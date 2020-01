Australian Open 2020: le semifinali. Super sfida Djokovic-Federer, Barty vuole riportare l’Australia in finale

Da questa notte sarà tempo di semifinali all’Australian Open 2020 sia per il tabellone maschile che per quello femminile. La più attesa delle quattro partite è senza dubbio quella che mette di fronte Novak Djokovic e Roger Federer. E’ il cinquantesimo scontro in carriera tra il serbo e lo svizzero ed il bilancio vede in vantaggio il nativo di Belgrado con 26 vittorie contro le 23 dell’avversario.

L’ultimo precedete risale alle scorse ATP Finals con la vittoria di Federer che decretò l’eliminazione di Djokovic, vendicando l’incredibile finale di Wimbledon. Quella è l’ultima sfida Slam tra i due ed è stata una vera e propria maratona, con la pazzesca vittoria al super tie-break del quinto set (13-12) del serbo. Djokovic arriva benissimo alla sfida con Federer ed è favorito, mentre lo svizzero ha sofferto tantissimo contro Tennys Sandgren, vincendo dopo alcuni problemi fisici e soprattutto dopo aver annullato ben sette match point.

Sarà, invece, una prima volta in ogni caso tra Alexander Zverev e Dominic Thiem. Nessuno dei due si è mai spinto così avanti nello Slam australiano. Per il tedesco è addirittura la prima semifinale in un Major, arrivata dopo un torneo che finalmente ha visto Zverev avere continuità, evitando quei passaggi a vuoto che avevano caratterizzato le precedenti esperienze Slam del tedesco. Incredibile, invece, la prestazione dell’austriaco nel quarto di finale con Nadal: una partita spettacolare, probabilmente la vittoria più bella della carriera per Thiem, che ha sconfitto per la quinta volta lo spagnolo. Sarà una semifinale molto equilibrata, anche se il Thiem visto oggi pare davvero imbattibile.

In campo femminile tutta l’Australia spinge Ashleigh Barty a una finale che manca in campo femminile addirittura dal 1980 (Wendy Turnbull). La numero uno del mondo vuole interrompere questo tabù, ma non sarà facile contro l’americana Sofia Kenin. La tennista statunitense ha raggiunto la sua prima semifinale del percorso da professionista ed è davanti ad un esame importantissimo per testare a che punto è arrivata della sua comunque giovanissima carriera. Barty è favorita, ma la pressione sarà altissima.

Loading...

Loading...

L’Australian Open 2020 ha segnato anche il ritorno ad alto livello di Garbine Muguruza. La spagnola si è finalmente rilanciata dopo un anno davvero difficile che l’ha vista uscire dalle prime trenta della classifica mondiale. Finalmente un torneo dove si è rivista quella Muguruza capace di vincere Slam, di arrivare anche al numero uno del mondo, prima della lunga crisi. Adesso affronterà una Simona Halep, che ha semplicemente distrutto l’estone Kontaveit. La rumena sembra essere in grandissima forma ed è lanciatissima, ma non sarà facile contro questa Muguruza.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse