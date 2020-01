LIVE Italia-Bielorussia calcio a 5, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: azzurri a caccia della prima vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, siamo pronti per seguire con la nostra DIRETTA LIVE il secondo incontro dell’Italia nell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali 2020 di calcio a 5.

Alle 18.30 la nazionale di Alessio Musti affronterà la Bielorussia in quel di Povoa de Varzim (Portogallo), il secondo ostacolo da superare per cercare di invertire la rotta dopo il pareggio (2-2) di ieri contro la Finlandia, per presentarsi potenzialmente domenica nella terza e ultima sfida contro i padroni di casa e campioni d’Europa in carica con la possibilità di giocarsi lì il tutto per tutto in vista del primo posto nel girone A.

La Bielorussia è una delle formazioni più ostiche del panorama continentale, come già dimostrato nel Main Round di qualche mese giocato proprio in Italia, sarà quindi fondamentale entrare in campo con la testa giusta senza sentirsi superiori rischiando poi di cadere in disattenzioni che potrebbero risultare fatali. Il fischio d’inizio di ITALIA – BIELORUSSIA è fissato per le 18:30, buon divertimento.

