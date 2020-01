Calcio, il Napoli batte la Juventus per 2-1 e tiene aperto il campionati di Serie A 2020

Nel giorno dei pareggi di Inter e Lazio, la Juventus non ne approfitta e viene battuta nel posticipo serale della domenica valido per la 21ma giornata della Serie A di calcio per 2-1 in casa del Napoli. Accade tutto nella ripresa: vantaggio di Zielinski al 63′, raddoppio di Insigne al minuto 86, inutile la marcatura di Ronaldo al 90′.

Nel primo tempo si registra soltanto la conclusione di Mario Rui che al 20′ sibila a fil di traversa, poi la gara si accende nella ripresa, con il vantaggio di Zielinski, abile al 63′ a ribadire in rete una corta respinta del portiere avversario su conclusione di Insigne. Al minuto 86 arriva il raddoppio di Insigne, il quale trova una gran girata al volo dall’interno dell’area.

Al 90′ arriva il gol di Cristiano Ronaldo, bravo a sfruttare un lungo lancio di Bentancur e siglare l’1-2, poi in pieno recupero Higuain ha sui piedi la palla del pari, ma Meret si supera e para, fermando i sogni di rimonta della squadra di Sarri. Il campionato di Serie A si preannuncia più avvincente che mai.

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse