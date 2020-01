Calendario Australian Open 2020, programma domenica 26 gennaio: orari, tv, streaming, ordine partite

Rod Laver Arena

non prima delle 2.00

M. Sakkari (22) versus P. Kvitova (7)

non prima delle 4.00

D. Schwartzman (14) versus N. Djokovic (2)

dalle 9.00

A. Barty (1) versus A. Riske (18)

M. Fucsovics versus R. Federer (3)

Margaret Court Arena

non prima delle 3.00

M. Raonic (32) versus M. Cilic

O. Jabeur versus Q. Wang (27)

Loading...

Loading...

Melbourne Arena

non prima delle 4.30

C. Gauff versus S. Kenin (14)

non prima delle 6.00

T. Sandgren versus F. Fognini (12)