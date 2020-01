LIVE Fenerbahce-Trento 25-17 22-25 27-29 20-25, Champions League volley 2020 in DIRETTA: i dolomitici portano a casa la terza vittoria nella competizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.10 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della partita di Champions League tra Fenerbahce-Trento e buon proseguimento di serata.

18.08 Trento trionfa sul difficile campo di Fenerbahce e consolida il secondo posto in classifica. E’ la terza vittoria in questa Champions League per i dolomitici. Match iniziato a rilento per gli ospiti che pian piano sono riusciti ad esprimersi al meglio, nonostante i tantissimi errori dal servizio.

25-20 VINCE TRENTO!!!!!!!!!! Attacco out di Hidalgo e il video-check mostra che non c’è tocco del muro.

24-20 Vettori tira forte alla ricerca delle mani del muro, la palla termina out ma il video-check mostra che effettivamente c’è il tocco.

23-20 Tocco intelligente di Ter Maat che trova le mani del muro.

23-19 VETTOOOOORIIIIIIIIIIII!!!!! BOLIDE DALLA SECONDA LINEAAAAA!!!!

22-19 Diagonale preciso di Unver.

22-18 Mani out di Vettori!!!

21-18 E’ il solito Ter Maat a tenere a galla i turchi con un gran diagonale.

21-17 MONSTEEEEER BLOOOCK DI LISINACCCCC!!!!! Trento ad un passo dalla vittoria.

20-17 Grande difesa di Trento che con Lisinac allunga nuovamente!!!!! Time out per Sordyl.

19-17 MUROOOOO GIANNELLIIIIIII!!!!!!

18-17 Incredibile difesa dei turchi con ben tre muri consecutivi l’ultimo, quello decisivo di Batur.

18-16 Ace di Hidalgo!!! I turchi si rifanno sotto. Time out per Lorenzetti.

18-15 Fenerbahce difende bene e trova il contrattacco incredibile di Ter Maat.

18-14 Lungo il servizio di Vettori.

18-13 MUROOOOOOOOO DI GIANNELLIIIIIIII!!!!

17-13 Attacco potentissimo in diagonale di Cebulj!!!!

16-13 Ace di Ter Maat!

16-12 Invasione di Trento, peccato perchè i dolomitici erano riusciti a difendere.

16-11 Primo tempo puntualissimo di Codarin.

15-11 Gran muro di Cebulj la palla termina fuori di poco.

15-10 Parallela potentissima di Vettori che sfonda le mani del muro.

14-10 Dolcissimo pallonetto di Batur.

14-9 Meravigliosa pipe di Cebulj!!!!!

13-9 Sbaglia Lisinac dal servizio.

13-8 Lisinac sale in cielo per mettere giù un primo tempo meraviglioso!!!!

12-8 Ancora un errore al servizio di Trento.

12-7 Solito pallonetto spingo di Cebulj che per l’ennesimo volta risulta vincente.

11-7 Che bolide in parallela di Ter Maat, Russel non tiene.

11-6 Regalo dai nove metri dei padroni di casa.

10-6 Ottima diagonale di Hidalgo.

10-5 Disastro offensivo del Feberbahce con il punto regalato a Trento.

9-5 Grandissima difesa di Trento, Hidalgo tira in rete il contrattacco in diagonale.

8-5 Magia di Vettori!!!!!! Lo schiacciatore dolomitico tira giù una parallela dolcissima e precisissima.

7-5 Ennesimo errore dal servizio, questa volta regala il punto agli avversari Russell.

7-4 Russell appoggia sulle mani del muro e la palla termina out.

6-4 Gran mani out di Unver!

6-3 Grandissimo primo tempo di Codarin!!!

5-3 Sbaglia dai nove metri Lisinac.

5-2 Bolide dalla seconda linea di uno scatenato Vettori!!!!

4-2 Errore al servizio di Cebulj.

4-1 Brutto errore di Unver che non riesce a superare la rete.

3-1 MONSTER BLOOOOCK DI LISINAAAAACCCC!!!!!

2-1 Grandissimo tocco di seconda di Giannelli!!!

1-1 Tocco d’anticipo di Karasu.

1-0 Giannelli arpiona un pallone difficile e Vettori può tirare un gran bolide.

INIZIA IL QUARTO SET

29-27 RUSSEEEEELLLLLLLLLLLL!!!!!! Trento porta a casa il terzo set!!!!!

28-27 Errore al servizio dei turchi.

27-27 Hidalgo annulla un altro set point a Trento.

27-26 BOMBA DI CEBULJ!!!!

26-26 Occasione sciupata da Trento!!!! I dolomitici si sono difesi bene ma Giannelli ha alzato una palla troppo corta per Lisinac che non è riuscito ad attaccare.

26-25 Come si è difesa Trento!!!! Giannelli come al solito si affida a Lisinac che non sbaglia il primo tempo!!!! Set point per i dolomitici.

25-25 Doppio attacco di Lisinac!!!!

24-25 Ter Maat tira forte e tocca le mani del muro.

24-24 Ottimo attacco di Vettori sulle mani del muro!

23-24 Regalo di Russell dai nove metri. Set point per i turchi.

23-23 Fuori di poco il servizio di Hidalgo.

22-23 Parallela immensa di Ter Maat!!! L’opposto olandese di gran lunga il migliore in campo di Fenerbahce.

22-22 Gran difesa di Trento che colpisce con Russell!!!!!!

21-22 In rete il servizio dei turchi.

20-22 Ter Maat colpisce ancora, questa volta con una diagonale strettissima!

20-21 Primo tempo da antologia di Lisinac!!!!

19-21 Grande difesa di Trento ma Cebulj spreca il contrattacco.

19-20 Russellll!!!! Gran diagonale dello statunitense.

18-20 Scambio lunghissimo chiuso da un primo tempo di Batur. Peccato per Trento che avrebbe avuto la possibilità di tirare un contrattacco più incisivo.

18-19 Ancora Vettori con un gran missile!!!

17-19 Missile di Ter Maat sul corpo di Russell.

17-18 Trento difende alla grande sul pallonetto di Hidalgo e Cebulj tira una diagonale profondissima!

16-18 Vettori tira giù un gran attacco dopo una difesa di piede incredibile dei turchi.

15-18 In rete il servizio di Russell.

15-17 Bolide strettissimo di Russell!!!!

14-17 Ace di Hidalgo!

14-16 Hidalgo attacca lungo ma trova il tocco a muro.

14-15 SPLENDIDO DIAGONALE DI LUCA VETTORI!!!!!

13-15 Peccato Russell sbaglia il contrattacco ma tira out il diagonale.

13-14 Diagonale vincente di Russell!!!!

12-14 I turchi difendono alla grande e Ter Maat mette giù il contrattacco.

12-13 Ancora un errore di Lisinac.

12-12 Primo errore di Lisinac in attacco.

12-11 Hidalgo attacca sopra le mani del muro!

12-10 MUROOOOOOOOO DI RUSSSSSEEEELLLLL!!!!

11-10 Errore al servizio dei turchi.

10-10 Hidalgo attacca alla grande dalla seconda linea.

10-9 Cebulj mette giù l’ennesimo pallonetto spinto.

9-9 Bolide in diagonale stretta di Lisinac che mantiene il 100% in attacco!!!!

8-9 Unver trova una traiettoria beffarda che trova impreparata la difesa di Trento.

8-8 Pallonetto spinto di Cebulj che risolve una situazione complicata.

7-8 Ter Maat colpisce con una gran diagonale.

7-7 Pallonetto elegante di Luca Vettori che beffa la difesa turca.

6-7 Giannelli sbaglia e Russell commette invasione.

6-6 Ace di Hidalgo!!!!

6-5 Ancora Hidalgo questa volta con una parallela sulla quale il muro di Trento non riesce a rispondere.

6-4 Fantastica pipe di Cebulj!!!

5-4 Attacco profondo e preciso da zona quattro di Hidalgo.

5-3 Errore al servizio di Fenerbahce.

4-3 Primo tempo di Batur!

4-2 Giannelli sceglie ancora Lisinac che non perdona!

3-2 Hidalgo passa in diagonale.

3-1 Servizio deviato dal nastro, la palla resta li e Cebulj è il più lesto a mettere giù.

2-1 Bolide di Lisinaaaac!!!!

1-1 Sbaglia dal servizio Codarin.

1-0 MUROOOOOO VETTORI!!!!!

INIZIA IL TERZO SET

25-22 SBAGLIA TER MAAT!!!!! TRENTO PORTA A CASA IL SECONDO SET!!!

24-22 Ancora un ace di Ter Maat, attenzione!!!! Time out per Lorenzetti.

24-21 Ace di Ter Maat!!!

24-20 Ter Maat tiene a galla i suoi.

