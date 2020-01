Australian Open 2020, Roger Federer: “Ho giocato questa partita col 3% di possibilità di vincerla”

Lo svizzero Roger Federer è stato sconfitto in semifinale dal serbo Novak Djokovic agli Australian Open di tennis con il punteggio di 7-6 (1) 6-4 6-3. L’elvetico ha giocato non al meglio della condizione fisica, per via di un problema già accusato nel corso dei quarti di finale. Queste le sue dichiarazioni raccolte da livetennis.it.

Così lo svizzero in conferenza stampa: “Ho giocato questa partita col 3% di possibilità di vincerla, non l’avrei ,ai disputata se le mie chance fossero state pari a zero. Ho dovuto giocare con il freno a mano tirato, soprattutto in difesa, perché avevo paura di ritrovarmi infortunato per settimane o mesi, Scendere in campo così fa male al cuore“.

Lo svizzero chiarisce: “Non avevo nulla da perdere e se fossi andato sul 5-1 nel primo set la partita sarebbe cambiata. Nella prima settimana non si può vincere un torneo del Grande Slam ma lo si può perdere, ed io ho rischiato grosso: sono stato fortunato a ritrovarmi in semifinale Qui ho giocato bene ma sono convinto di poter fare ancora meglio“.

Foto: LaPresse