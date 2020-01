Orario Napoli-Juventus e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

Domenica 26 gennaio, alle ore 20.45, il San Paolo di Napoli sarà teatro di una grande Classica del nostro campionato, ovvero Napoli-Juventus. Due eterne rivali del campionato di Serie A 2019-2020 si confronteranno per il posticipo domenicale del 21° turno. Una partita importante per entrambe le compagini, che stanno però vivendo un momento diverso.

La Juventus è in vetta alla classifica generale e vuole dare continuità alla propria marcia, forte degli ultimi riscontri ottenuti e di un gioco che sembra progredire. I dettami di Maurizio Sarri ancora si vendono a sprazzi e non con la dovuta continuità. L’impegno sul rettangolo verde campano sarà un ulteriore test di verifica circa le ambizioni della Vecchia Signora. Inutile negare che sarà una partita particolare per Sarri, grande ex sulla panchina partenopea, come anche per Gonzalo Higuain, protagonista in passato con la maglia dei vesuviani. Primattore annunciato sarà però Cristiano Ronaldo, autore di un inizio di 2020 folgorante dal punto di vista realizzativo, come testimonia la doppietta contro il Parma nell’ultima uscita di campionato.

Sul fronte napoletano, la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia ha dato morale alla squadra di Rino Gattuso, che in Serie A è molto indietro in classifica e dall’arrivo dell’ex tecnico del Milan ha registrato la percentuale realizzativa più bassa in campionato (4.3%). Servirà quindi un colpo di coda importante agli azzurri per strappare un risultato positivo contro i bianconeri.

Orario Napoli-Juventus e su che canale vederla in tv: data, programma

Il match Napoli-Juventus è in programma domenica sera, 26 gennaio, alle ore 20.45, al San Paolo di Napoli. La partita sarà trasmessa da Sky, che manderà in onda l’evento su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Vi sarà la copertura streaming su Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Loading...

Loading...

Domenica 26 gennaio

ore 20.45 Napoli-Juventus

Napoli-Juventus: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock