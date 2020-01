LIVE Federer-Djokovic 6-7 4-6 3-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: il serbo conquista la sua ottava finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui la nostra diretta. Grazie per averci seguito.

Djokovic ora attende il vincente dell’altra semifinale, che si giocherà domani, tra Alexander Zverev e Dominic Thiem.

Esce a testa altissima dal campo Roger Federer, che può recriminare per il break di vantaggio avuto nel primo set (avanti 4-1 e 5-3).

Loading...

Loading...

Novak Djokovic conquista l’ottava finale della carriera in Australia (la 26esima della carriera a livello Slam). Prestazione eccezionale del serbo, che ha confermato i pronostici della vigilia.

Djokovic si impone 7-6 6-4 6-3 dopo due ore e diciotto minuti di gioco.

3-6 DJOKOVIC VINCE IL TERZO SET!

40-30 Match point Djokovic!

30-30 Super accelerazione di Federer con il dritto.

30-15 Rovescio meraviglioso di Federer.

30-0 Altro ace di Djokovic.

15-0 Ace di Djokovic.

3-5 Federer tiene il servizio, ma Djokovic ora serve per il match.

40-30 Dritto sul nastro di Djokovic.

30-30 Ancora una super risposta del serbo.

30-15 Ottima risposta di Djokovic.

30-0 Servizio e dritto per Federer.

2-5 Djokovic conferma il break ed ora Federer serve per restare nel match

40-30 Ace centrale di Djokovic.

30-30 Federer affossa il dritto.

15-30 Dritto pesantissimo lungolinea di Djokovic.

0-30 Perfetta volèe di Federer in allungo.

2-4 BREAK DI DJOKOVIC! Dritto sulla riga e Federer perde la battuta.

40-A Djokovic sfonda con il rovescio e si guadagna la palla break.

40-40 Sul nastro il rovescio di Federer.

40-30 Schiaffo al volo di rovescio per Djokovic.

30-15 Federer si butta avanti e Djokovic sbaglia il passante.

15-15 Dritto vincente di Federer all’incrocio delle righe.

0-15 Pallonetto di Djokovic e poi tweener di Federer che finisce in rete.

2-3 Il serbo resta avanti nel terzo set.

40-15 Vincente di Djokovic.

30-15 Servizio vincente di Djokovic.

2-2 Ingiocabile Federer al servizio.

40-0 Altro ace dello svizzero.

30-0 Ace di Federer

1-2 Il serbo chiude il game con l’ace centrale.

40-30 Sbaglia Djokovic.

40-15 Lungolinea perfetto di rovescio di Djokovic.

30-0 Dritto vincente di Djokovic.

1-1 In rete il passante di Djokovic.

40-30 Splendido dritto dello svizzero.

30-30 Doppio fallo di Federer.

30-15 Prima esterna per Federer.

0-1 Djokovic tiene il servizio.

40-15 Lunga la risposta di Federer.

30-15 Prima vincente di Djokovic.

15-15 Vincente di rovescio di Federer.

15-0 Il primo punto del terzo set è di Djokovic

4-6 DJOKOVIC CONQUISTA IL SECONDO SET!

40-A Set point Djokovic

40-40 Federer sbaglia con il dritto.

40-30 Prima vincente dello svizzero.

30-30 Bel dritto di Federer.

4-5 Djokovic tiene il servizio.

40-15 Ancora un vincente di Djokovic.

30-15 Prima vincente del serbo

4-4 Game velocissimo a zero dello svizzero.

30-0 Prima vincente di Federer.

3-4 Passante vincente di Djokovic.

40-15 Lungo il dritto di Federer.

30-15 Ace di Djokovic.

3-3 Federer salva ancora palla break e tiene il servizio.

A-40 Servizio vincente dello svizzero

40-40 Federer annulla tutto.

30-40 Palla break per Djokovic.

15-30 Doppio fallo di Federer.

2-3 Djokovic tiene il servizio.

40-15 Ancora ace per Djokovic.

30-0 Prima vincente del serbo.