24-19 Errore al servizio dei turchi, quattro set point per Trento.

23-19 Gran primo tempo di Batur.

23-18 Fantastica Trento!!! Difendono alla grande i dolomitici su Ter Maat, Giannelli serve un cioccolatino che Cebulj scarta alla grande.

22-18 Lungo il servizio di Vettori.

22-17 Il muro di Trento tiene sull’attacco di Ter Maat. Vettori è fantastico a trovare le mani del muro con un gran bolide.

21-17 Vettori mette in crisi la difesa avversaria dai nove metri e nel contrattacco Cebulj tira giù un missile dalla seconda linea.

20-17 ACEEEEE VETTORIIIIIIIIIIIIIIIIII

19-17 Vettori sale in cielo per toccare una palla complicatissima e attaccata a rete.

18-17 Ancora un fallo a rete di Trento, questa volta di Lisinac.

18-16 Russell tocca in maniera intelligente e coglie in contro tempo il muro

17-16 Karasu passa tra le mani del muro.

17-15 Bravo Vettori a giocare un mani out non facile visto il palleggio tutt’altro che preciso.

16-15 Invasione di Giannelli!

16-14 I turchi difendono bene sul primo tempo di Trento poi Ter Maat chiude in diagonale.

16-13 Parallela incredibile di Ter Maat.

16-12 Sbaglia anche Ter Maat dai nove metri.

15-12 Lisinac spedisce in rete il servizio.

15-11 Bomba in parallela dalla seconda linea di Vettori!!!!

14-11 Bruttissimo errore di Russell che tira fuori un parallela senza muro. Time out per Lorenzetti.

14-10 Ancora un regalo dal servizio di Trento.

14-9 Ottima fast sull’asse Giannelli-Lisinac!

13-9 In rete il servizio di Luca Vettori.

13-8 Cebulj furbo ad anticipare a rete gli avversari, la palla si insacca nel campo turco.

12-8 Scambio lunghissimo alla fine Unver trova un pallonetto che trova scoperta la difesa di Trento.

12-7 Bellissimo primo tempo di Codarin!

11-7 I turchi si difendono in maniera strepitosa con Ter Maat che tira fortissimo, al deviazione del muro finisce out.

11-6 L’attacco in parallela di Unver trova il tocco fortunato del muro con la palla che termina nel campo di Trento.

11-5 Bolide di Luca Vettoriiiiii!!!!!!

10-5 Ancora un errore di Hidalgo in attacco.

9-5 Unver tira una buona diagonale, in ritardo il muro trentino.

9-4 Terribile attacco di Hidalgo che cerca le mani del muro senza trovarle.

8-4 Bolide di Russel che sfiora le mani del muro con la palla che termina fuori, primo punto per l’americano.

7-4 Brutto primo tempo di Trento con Codarin che spedisce out.

7-3 Ter Maat questa volta passa tra le mani del muro.

7-2 ACEEEEEEEE LISINAAAAAAAAAAAC!!!!!

6-2 MONSTER BLOOOCK CODARIIIIIIIIN!!!!

5-2 Primo tempo perfetto di Lisinac.

4-2 Sempre Ter Maat ancora mani fuori.

4-1 Palleggio ad una mano di Giannelli e Cebulj è furbo a sfruttare le mani del muro avversario.

3-1 Scambio duro, chiuso con un mani out di Ter Maat.

3-0 Attacco in pipe in rete di Hidalgo.

2-0 Errore di Kiyak.

1-0 Subito Russell porta in vantaggio Trento.

INIZIA IL SECONDO SET

17-25 Il primo set lo chiude il solito Ter Maat. Trento è troppo distratta e di fatto ancora non è entrata in partita.

17-24 Giannelli arpiona un pallone lunghissimo con Lisinac che la mette giù.

16-24 Mani out inteliggentissimo di Ter Maat.

16-23 Attacco vincente di Vettori che al momento sembra l’unico capace di far male agli avversari.

15-23 Ace Unver!!!!!!

15-22 Bruttissima pipe di Russell che finisce lunghissima.

15-21 Ancora Ter Maat che piega le mani del muro di Trento.

15-20 Giannelli cerca Vettori che tira una diagonale stretta da antologia.

14-20 Stampatona di Ter Maat sull’attacco di Cebulj.

14-19 Distrattissima la difesa di Trento che non riesce a difendere su un pallonetto abbastanza leggibile di Unver.

14-18 Out di pochissimo il servizio di Codarin.

14-17 La difesa di Fenerbahce tira su qualsiasi cosa, alla fine ci pensa Vettori.

13-17 Pallonetto delicatissimo di Batur che coglie impreparata la difesa di Trento. Time out chiamato da Lorenzetti.

13-16 Russell sbaglia la pipe che finisce sul nastro.

13-15 Primo tempo perfetto di Codarin! Grandissima intesa con Giannelli.

12-15 Errore al servizio di Giannelli.

12-14 Lunghissimo il servizio di Ter Maat.

11-14 Ottimo attacco in parallela di Hidalgo.

11-13 MUROOOOOOOO CODARIIIIIN!!!!

10-13 RUSSELLLL DI TESTA!!!!!! Incredibile quanto accaduto dopo uno scambio durissimo, Russel tira sulle mani del muro e la palla termina sulla sua testa e finisce in maniera beffarda nel campo dei turchi.

9-13 Brutto errore in attacco di Trento che ha iniziato sonnecchiando il match.

9-12 Che beffa! Sul pallonetto di Hidalgo c’è la copertura ma Giannelli in discesa dal muro tocca la palla che finisce out.

9-11 Attacco potente da zona uno di Vettori che trova le mani del muro con la palla che finisce out.

8-11 Diagonale strettissima di Ter Maat.

8-10 Bravo Russel a sfruttare il cattivo posizionamento del muro avversario.

7-10 Errore in ricezione di Trento, Lorenzetti chiama il time out.

7-9 Grandissima diagonale all’incrocio delle righe di Unver.

7-8 Regalo dai nove metri anche da parte dei turchi.

6-8 Ancora un errore al servizio, brutto inizio di match in questo fondamentale per Trento.

6-7 Il servizio flottante di Hidalgo si ferma in rete.

5-7 Hidalgo trova impreparato il muro di Trento e passa senza problemi.

5-6 Bolide di Vettori in diagonale.

4-6 Ancora imprecisi i dolomitici dai nove metri con Lisinac che spedisce fuori il servizio.

4-5 Regalo al servizio dei turchi.

3-5 Ter Maat gioca un bel mani fuori.

3-4 Lungo il servizio di Trento.

3-3 MUROOOOOO LISINAAAACCC!!!!!

2-3 BOMBA DI CEBULJ!!!!!!

1-3 Batur stampa in faccia un gran muro a Vettori.

1-2 Luca Vettori forza il servizio che termina out.

1-1 Errore al servizio dei padroni di casa.

0-1 I turchi iniziano bene con il mani fuori di Ter Maat.

16.00 Finalmente ci siamo, squadre in campo.

15.51 Trento è reduce dalla sconfitta contro Civitanova in Champions League, il Fenerbahce ha vinto solo una partita ma nell’incontro d’andata aveva costretto Trento al tie break.

15.49 Si tratta di uno scontro diretto vero e proprio: chi vince mette una ipoteca sul secondo posto alle spalle della lanciatissima Civitanova, chi perde rischia di rimanere fuori dai quarti di finale.

15.47 Si gioca a Istanbul, la partita inzierà alle ore 16.00.

15.45 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live di Fenerbahce-Trento, match valido per la Champions League 2020 di volley maschile.

Il programma di Fenerbahce-Trento

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile. In Turchia andrà in scena un vero e proprio spareggio per il secondo posto nella Pool A: i dolomitici, reduci dalla dolorosa sconfitta contro Civitanova, devono assolutamente vincere per assicurarsi la piazza d’onore nel raggruppamento e continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di finale dove sono ammesse le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sono chiamati al colpaccio nella tana della formazione anatolica contro cui avevano sofferto all’andata, riuscendo a imporsi soltanto al tie-break dopo aver rimontato dallo 0-2.

Trento non può commettere passi falsi anche se è incerottata visti i problemi fisici di Aaron Russell e Uros Kovacevic, ci sarà bisogno dei migliori Luca Vettori e Klemen Cebulj azionati da Simone Giannelli per spuntarla in trasferta, senza dimenticarsi dei centrali Davide Candellaro e Srecko Lisinac oltre che del libero Jenia Grebennikov. Serve la partita di lusso per regolare un avversario particolarmente ostico e insidioso che può contare su buoni giocatori come Thibault Rossard, Salvador Hidalgo, Wouter Ter Maat. Una sconfitta metterebbe i dolomitici in seria difficoltà e renderebbe il passaggio del turno estremamente complicato per non dire impossibile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

