Pallanuoto femminile, Italia-Israele 17-1: le pagelle del Setterosa. Spiccano Bianconi ed Emmolo

Arriva il pronto riscatto. In una partita a senso unico sin dalla vigilia il Setterosa non sottovaluta l’avversario (comunque di poco valore) e coglie il secondo trionfo agli Europei di pallanuoto femminile in quel di Budapest. Israele battuto 17-1, dimenticate le sconfitte con Spagna ed Olanda. Andiamo a rivivere l’incontro odierno con le pagelle delle protagoniste azzurre.

LE PAGELLE DEL SETTEROSA DEL 17 GENNAIO

GORLERO Giulia, 6,5: 5/6 tiri parati, l’unica rete israeliana arriva dopo una deviazione di Chiappini. Difficile fare meglio.

TABANI Chiara, 6,5: due palloni recuperati, una rete e tanti minuti in acqua. Il difensore azzurro oggi porta a casa un’ottima performance.

GARIBOTTI Arianna, 7: con l’Olanda era stato 0/5 in attacco, riparte forte, trovando il 100%, con il 3/3 odierno. Perfetta al tiro, bene in assistenza alle compagne.

Loading...

Loading...

AVEGNO Silvia, 6,5: una rete e diverse buone nuotate fondamentali per la squadra.

QUEIROLO Elisa (C), 6: neppure oggi il capitano del Setterosa riesce a sbloccarsi. La prestazione è però positiva: il gol arriverà nelle partite decisive?

AIELLO Rosaria, 7: reazione d’orgoglio per il centroboa azzurro che risponde con grinta, trovando una tripletta.

MARLETTA Claudia, 6: senza infamia e senza lode, prestazione sufficiente.

BIANCONI Roberta, 7,5: è la stella di questa formazione e lo si vede. Con la palla in mano fa sempre paura alle difese avversarie: tre reti e tantissime assistenze per le compagne di squadra.

EMMOLO Giulia Enrica, 7,5: riesce a sbloccarsi definitivamente la mancina tricolore. È la top-scorer con quattro reti, eccellente al tiro.

PALMIERI Valeria Mariagrazia, 6,5: tantissime le espulsioni guadagnate, c’è però una certa imprecisione al tiro.

CHIAPPINI Izabella, 6,5: imperfetta al tiro, si mette al servizio delle compagne con tre assist.

CARREGA Carla, 6,5: una buona rete trovata, in generale buona la prestazione in acqua.

SPARANO Fabiana, 6,5: cinque minuti in acqua e un gran intervento su controfuga israeliana.

CT ZIZZA Paolo, 6,5: arriva finalmente il riscatto, anche se in una partita dal poco valore tecnico. Si attendono le sfide ad eliminazione diretta.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katacarix / Shutterstock.com