LIVE Federer-Fucsovics 4-6 6-1 6-2 6-2 G, Australian Open 2020 in DIRETTA: Re Roger liquida l’ungherese e vola ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FEDERER

FEDERER-SANDGREN, PROGRAMA QUARTI DI FINALE: DATA, ORARIO, TV

13.27 La nostra diretta live termina qui, grazie per aver seguito il match degli Australian Open su questa pagina, buon proseguimento di giornata a tutti i lettori di OA Sport.

Loading...

Loading...

13.25 Federer liquida in 2 ore e 13 l’ungherese Marton Fucsovics e fornisce un’ottima risposta dopo la maratona contro Millmann. Ai quarti di finale lo svizzero affronterà Tennys Sandgren che ha eliminato l’azzurro Fognini.

GIOCO, SET, PARTITA, Federer supera 3-1 Fucsovics e approda ai quarti di finale degli Australian Open.

A-40 Nuovo vantaggio Federer.

40-40 Buona spinta di Fucsovics, Federer stecca la risposta.

A-40 Demi-volee straordinaria di Federer che vale il secondo match-point.

40-40 Questa volta il nastro non è benevolo all’elvetico.

40-30 Anticipo con il dritto dello svizzero, match-point.

30-30 Rovescio out di Federer.

30-15 Federer non si distrae e si riporta avanti in quello che dovrebbe essere l’ultimo game della partita.

15-15 Steccata dello svizzero.

15-0 Slice di Federer in uscita dal servizio.

GAME FEDERER (5-2), doppio break di vantaggio per lo svizzero che ora servirà per il match.

15-40 Dopo uno scambio duro Fucsovics manda largo un dritto.

15-30 Fucsovics non chiude bene in volee e viene punito dal passante di Federer.

15-15 Ottima risposta di Federer sulla battuta del magiaro.

15-0 Fucsovics gestisce bene il servizio.

GAME FEDERER (4-2), ora lo svizzero vede i quarti di finale.

40-15 Dritto superficiale in rete di Federer.

40-0 Smash facile per Re Roger, ora Fucsovics sembra aver gettato la spugna.

15-0 Buona la prima di Federer al turno in battuta.

GAME FUCSOVICS (3-2), il numero 67 ATP tiene un altro servizio e non permette a Federer di scappare via.

A-40 Gran risposta lungo-linea di Federer che però finisce appena lunga.

40-40 Dritto largo di Federer.

30-40 Fucsovics annulla la prima palla break dello svizzero.

15-40 Spettacolare volee di Federer che avrà a disposizione due palle-break.

15-30 Larga la risposta di Federer sulla battuta dell’ungherese.

0-30 Doppio fallo al servizio per Fucsovics, il primo del match.

GAME FEDERER (3-1), ora il pubblico di Melbourne è tutto dalla parte del campione elvetico.

15-15 Svizzero e ungherese si restituiscono a vicenda un rovescio out.

GAME FUCSOVICS (1-2), l’ungherese tiene il turno di battuta nel terzo game.

40-15 ACE di Fucsovics.

15-15 Larga il rovescio dell’ungherese sul lungo-linea di Federer.

15-0 Buona la prima sul turno di battuta per Fucsovics.

GAME FEDERER (2-0), slice dello svizzero che tiene il servizio.

40-15 Volee di rovescio di Federer.

30-15 Schiaffo su palla bassa di Federer, lo svizzero non da segnali di stanchezza.

15-15 Risposta larga di Fucsovics sul servizio teso di Federer.

0-15 Dopo un lungo scambio Federer manda in rete un rovescio.

GAME FEDERER (1-0), lo svizzero si porta subito avanti nel quarto set.

30-40 Palla-break per Federer.

30-30 Si alza il passante di Federer, chiude Fucsovics.

15-30 Dopo un buon dritto Fucsovics manda in rete il terzo scambio del quarto set.

0-15 Steccata dell’ungherese che forza il servizio.

INIZIA IL QUARTO SET, SERVE FUCSOVICS!

SET FEDERER (4-6 6-1 6-2), lo svizzero reagisce con aggressività dopo il primo set concesso a Fucsovics.

A-40 Set-point Federer dopo un’ottima volee di dritto.

40-40 Federer costringe l’avversario ad un dritto fuori misura, vantaggi.

30-40 Gran risposta di Fucsovics sull’attacco di Federer e palla-break per l’ungherese.

30-30 Dritto in rete di Fucsovics.

15-30 Volee di rovescio Fucsovics che mette fuori tempo Federer.

15-15 Dritto di Federer che si spegne oltre la linea di fondo.

15-0 Dritto vincente di Federer che ora sta giocando con estrema fluidità.

GAME FEDERER (5-2), Re Roger risponde subito al break di Fucsovics e ora servirà per il terzo set.

15-40 Dritto mandato out in maniera grossolana da Fucsovics.

15-30 Servizio da destra vincente dell’ungherese.

0-30 Federer gioca sulla riga di fondo campo e trova due splendide soluzioni, la prima di dritto, la seconda di rovescio che prende Fucsovics in contro-tempo.

GAME FUCSOVICS (2-4), l’ungherese ruba il servizio e si riapre uno spiraglio di luce.

30-30 Federer cerca l’incrocio delle due righe ma il suo dritto è out.

15-15 Spettacolare lob di Fucsovics.

GAME FUCSOVICS (1-4), l’ungherese inizia a muovere il punteggio nel quarto set.

40-15 Diagonale out di Fucsovics.

40-0 Dritto out di Federer.

30-0 Fucsovics tiene bene il servizio costringendo Federer a due risposte sulla rete.

GAME FEDERER (4-0), passante in corsa dello svizzero che lascia di stucco Fucsovics.

A-40 Fucsovics non tiene il cambio di velocità dell’avversario.

40-40 Ace di Federer!

30-40 Federer annulla la prima palla-break.

15-40 Servizio troppo tenero di Federer che concede un possibile break al magiaro.

15-30 Risposta out di Fucsovics sul servizio dello svizzero.

0-30 Dritto out di Federer.

0-15 Gran passante di Fucsovics che prova a reagire.

GAME FEDERER (3-0), doppio break di vantaggio per lo svizzero nel terzo set.

15-40 L’ungherese non riesce più a mantenere la velocità delle gambe di Federer, altra palla-break per l’elvetico.

15-30 Nastro fortunato per Federer.

15-15 Fucsovics controlla bene un passante dello svizzero.

0-15 Fucsovics in totale affanno manda largo un rovescio.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-SANDREN DALLE 7.15 (DOMENICA 26 GENNAIO)

GAME FEDERER (2-0), ora lo svizzero sembra aver preso ritmo, fatica Fucsovics.

40-15 Fucsovics annulla la prima.

40-0 Tre game point per Federer.

30-0 Ottima risposta di Federer sul rovescio di Fucsovics.

15-0 Non trova la palla l’ungherese sul servizio di Federer.

GAME FEDERER (1-0), Fucsovics va in confusione e concede il primo game del terzo set a Federer.

30-40 Fusksovics annulla la prima palla break dell’avversario.

15-40 Gran dritto in corsa di Federer.

15-30 Inizio in difficoltà per Fuksovics che concede un doppio vantaggio all’elvetico per poi mettere un ace.

INIZIA IL TERZO SET.

GAME E SET FEDERER (6-1), lo svizzero vince in scioltezza il secondo set, ora è 1-1.

40-15 Dritto largo di Fuksovics, due set-point per Federer.

30-15 Terzo ace della partita dello svizzero.

15-15 Super volee di Federer.

GAME FEDERER, 1-5, lo svizzero ruba un altro servizio all’ungherese e ora servirà per il set.

30-40 Contropiede di Fuksovics che esce di un soffio, palla-break Federer.

30-30 Dritto in rete di Federer.

15-30 Gran passante di Federer che spiazza Fuksovics.

15-15 Fuksovics sbaglia una complicata volee bassa.

15-0 Buono il servizio del magiaro.

GAME FEDERER 4-1, il campione svizzero sta dominando il secondo set.

A-40 Errore dei Fuksovics con il dritto.

40-40 Federer neutralizza il passante di Fuksovics.

30-40 Palla break per l’ungherese.

30-30 Federer fatica ma poi costringe l’avversario al rovescio sulla rete.

GAME FUKSOVICS (3-1)

40-0 Risposta larga di Federer con il rovescio.

30-0 L’ungherese gestisce bene il servizio.

15-0 Dritto vincente di Fuksovics.

GAME FEDERER 3-0, IL CAMPIONE SVIZZERO TIENE LA BATTUTA

40-30 Contropiede complicato di Federer che costringe Fuksovics all’errore.

30-30 Dritto in rete di Federer.

30-15 Federer costringe il magiaro alla risposta in rete.

BREAK FEDERER (4-6 2-0) – Ottimo inizio di secondo set per Re Roger.

30-40 Errore di dritto di Federer.

15-40 Federer trova un ottimo angolo con il dritto. Due palle break per lo svizzero.

15-30 In rete il back di Federer.

0-30 Fucsovics sbaglia con l’accelerazione di dritto.

0-15 Splendido rovescio lungolinea di Federer.

GAME FEDERER (4-6 1-0) – Federer comincia bene il secondo set tenendo a zero il primo turno in battuta.

40-0 Buona seconda per lo svizzero.

30-0 Ottimo colpo di volo di Federer.

15-0 Errore di dritto di Fucsovics.

INIZIO SECONDO SET

SET FUCSOVICS (6-4) – Comincia subito in salita il match per Federer, che non è parso brillantissimo in quest’avvio di partita. Si prospetta un’altra battaglia per il veterano svizzero.

40-15 Scappa il dritto all’ungherese.

40-0 Ace esterno. Tre SET POINT per Fucsovics.

30-0 Prima vincente per il magiaro, che ora è a due punti dal set.

15-0 Fucsovics si apre il campo e chiude con il dritto vincente.

GAME FEDERER (4-5) – Federer tiene il servizio ma ora Fucsovics avrà la chance di servire per conquistare il primo set.

40-30 Prima vincente per lo svizzero.

30-30 Fuori misura il dritto di Federer.

30-15 Out il rovescio di Fucsovics.

15-15 Fucsovics dimostra una buona manualità con un pregevole lob.

15-0 Federer chiude il punto con lo smash.

GAME FUCSOVICS (3-5) – Ancora troppo spazio per attaccare per l’ungherese, che non sta facendo nulla di trascendentale ma sta giocando in maniera molto ordinata.

40-0 Federer stecca col dritto, in difficoltà il campione svizzero.

30-0 Servizio e dritto vincente per Fucsovics. Ora il magiaro è in grande fiducia.

15-0 La smorzata di Federer non oltrepassa la rete.

BREAK FUCSOVICS (3-4) – Pesantissimo break a sorpresa dell’ungherese che si porta in vantaggio nel primo set.

30-40 Federer salva anche la seconda chiudendo con la volée.

15-40 Federer annulla la prima con un buon attacco verso destra.

0-40 Si ferma in rete la volée dell’elvetico. Attenzione, tre palle break!

0-30 Sbaglia ancora con il dritto incrociato Federer.

0-15 Errore di dritto di Federer.

GAME FUCSOVICS (3-3) – L’ungherese tiene anche questo turno di servizio. Nessuna palla break in questi primi sei giochi.

40-30 Out il lob difensivo di Federer.

30-30 Prevedibile qui l’attacco di Fucsovics, Federer capisce le sue intenzioni e lo trafigge con il passante.

30-15 Bel dritto lungolinea di Fucsovics, sorpreso Federer.

15-15 Splendida volée morbida giocata da Federer, Fucsovics riesce ad arrivarci ma non può salvare il punto.

15-0 Prima vincente per l’ungherese.

GAME FEDERER (3-2) – Schema servizio-rovescio eseguito perfettamente da Re Roger.

40-15 Out la risposta di Fucsovics.

30-15 Ace Federer, convalidato grazie alla chiamata del falco.

15-15 Federer tenta il colpo ad effetto con un rovescio da posizione molto esterna, la palla non tocca la riga.

15-0 Largo il dritto incrociato di Fucsovics.

GAME FUCSOVICS (2-2) – Splendido dritto in contropiede di Fucsovics, Federer non può arrivarci.

40-30 Ottimo colpo con il dritto di Fucsovics che sorprende Federer.

30-30 Federer cambia angolo e Fucsovics mette la smorzata in rete.

30-15 Out l’accelerazione di dritto dello svizzero.

15-15 Federer riesce a giocare una palla molto complicata e il lob di Fucsovics termina lungo.

15-0 Fucsovics gioca bene da fondocampo, la difesa di Federer non è efficace.

GAME FEDERER (2-1) – Primo ace della partita per il numero 3 del seeding.

40-15 Spinge Federer e costringe l’ungherese all’errore.

30-15 In corridoio il dritto di Fucsovics.

15-15 Vincente di dritto dello svizzero.

0-15 Out il dritto di Federer.

GAME FUCSOVICS (1-1) – Fucsovics chiude il game con un’ottima prima esterna.

40-30 Lungo il dritto dell’ungherese.

40-15 Spinge bene Fucsovics con il dritto, Federer non riesce a tenere la palla in campo.

30-15 Lungo il dritto lungolinea di Federer.

15-15 Qui punto giocato magistralmente dallo svizzero: accelerazione di dritto, accelerazione di rovescio e volée finale.

15-0 Errore di rovescio di Federer.

GAME FEDERER (1-0) – Comincia bene Re Roger, che tiene il primo turno di servizio.

40-30 Ottima qui la risposta dell’ungherese.

40-15 Servizio e dritto, Fucsovics non riesce ad oltrepassare la rete.

30-15 Lo svizzero va a segno con il dritto.

15-15 Sbaglia col rovescio anche Fucsovics.

0-15 In rete il rovescio di Federer.

INIZIO MATCH

11.10 Terminata la fase di riscaldamento, tutto pronto per l’inizio del match.

11.07 La sfida odierna sarà il replay degli ottavi di finale di due anni fa, quando Federer si impose senza problemi con il punteggio di 6-4 7-6 6-2.

11.05 Il suo avversario odierno sarà l’ungherese Marton Fucsovics, tennista molto solido e impeccabile nei primi tre round degli Australian Open: al primo turno ha eliminato a sorpresa Denis Shapovalov, mentre al secondo e al terzo ha liquidato in tre set Jannik Sinner e Tommy Paul.

11.01 C’è tanta attesa per rivedere in campo Federer, soprattutto per testare le sue condizioni fisiche dopo la maratona contro Millman, vinta soltanto al super tie-break del quinto set. A breve scopriremo se lo svizzero avrà pagato il notevole sforzo fisico o se avrà ottenuto nuove energie per il prosieguo del torneo.

10.57 Ricordiamo i primi tre tennisti che hanno guadagnato l’accesso ai quarti di finale nella mattinata odierna: si tratta di Novak Djokovic (6-3 6-4 6-4 contro Schwartzman), Milos Raonic (6-4 6-3 7-5 contro Cilic) e Tennys Sandgren (7-6 7-5 6-7 6-4 contro il nostro Fabio Fognini).

10.53 È appena terminato il match tra Barty e Riske, con la vittoria dell’australiana che si è imposte per 6-3 1-6 6-4. Tra poco in campo, dunque, Federer e Fucsovics.

10.20 La sfida è in programma presso la Rod Laver Arena e comincerà al termine dell’incontro di singolare femminile tra la padrona di casa Ashleigh Barty e la statunitense Alison Riske, che è appena giunto al terzo set (6-3 1-6 il parziale). Si dovrà dunque attendere ancora un po’ di tempo per vedere in campo il Re.

10.18 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Roger Federer e Marton Fucsovics, valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2020.

Il programma degli Australian Open (26 gennaio) – La presentazione della giornata odierna – Il tabellone e i risultati aggiornati

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Marton Fucsovics, valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2020. La sfida avrà come palcoscenico la Rod Laver Arena e sarà l’ultima partita della sessione notturna odierna a disputarsi sul campo principale di Melbourne.

Roger Federer ha tirato un enorme sospiro di sollievo al termine del terzo turno, nel quale è riuscito a piegare la resistenza dell’australiano John Millman soltanto al super tie-break del quinto set grazie a una sensazionale rimonta che lo ha spinto dal 4-8 al 10-8 finale. Lo svizzero è così uscito vincitore da una maratona di quattro ore e sette minuti con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6 e ha potuto festeggiare il successo numero 100 nella rassegna oceanica. L’impressione è che, nonostante il notevole sforzo fisico prodotto, una vittoria giunta in questo modo possa dare a Federer ulteriori energie per affrontare al meglio il prosieguo del proprio cammino a Melbourne. Ricordiamo che nella precedente edizione l’elvetico venne eliminato proprio agli ottavi di finale per mano di Stefanos Tsitsipas. Quest’anno l’ostacolo da superare sarà l’ungherese Marton Fucsovics, autore di un percorso impeccabile fin qui: il magiaro, numero 67 del ranking ATP, ha battuto a sorpresa Denis Shapovalov al primo turno e ha poi liquidato in tre set sia Jannik Sinner che Tommy Paul, conquistando con merito l’approdo tra i top 16 dello Slam australiano.

La sfida odierna sarà il replay degli ottavi di finale di due anni fa, quando Federer si impose senza problemi con il punteggio di 6-4 7-6 6-2. Anche l’altro precedente (Dubai 2019) sorride al numero 3 del mondo, che non ha mai concesso un set a Fucsovics. Il match comincerà non prima delle 10.30 italiane (20.30 locali). Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse