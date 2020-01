LIVE Italia-Israele 17-1 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa che riscatta parzialmente le sconfitte con Olanda e Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime partite di questo Europeo.

Termina qui l’incontro: Italia che domina contro un avversario nettamente alla portata: 17-1 su Israele per il Setterosa che riscatta parzialmente le brutte sconfitte con Olanda e Spagna. Domenica la sfida alla Francia, poi concentrazione sui quarti di finale.

Quarto quarto

8′ Giulia Emmolo top scorer azzurra oggi: 4 reti per lei come per Bianconi. 17-1 Italia.

8′ Errore da pochi metri anche per l’Italia: Carrega, servita da Chiappini in controfuga, centra Peres.

7′ Centra il palo Palmieri con la sciarpa.

6′ Errori clamorosi per Israele in zona offensiva: sprecano per due volte con più superiorità numeriche.

5′ Isreale che ora si arrende e non torna più in difesa: Bianconi non può sbagliare da pochi metri. 16-1.

5′ Cambio in porta per l’Italia: spazio per Sparano al posto di Gorlero.

4′ Gran ripartenza di Queirolo, palla per Bianconi che la mette all’angolino. 15-1.

3′ Si sblocca anche Claudia Marletta: ancora in superiorità a segno l’Italia. 14-1.

2′ Buona controfuga azzurra: assist perfetto di Chiappini ed Aiello non può sbagliare. 13-1.

1′ Espulsione per Avegno, finisce qui la sua partita.

1′ Ci prova l’Italia con l’uomo in più, ma Tabani entra nei due metri, rete annullata.

Terzo quarto

Parziale di 4-1 per un’Italia che ormai ha acquisito il risultato e può gestire la situazione.

8′ Ci ha provato Bianconi con il tiro allo scadere, termina qui questa terza frazione.

7′ Ancora Emmolo, diagonale mancino vincente: 12-1 per le azzurre.

5′ Botta e risposta: l’Italia risponde presente e trova la rete con Avegno in superiorità.

4′ Prima rete israeliana: a segno il capitano Strugo in superiorità. 10-1.

3′ Spettacolare la sciarpa vincente di Rosaria Aiello: 10-0 Italia.

3′ Israele che non riesce a trovare ancora una conclusione vincente.

2′ Gran botta da lontanissimo per Giulia Emmolo con il mancino: 9-0 Italia.

1′ Ricomincia l’incontro.

Secondo quarto

Una buona Italia sul finale di questo secondo quarto: 5-0 di parziale, 8-0 a metà gara. Ora l’intervallo lungo.

8′ Questa volta è Giulia Emmolo a sbloccarsi, ancora in superiorità: mancino all’angolino, 8-0.

7′ Ancora Italia, ancora Garibotti, assoluta protagonista di giornata: 7-0, 3/3 al tiro per lei.

7′ Garibotti serve Bianconi che da posizione favorevole la mette dentro. 6-0.

6′ Torna a segnare l’Italia in superiorità: Garibotti dal centro non può sbagliare. 5-0.

5′ Espulsione simultanea, chiama il timeout Israele.

5′ Altra superiorità sprecata con il tiro di Queirolo troppo prevedibile.

4′ Bianconi ci prova dalla lunga distanza, palla sulla traversa.

4′ Azzurre che si stanno difendendo bene, non stanno lasciando conclusioni semplici alle israeliane.

3′ Gran controfuga azzurra: palla a Carrega che la mette dentro. 4-0.

2′ Trattenuta per Palmieri che in sciarpa era riuscita a mettere la palla dentro.

1′ Inizia la seconda frazione con l’Italia che spreca la prima superiorità dell’incontro.

Primo quarto

Termina qui la prima frazione: 3-0 azzurro. Italia bene in superiorità, dopo un paio di minuti di adattamento sono arrivate buone giocate in entrambe le fasi.

8′ Molto bene il portiere israeliano Peres: Chiappini centra la traversa, poi Aiello ci prova con la beduina ma centra l’estremo difensore rivale.

7′ Italia che sta lavorando molto bene in fase difensiva, non lasciando il tiro alle rivali.

6′ 3-0 azzurro con Chiara Tabani. Ora il Setterosa ha ingranato la marcia giusta.

6′ Questa volta Aiello non trova la porta da pochi passi in superiorità.

5′ Arriva il raddoppio tricolore: Bianconi per Aiello che da due metri sbaglia ma poi trova il tap-in vincente. 2-0.

3′ Vantaggio azzurro: tiro di Garibotti dalla distanza, non trattiene il portiere israeliano, 1-0 Italia.

3′ Si salvano le azzurre in difesa con Garibotti che blocca l’attacco israeliano proprio davanti a Gorlero.

3′ Italia che in questi primi minuti sta facendo troppa fatica in zona offensiva.

2′ Subito una superiorità per Israele, si salva però l’Italia.

1′ Ci prova Garibotti dalla distanza. Palla bloccata.

1′ Inizia l’incontro, prima palla toccata dall’Italia.

15.57 Tutto pronto per l’ingresso in acqua, tra pochissimo inizierà la sfida.

15.53 Momento degli inni nazionali.

15.50 Squadre che stanno entrando sul piano vasca.

15.47 Le ragazze di Paolo Zizza oggi però dovranno riscattarsi contro le israeliane, avversario nettamente alla portata.

15.44 Azzurre che ormai non possono più puntare al secondo posto nel girone: resta la terza piazza, che significherebbe quarto di finale con la seconda classificata del Girone A.

15.42 I risultati delle prime tre partite odierne:

Germania – Spagna 4-19 (2-4, 0-5, 1-5, 1-5)

Olanda – Francia 18-1 (4-1, 6-0, 4-0. 4-0)

Russia – Croazia 34-1 (9-0, 8-1, 7-0, 10-0)

15.39 Il Setterosa, dopo due sconfitte consecutive con Spagna ed Olanda, affronta Israele alle 16.00.

15.37 Buon pomeriggio e ben ritrovati con gli Europei di pallanuoto femminile.

Presentazione Italia-Israele

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di pallanuoto femminile 2020: in quel di Budapest torna in acqua il Setterosa per la sua quarta partita del girone preliminare. Le azzurre alla Duna Arena sfideranno oggi alle 16.00 Israele in un match sulla carta a senso unico: c’è bisogno assolutamente di una vittoria scacciacrisi per la banda di Paolo Zizza che è reduce dalle due bruttissime battute d’arresto con Spagna ed Olanda.

Il ct azzurro ci crede e non vuole arrendersi: “Resto comunque fiducioso perché le ragazze hanno ampi margini di miglioramento”. Fiducia che non manca anche tra le giocatrici come Rosaria Aiello: “Nulla è compromesso perché il torneo è ancora lungo e sarà fondamentale essere al top nella seconda settimana”.

Non dovrebbe esserci storia nell’appuntamento odierno con le israeliane, i tre punti sono prenotati. Da non sottovalutare però l’avversario e, soprattutto, fondamentale ritrovare una condizione e alcuni schemi che sono venuti a mancare in casa azzurra nelle ultime uscite.

Il match inizierà alle 16.00, appuntamento qualche minuto prima per non perdervi neanche un istante della partita azzurra.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: LPS/Luigi Mariani