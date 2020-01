LIVE Dinamo Sassari-Trento, Serie A basket in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta dei sardi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La 20a giornata – L’andata

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della ventesima giornata che mette di fronte Banco di Sardegna Sassari e Dolomiti Energia Trentino.

Dinamo contro Aquila Basket, uno scontro che alla terza giornata del girone di andata vide la formazione sarda espugnare la BLM Group Arena con una tripla di Curtis Jerrells che gelò, letteralmente, tutto il pubblico presente, si ripropone sotto prospettive molto diverse. Non c’è più Jamel McLean (rimpiazzato da Dwight Coleby) sul fronte di Gianmarco Pozzecco, mentre quello di Nicola Brienza fa registrare la partenza di George King, per il quale ancora il sostituto non c’è.

Secondo posto in classifica attualmente per Sassari, che cerca di tenersi in scia alla Virtus Bologna, e potenzialmente anche di raggiungerla (o meglio, superarla per effetto dello scontro diretto al momento favorevole), mentre per Trento c’è l’undicesimo in compagnia di Reggio Emilia. Molto variabili le sfide dal punto di vista statistico: i bianconeri hanno il quinto miglior uomo assist e primo ladro di palloni del torneo (Aaron Craft), oltre al quinto più preciso dalla lunetta (James Blackmon), i sardi hanno i primi tre tiratori da oltre l’arco in stagione (Michele Vitali, Dyshawn Pierre e Marco Spissu) e soprattutto un Pierre al momento inarrestabile.

Il bilancio tra le due formazioni, nello storico, dice 8-10 a favore di Trento, che però ha vinto per l’ultima volta al PalaSerradimigni nella stagione 2015-2016. Pozzecco: “Trento è una squadra che quando inizia a giocare fisicamente può mettere in difficoltà chiunque“. Brienza: “Sassari è un’eccellente squadra che gioca una bellissima pallacanestro, probabilmente oggi esprimono quella più efficace dell’intero campionato e i risultati lo dimostrano“.

Sassari-Trento inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

