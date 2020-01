Australian Open 2020, Novak Djokovic: “Rispetto per Roger per essere sceso in campo”

Il serbo Novak Djokovic, numero due al mondo, ha raggiunto la finale degli Australian Open di tennis battendo in semifinale, dopo due ore e diciotto minuti di gioco, lo svizzero Roger Federer, numero 3 del tabellone, con lo score di 7-6 (1) 6-4 6-3. Il tennista balcanico ha parlato a caldo a fine gara, queste le dichiarazioni riportate da Ubitennis.com.

Il serbo esordisce ringraziando Federer, non in perfette condizioni fisiche: “Beh, poteva finire diversamente il primo set se avesse trasformato quelle palle break. Però voglio dire a tutti, rispetto per Roger per essere sceso in campo stasera, era chiaramente infortunato, si vedeva che non si poteva muovere come sa. Grazie a lui“.

Prosegue nell’analisi il tennista balcanico: “Io non sono stato concentrato all’inizio, poi mi sono rilassato. Contro Roger sai che devi sempre aspettarti un gran livello di colpi, comunque il mio stile è diverso, cerco di essere solido e muoverlo. Spero solo di averlo fatto diventare almeno il 20% migliore come giocatore, rispetto a come lui ha aiutato me a migliorare“.

Conclusione citando anche lo spagnolo Rafael Nadal, al quale domenica, in caso di successo, toglierebbe il numero uno ATP: “Lui e Rafa sono senz’altro i più grandi rivali della mia carriera. Per arrivare al loro livello ho dovuto lavorare tanto, fisicamente e come tennis“.

Foto: LaPresse