2-2 Ace di Federer.

40-15 Lungo il recupero di Djokovic.

30-15 Errore dello svizzero.

30-0 Dritto vincente di Federer.

1-2 Djokovic tiene a zero il servizio

40-0 Altro game veloce per il serbo.

30-0 Prima vincente di Djokovic.

1-1 Federer tiene il servizio.

A-40 Risposta sbagliata da Djokovic.

40-40 Federer annulla un’altra palla break.

30-40 Federer annulla la prima.

15-40 DUE PALLE BREAK DJOKOVIC.

0-1 Game per il serbo!

40-0 Facile game iniziale per Djokovic.

30-0 Prima vincente del serbo.

6-7 NOVAK DJOKOVIC CONQUISTA IL PRIMO SET!

7-1 Servizio vincente del serbo.

6-1 Spettacolare a rete Djokovic. Cinque set point.

5-1 Federer sbaglia ancora con il dritto.

4-1 Sbaglia Federer co il dritto.

3-1 Prima vincente di Federer.

3-0 Subito allungo di Djokovic.

6-6 SI VA AL TIE-BREAK!

30-30 Lungo il rovescio di Nole.

30-15 Servizio vincente di Djokovic.

6-5 Federer vince il game ed ora Djokovic serve per andare al tie-break.

A-40 Servizio e dritto per Federer.

40-40 Federer annulla anche la seconda.

30-40 Federer annulla la prima con una bella volèe alta di rovescio.

15-40 Ci sono due palle break per Djokovic.

15-30 Rovescio in corridoio per Federer.

15-0 Strepitosa volèe di Federer.

5-5 Brutto errore di Federer e Djokovic lo aggancia nel primo set.

40-15 Super aggressivo Djokovic con il dritto.

15-15 Ace di Djokovic.

5-4 ARRIVA IL CONTROBREAK DI DJOKOVIC!

0-40 Tre palle del controbreak per Djokovic.

0-30 Djokovic sfonda con il rovescio.

5-3 Djokovic accorcia, ma ora Federer serve per il set.

40-30 Servizio vincente di Djokovic.

30-30 Sbaglia Federer con il dritto.

15-30 Djokovic chiude bene a rete.

0-30 Errore del serbo.

5-2 Federer tiene a zero il servizio.

40-0 Game che scappa velocissimo.

30-0 Prima vincente di Federer.

4-2 Djokovic si salva e tiene il servizio.

40-40 Djokovic annulla anche la terza palla break.

30-40 Annullate le prime due palle break.

0-40 TRE PALLA BREAK PER FEDERER!

0-30 Strepitoso dritto di Federer.

4-1 Ancora un ace dello svizzero, che allunga nel primo set.

40-30 Servizio vincente di Federer.

30-30 Djokovic sfonda con il dritto.

15-15 Ace di Federer.

3-1 BREAK DI FEDERER! Djokovic sbaglia con il rovescio.

40-A Terza palla break per Federer!

40-40 Ancora Djokovic annulla tutto con il servizio.

40-A Altra palla break per Federer.

40-40 Djokovic annulla tutto con il servizio.

40-A Palla break Federer!

40-40 Djokovic sbaglia con il rovescio.

40-30 Rovescio vincente (con l’aiuto del nastro) per Federer.

40-15 Lunga la risposta dello svizzero.

30-15 Splendida risposta di Federer.

30-0 Prima vincente di Djokovic

2-1 Immediato controbreak di Djokovic!

30-40 Palla break per Djokovic.

30-30 Errore di Djokovic.

0-30 Affossa il dritto Federer.

2-0 COSA HA FATTO FEDERER! Passante incredibile di rovescio dello svizzero

15-40 Due palle break per Federer.

15-30 Splendido anticipo di rovescio per Federer.

15-15 Servizio vincente di Djokovic.

1-0 Servizio e dritto per Federer.

A-40 Ace esterno dello svizzero.

40-40 Scambio durissimo e alla fine scappa il rovescio a Federer.

A-40 Ace di Federer.

40-40 Ancora parità.

A-40 Prima vincente di Federer.

40-40 Super risposta di Djokovic, che poi chiude con il dritto.

A-40 Djokovic perde il controllo del dritto.

40-40 Federer cancella anche la seconda palla break.

30-40 Servizio vincente di Federer.

15-40 Subito due palle break per Djokovic.

15-30 Ace di Federer.

0-30 Altro dritto lungo di Federer.

0-15 Errore di dritto dello svizzero.

SI COMINCIA! Serve Federer.

9.43: Ultime fasi di riscaldamento. Tra pochissimo comincia l’attesissima semifinale.

9.38: Sono entrati in campo i due giocatori.

9.28: Ancora una decina di minuti prima dell’ingresso in campo dei due giocatori.

9.26: Federer ha vinto sei volte gli Australian Open, mentre Djokovic è a quota sette.

9.22: guardando i due cammini, sicuramente per Federer spiccano le clamorose maratone con John Millman e l’ultima con Tennys Sandgren. Djokovic, invece, ha concesso solo un set in tutto il torneo, quello al primo turno contro il tedesco Struff.

9.17: il cammino di Djokovic

1°T: vs. Struff (Ger) 7-5 6-2 2-6 6-1

2°T: vs. Ito (Jpn) 6-1 6-4 6-2

3°T: vs. Nishioka (Jpn) 6-3 6-2 6-2

OF: vs. Schwartzman (Arg) 6-3 6-4 6-4

QF: vs. Raonic (Can) 6-4 6-3 7-6

9.14: il cammino di Federer

1°T: vs. Johnson (Usa) 6-3 6-2 6-2

2°T: vs. Krajinovic (Srb) 6-1 6-4 6-1

3°T: vs. Millman (Aus) 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6

OF: vs. Fucsovics (Hun) 4-6 6-1 6-2 6-2

QF: vs. Sandgren (Usa) 6-3 2-6 2-6 7-6 6-3

9.08: L’ultimo precedete risale alle scorse ATP Finals con la vittoria di Federer che decretò l’eliminazione di Djokovic, vendicando l’incredibile finale di Wimbledon. Quella è l’ultima sfida Slam tra i due ed è stata una vera e propria maratona, con la pazzesca vittoria al super tie-break del quinto set (13-12) del serbo.

9.05: E’ la sfida numero 50 tra i due. Il serbo è in vantaggio con 26 vittorie contro le 23 dello svizzero.

9.00: cominciamo la diretta di Federer-Djokovic.

Il programma di Federer-Djokovic – La presentazione di Federer-Djokovic

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima semifinale maschile degli Australian Open di tennis: si chiude infatti il programma di oggi, giovedì 30 gennaio, con il match della parte bassa del tabellone tra l’elvetico Roger Federer ed il serbo Novak Djokovic.

E’ il cinquantesimo scontro in carriera tra il serbo e lo svizzero ed il bilancio vede in vantaggio il nativo di Belgrado con 26 vittorie contro le 23 dell’avversario. L’ultimo precedete risale alle scorse ATP Finals con la vittoria di Federer che decretò l’eliminazione di Djokovic, vendicando l’incredibile finale di Wimbledon.

Quella è l’ultima sfida Slam tra i due ed è stata una vera e propria maratona, con la pazzesca vittoria al super tie-break del quinto set (13-12) del serbo. Djokovic arriva benissimo alla sfida con Federer ed è favorito, mentre lo svizzero ha sofferto tantissimo contro Tennys Sandgren, vincendo dopo alcuni problemi fisici e soprattutto dopo aver annullato ben sette match point.

OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live della prima semifinale maschile degli Australian Open di tennis: si chiude infatti il programma di oggi, giovedì 30 gennaio, con il match della parte bassa del tabellone tra l’elvetico Roger Federer ed il serbo Novak Djokovic. Si comincia a partire dalle ore 09.30, quindi la nostra diretta scatterà alle ore 09.00. Buon divertimento!

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse