LIVE Lecce-Inter 0-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: si parte al ‘Via del Mare’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.55 Entrano in campo le due squadre, tra poco il fischio d’inizio.

14.52 Ecco immagini social del Lecce:

Loading...

Loading...

14.49 Mancano solamente 6 minuti all’ingresso in campo dei giocatori.

14.46 Solo tre gol negli ultimi 9 precedenti con l’Inter per il Lecce, in cui i nerazzurri hanno vinto 7 volte contro i salentini. L’ultima nel 4-0 dell’andata.

14.43 Nel 1999, proprio contro l’Inter, i salentini hanno subito una delle peggiori sconfitte della loro storia in Serie A: 0-6.

14.40 Ma nelle ultime due partite al Via del Mare contro l’Inter il Lecce ha conquistato 4 punti.

14.37 I salentini sono reduci da 4 ko consecutivi: non arrivano a cinque sconfitte di fila in Serie A dal 2005.

14.34 Ecco immagini dai social:

14.31 8 pareggi e quattro sconfitte in casa in questa stagione per il Lecce, che non ha ancora vinto davanti ai propri tifosi.

14.28 Una statistica fa sognare i tifosi dell’Inter: nell’era dei tre punti, nelle due precedenti stagioni in cui i nerazzurri hanno conquistato almeno 46 punti dopo il girone d’andata, ha poi vinto lo Scudetto.

14.25 L’Inter non perde da 12 partite di Serie A: solo la Lazio con 14 match senza sconfitte sta facendo meglio della squadra di Conte.

14.22 Lukaku e Lautaro Martinez sono già arrivati in doppia cifra in Serie A: nessun altro club ha due giocatori con 10 o più gol in rosa.

14.19 87 parate per una media di 4.6 a partita: Gabriel è il portiere con più parate della Serie A fino a questo momento.

14.16 Il 70% dei gol di Lukaku in questo campionato sono arrivati nei primi 30′ di gioco: è l’attaccante che segna di più in Serie A nella prima mezz’ora.

14.13 Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (3-5-2): Gabriel; Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Donati, Deiola, Petriccione, Mancosu, Rispoli; Lapadula, Babacar. All. Liverani

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

14.10 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale di Lecce-Inter partita della Serie A Tim.

Orario, probabili formazioni e come vedere Lecce-Inter

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lecce-Inter match della Serie A Tim 2019-20, partita che propone il Lecce di Liverani ancora a secco in casa contro l’Inter di Antonio Conte alla ricerca della vetta momentanea.

Il Lecce di Liverani non raccoglie punti da ben quattro partite, l’ultima con la sconfitta contro il Parma per 2-0 al Tardini oltre al non aver mai fatto una vittoria in casa. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Gabriel, in difesa Donati e Dell’Orso saranno i terzini, Rispoli dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa i titolari Rossettini e Lucioni, possibile anche la scelta di Meccariello centrale. Centrocampo con Tachtsidis regista con Deiola e Petriccione mezzali dinamiche che si occuperanno della fase di non possesso. Davanti il tridente con Mancosu a supporto di Babacar e Falco, invece Lapadula e Dubickas sono pronti ad entrare durante la partita. Shakhov e Majer sono convocati ma non in perfetta forma saranno comunque presenti in panchina pronti all’utilizzo in partita in corso.

L’Inter di Antonio Conte nel suo percosso continua a viaggiare a ridosso della Juventus e sopratutto a muoversi sul mercato (ufficiale l’arrivo di Ashley Young), dopo la battuta di arresto in campionato contro l’Atalanta in casa con il pareggio per 1-1 e un rigore parato da Handanovic, durante la settimana felice passaggio del turno in Coppa Italia contro il Cagliari mai pericoloso in partita. Invece parlando della probabile formazione contro il Lecce In porta andrà Handanovic mentre in difesa ci saranno De Vrij, Skriniar e Bastoni a formare il trio di centrali difensivi anche se Godin resta in corsa per un posto. Esterni Candreva e Biraghi, mediana con Barella, Brozovic e Sensi, indisponibile Gagliardini e invece Borja Valero parte dalla panchina. Attacco confermato come sempre con Lukaku e Lautaro Martinez, dalla panchina Sanchez accanto al partente Politano di ritorno dopo lo stop della trattativa con la Roma.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lecce-Inter, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.