul ribaltamento di fronte dallo di Manolas che concede alla Juventus un calcio di punizione sulla tre-quarti.

70′ Protestano i giocatori del Napoli per un presunto tocco di mano di un difensore della Juventus in area di rigore, Mariani lascia proseguire.

69′ Giallo per Rabiot, il francese ex PSG entra in ritardo su Ruiz.

67′ Gattuso effettua la seconda sostituzione, esce Demme entra Lobotka.

66′ Meret blocca a terra una palla velenosa sugli sviluppi di un calcio piazzato, ora la Juve si sta riversando nella metà campo del Napoli alla ricerca del pareggio.

65′ Si riversa in avanti ora la Juventus, punizione di Cuadrado che taglia l’area per poi sfilare in fallo laterale, pronto Lobotka per Demme tra le fila del Napoli.

64′ Esplode il San Paolo per il vantaggio del Napoli arrivato come un fulmine a ciel sereno.

63′ Conclusione da fuori di Insigne respinta corta da Sczcesny, si avventa come un falco Zielinski che porta avanti gli azzurri.

62′ ZIELINSKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi, Napoli-Juventus 1-0.

61′ HIGUAIN, bella azione della Juventus, Ronaldo accelera e serve il 21 bianconero, il tiro incrociato dell’ex Napoli viene controllato a terra da Meret.

60′ GIALLO PER BENTANCUR, Zielinski costringe al fallo l’uruguaiano che diventa il secondo ammonito della gara dopo Demme.

59′ Fallo a centrocampo di Rabiot su Fabian Ruiz.

57′ Imposta il Napoli da dietro, la partita si ristabilisce sui ritmi medio bassi del primo tempo con le due squadre che non danno l’idea di volersi sbilanciare.

55′ Rimessa dal fondo per il Napoli, 10 minuti trascorsi nella ripresa.

53′ ZIELINSKI, ci prova da fuori il polacco, palla alta, bel fraseggio del Napoli, ora il match sembra essersi acceso.

51′ Goal di Ronaldo giustamente annullato per posizione di offside di Higuain in partenza.

50′ ECCO IL CAMBIO, Adrien Rabiot entra per Miralem Pjanic, Bentancur si sposta al centro.

50′ NON CE LA FA PJANIC, il bosniaco accusa il colpo subito nel primo tempo, pronto Rabiot.

49′ Fabian Ruiz avanza per vie centrali e calcia in porta, pallone largo.

48′ Batte Pjanic che va in mezzo, Rui allontana di testa.

47′ Punizione da buona posizione per la Juventus.

46′ Si riparte con i primi 22 del primo tempo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.38 Ora l’intervallo, restate su questa pagina per il secondo tempo di Napoli-Juventus.

21.36 Al San Paolo si chiude un primo tempo dove le due squadre hanno giocato molto coperte per la paura di andare sotto. Possesso palla 55% in favore della Juventus.

45’+1 FINISCE UN PRIMO TEMPO STITICO DI EMOZIONI, NAPOLI-JUVENTUS 0-0.

45′ Filtrante di Ruiz per Milik ben controllato da de Ligt.

44′ Prova a chiudere in avanti il Napoli, gli azzurri tentano di sviluppare l’azione a sinistra.

43′ Fuorigioco di Inisigne, ci sarà un minuto di recupero.

42′ L’argentino crossa dentro per Ronaldo, il colpo di testa del portoghese si spegne alto.

41′ Punizione in favore della Juventus, Dybala e Pjanic sul punto di battuta.

40′ Bonucci imposta da dietro, tra poco conosceremo l’entità del recupero.

39′ Fallo di sfondamento di Dybala su Mario Rui.

38′ Batte invece Cuadrado, il colombiano scodella al centro, Demme mette fuori con il destro.

37′ Punizione sulla tre-quarti di destra in favore della Juve, andrà Dybala con il sinistro.

36′ Ci avviciniamo al duplice fischio dell’arbitro Mariani, score ancora fermo sullo 0-0.

34′ Fallo in attacco di Higuain su Callejon, si riprenderà con una punizione per in Napoli.

32′ Contropiede della Juventus dopo una palla persa del Napoli, Alex Sandro entra in area dalla sinistra e trova un contatto in area con Manolas, solo rimessa dal fondo.

31′ Si rialza il bosniaco, punizione in favore della Juve, fino a qui è successo veramente poco.

30′ Gioco fermo dopo i primi trenta minuti, dopo un contrasto a centrocampo Pjanic richiede l’ingresso in campo dei sanitari.

29′ Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina.

28′ MILIK, il polacco entra in area dalla sinistra e prova il tiro, Bonucci devia in angolo, il terzo del match per il Napoli.

27′ Possesso Juventus con Pjanic che prova un’imbucata per Ronaldo, Meret esce e fa sua la sfera.

26′ Dalla bandierina va Insigne che apre fuori area per Callejon, lo spagnolo prova il destro da fuori, pallone allontanato dalla retroguardia bianconera.

25′ Milik conquista il secondo calcio d’angolo della partita per gli azzurri.

24′ Fallo di Demme su Dybala, punizione in favore della Juventus poco oltre il cerchio di centrocampo.

23′ Traversone dalla destra di Cuadrado, Callejon anticipa Ronaldo e mette in out. Squadre ancora molto contratte quando abbbiamo ormai passato la metà del primo tempo.

21′ Ora sono i bianconeri ad avere in mano il pallino del gioco, 59% di possesso.

20′ Primi venti minuti senza una vera e propria occasione da goal, Napoli-Juventus 0-0.

18′ Ora la Juventus è in massa nella metà campo partenopea, Hysaj sbroglia una situazione che stava divenendo insidiosa per il Napoli.

16′ ATTACCA il Napoli, Insigne inventa per Callejon che gira in porta di testa, blocca Szczesny.

15′ Sul ribaltamento di fronte va al tiro Ronaldo, palla abbondantemente alta, la partita si è però accesa all’improvviso.

14′ Si distende il Napoli, Callejon mette al centro, libera Cuadrado.

13′ Si abbassano i ritmi al San Paolo, fase di studio tra le due squadre fino a questo punto della partita.

12′ Si sta progressivamente alzando il baricentro degli uomini di Sarri, rimessa offensiva per i bianco-neri.

10′ Prova ad uscire dal guscio la Juventus ma i difensori del Napoli chiudono bene le linee di passaggio.

9′ Possesso palla è 71% Napoli 29% Juventus quando siamo quasi arrivati ai primi dieci minuti di gara.

8′ PRIMO BRIVIDO DEL MATCH, corner battuto dal sinistro di Mario Rui, Milik anticipa il marcatore ma di testa manda alto.

7′ Primo calcio d’angolo per il Napoli.

6′ Prova ad uscire la Juventus, Ronaldo non controlla un passaggio forzato di Higuain, il San Paolo è già una bolgia.

5′ Si ricompatta la Juventus, giro palla del Napoli.

4′ Pressing alto degli azzurri in questo avvio di partita, Sczeszny regala un out al Napoli in zona d’attacco.

3′ Meglio il Napoli in avvio, Bonucci fa buona guardia su Milik in area di rigore.

2′ Si propone subito il Napoli, Callejon prova a servire Zielinski ma il passaggio è fuori misura.

1′ Partiti, la prima palla è per la Juventus.

SI PARTE AL SAN PAOLO!

20.44 Ingresso in campo delle squadre, tra pochissimo il fischio d’inizio! Inno della Serie A.

20.42 A disposizione per il Napoli: Karnezis, Daniele, Elmas, Leandrinho, Llorente, Lobotka, Lozano, Luperto, Maksimovic.

20.39 A disposizione per la Juventus: Buffon, Bernardeschi, Coccolo, Costa, Pinsoglio, Rabiot, Ramsey, Rugani.

20.36 Questi gli arbitri della partita, Mariani di Aprilia, assistenti: Manganelli e Giallatini. IV Uomo: La Penna. VAR: Rocchi. AVAR: Giovane.

20.33 Saranno 45.000 gli spettatori presenti al San Paolo, si tratta del record stagionale per le gare interne del Napoli.

20.30 La gara di andata finì con un pirotecnico 4-3.

20.27 Prosegue il riscaldamento delle due squadre:

20.24 A Napoli invece le sfide giocate tra le due squadre sono 73 e il bilancio è di 23 vittorie per parte e 27 pareggi.

20.21 I precedenti tra le due squadre sono 147 in totale e coincidono con 69 successi dei bianconeri contro i 31 degli azzurri, 47 invece i pareggi.

20.18 La Juventus ha vinto gli ultimi tre scontri diretti contro il Napoli in campionato.

20.15 Giocatori della Juventus nel pre-partita:

20.12 La Juventus ha invece eliminato la Roma di Paulo Fonseca. 3-1 il risultato del quarto dell’Allianz Stadium di Torino con firme di Ronaldo, Bentancur e Bonucci per i bianconeri di Sarri. Squadre in campo per il riscaldamento.

20.09 Gli azzurri di Gattuso hanno sconfitto 1-0 la Lazio di Simone Inzaghi con goal-vittoria di Lorenzo Insigne.

20.06 Entrambe le squadre hanno superato in settimana i quarti di finale di Coppa Italia ottenendo il pass per le semifinali della competizione. Ora il Napoli affronterà la vincente di Inter-Fiorentina mentre la Juventus se la vedrà con una tra Milan e Torino.

20.03 Immagini dagli spogliatoi del Napoli:

20.00 La Juventus arriva invece al big-match della serata dopo la vittoria sul Parma allo Stadium. 2-1 il risultato finale tra bianconeri e ducali deciso da una doppietta del solito CR7.

19.57 Il Napoli è reduce in campionato dalla sconfitta interna con la Fiorentina (0-2 in favore dei viola).

19.54 Allo stadio San Paolo il Napoli di Gennaro Gattuso ospita la Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano torna in Campania per la prima volta da avversario degli azzurri.

19.51 L’arrivo di giocatori e staff della Juventus al San Paolo:

19.48 Queste le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Higuain; Dybala, Cristiano Ronaldo All. Sarri.

19.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Juventus, posticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A Tim 2019-2020.

La presentazione e il programma tv del match – Le probabili formazioni – Gli orari e il programma tv della 21esima giornata di Serie A

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Juventus, posticipo domenicale della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Allo stadio San Paolo gli azzurri di Gennaro Gattuso ricevono la visita di Maurizio Sarri, che torna a Napoli come avversario alla ricerca di una vittoria per consolidare la leadership della classifica.

Sfida da sempre intrisa di storia e tradizione quella tra Napoli e Juventus che nelle ultime stagioni è spesso risultata decisiva per l’assegnazione dello scudetto, quest’anno però la storia è leggermente diversa. La Juve è sempre là davanti e in una striscia aperta di quattro vittorie consecutive in campionato (cinque considerando anche la vittoria dei bianconeri in Coppa Italia sulla Roma). Ronaldo e compagni hanno sfruttato un rallentamento dell’Inter di Conte per portarsi a +4 sui nerazzurri con 51 punti. All’andata dell’Allianz Stadium di Torino, al termine di una partita rocambolesca i bianco-neri si imposero 4-3 sull’allora squadra allenata da Carlo Ancelotti con un clamoroso auto-goal di Kalidou Koulibaly al secondo minuto di recupero.

Il Napoli invece sta invece vivendo quella che è probabilmente la peggior stagione dell’ultimo decennio per la squadra di patron De Laurentiis. Dopo l’esonero di Carlo Ancelotti, al tecnico di Reggiolo, ora all’Everton, è subentrato Gennaro Gattuso. Gli azzurri occupano ora una posizione di metà classifica che non si addice al reale valore della rosa partenopea. La squadra campana sta girando meglio nelle coppe dove ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia eliminando ai quarti la Lazio di Simone Inzaghi. A febbraio invece il Napoli affronterà il Barcellona negli ottavi di Champions League.

OA Sport vi propone la diretta di Napoli-Juventus, ventunesima giornata (la seconda di ritorno) del massimo campionato italiano di calcio 2019-2020. Il Fischio d’inizio al San Paolo è fissato per le ore 20.45, buon divertimento con il nostro live testuale minuto per minuto per non perdersi nemmeno un’azione della super sfida della domenica sera di Serie A.

