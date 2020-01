LIVE Federer-Fucsovics, Australian Open 2020 in DIRETTA: ostacolo ungherese per il veterano svizzero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.20 La sfida è in programma presso la Rod Laver Arena e comincerà al termine dell’incontro di singolare femminile tra la padrona di casa Ashleigh Barty e la statunitense Alison Riske, che è appena giunto al terzo set (6-3 1-6 il parziale). Si dovrà dunque attendere ancora un po’ di tempo per vedere in campo il Re.

10.18 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Roger Federer e Marton Fucsovics, valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2020.

Il programma degli Australian Open (26 gennaio) – La presentazione della giornata odierna – Il tabellone e i risultati aggiornati

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Marton Fucsovics, valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2020. La sfida avrà come palcoscenico la Rod Laver Arena e sarà l’ultima partita della sessione notturna odierna a disputarsi sul campo principale di Melbourne.

Roger Federer ha tirato un enorme sospiro di sollievo al termine del terzo turno, nel quale è riuscito a piegare la resistenza dell’australiano John Millman soltanto al super tie-break del quinto set grazie a una sensazionale rimonta che lo ha spinto dal 4-8 al 10-8 finale. Lo svizzero è così uscito vincitore da una maratona di quattro ore e sette minuti con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6 e ha potuto festeggiare il successo numero 100 nella rassegna oceanica. L’impressione è che, nonostante il notevole sforzo fisico prodotto, una vittoria giunta in questo modo possa dare a Federer ulteriori energie per affrontare al meglio il prosieguo del proprio cammino a Melbourne. Ricordiamo che nella precedente edizione l’elvetico venne eliminato proprio agli ottavi di finale per mano di Stefanos Tsitsipas. Quest’anno l’ostacolo da superare sarà l’ungherese Marton Fucsovics, autore di un percorso impeccabile fin qui: il magiaro, numero 67 del ranking ATP, ha battuto a sorpresa Denis Shapovalov al primo turno e ha poi liquidato in tre set sia Jannik Sinner che Tommy Paul, conquistando con merito l’approdo tra i top 16 dello Slam australiano.

La sfida odierna sarà il replay degli ottavi di finale di due anni fa, quando Federer si impose senza problemi con il punteggio di 6-4 7-6 6-2. Anche l’altro precedente (Dubai 2019) sorride al numero 3 del mondo, che non ha mai concesso un set a Fucsovics. Il match comincerà non prima delle 10.30 italiane (20.30 locali). Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

