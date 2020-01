LIVE Cocciaretto-Kerber 2-6 2-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: la tedesca vince, ma buona prestazione dell’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Per Kerber al secondo turno una tra l’australiana Hon e l’ucraina Kozlova, con la wild card di casa in vantaggio 6-3 4-3 e servizio.

Stavolta la prima vincente basta: in un’ora e 22 minuti Angelique Kerber batte 6-2 6-2 Elisabetta Cocciaretto, che però ha mostrato davvero ottimi lampi e soprattutto non si è lasciata schiacciare dalla pressione.

40-0 Tre match point Kerber: sono in realtà il terzo, quarto e quinto.

30-0 Gran prima di Kerber.

15-0 Lungo scambio, Kerber tira di rovescio in corsa verso i piedi di Cocciaretto che non riesce a trovare un complicatissimo controbalzo.

2-5 Kerber, Cocciaretto con l’ace! La tedesca dovrà tornare a servire per il match, mentre la Rod Laver Arena sottolinea, comprende e applaude lo sforzo della marchigiana!

40-0 Cocciaretto show in questo momento! Ancora un gran vincente di dritto lungolinea!

30-0 Altro splendido vincente di dritto! Sarà vero che è davvero indietro nel punteggio, ma adesso sta tenendo in campo molte belle palle!

15-0 E ancora un bel punto giocato dall’azzurra!

1-5 BREAK COCCIARETTO: è il caso di dirlo, finalmente! Stavolta il nastro le aggiusta la palla (ed era ora), la marchigiana chiude con il rovescio!

Vantaggio Cocciaretto, PALLA BREAK: altro bel punto della marchigiana, vincente di dritto con Kerber lontanissima.

40-40, 4a parità: non entra la risposta di Cocciaretto.

Vantaggio Cocciaretto, PALLA BREAK: risposta che mette in seria difficoltà Kerber, rimasta impacciata nella terra di nessuno e passata dall’azzurra con il dritto.

40-40, 3a parità: per la prima vera volta a rete Kerber, che aggancia il lob di Cocciaretto e piazza lo smash.

Vantaggio Cocciaretto, PALLA BREAK: dritto in corsa di Kerber larga di quasi un metro.

40-40, 2a parità: Cocciaretto gioca molto profondo, ma Kerber trova un’altra delle sue difese che ne hanno fatto la storia.

Vantaggio Cocciaretto, PALLA BREAK: ancora un dritto in rete in uscita dal servizio di Kerber.

40-40 Rovescio in corsa di Kerber in rete, se ne va anche il secondo match point.

40-30 Match point Kerber: dritto largo della tedesca.

40-15 Due match point Kerber: dritto imprendibile per Cocciaretto.

30-15 Rovescio in rete di Cocciaretto.

15-15 Servizio e dritto di Kerber.

0-15 Dritto in rete di Kerber.

0-5 Break Kerber, anche il contropiede di dritto per la tedesca che servirà per il match al cambio di campo.

Vantaggio Kerber, palla break: gran prima centrale di Cocciaretto, ma la tedesca risponde e anche profondo, poi spara un violento dritto incrociato.

40-40 Cerca di controllare il rovescio Cocciaretto, ma ne esce un colpo che va ovunque fuorché in campo.

40-30 Difesa strenua di Kerber, che per la sesta volta viene aiutata dal nastro, stavolta però a Cocciaretto basta appoggiare la palla di là a rete.

30-30 Riesce a ritrovare uno dei bei rovesci mostrati nel corso del match Cocciaretto.

15-30 Kerber sta spingendo davvero tanto adesso, altro dritto vincente e si fa anche sentire a livello vocale.

15-15 Rovescio lungo di Kerber.

0-15 Gran risposta di Kerber, Cocciaretto non riesce a controllarla.

0-4 Kerber: rovescio in rete di Cocciaretto.

40-15 Servizio, dritto e smash di Kerber.

30-15 Altro errore in lunghezza di Cocciaretto.

15-15 Doppio fallo di Kerber.

15-0 Rapido primo punto vinto da Kerber.

0-3 Break Kerber: Cocciaretto si apre molto bene il campo, ma mette in rete il dritto conclusivo. Scappa via la tedesca.

0-40 Tre palle break Kerber, di nuovo: finisce in arretramento Cocciaretto sul rovescio, che esce di poco in lunghezza.

0-30 Dritto largo di Cocciaretto, cercava l’incrocio delle righe.

0-15 Stavolta Kerber comincia ad andare in spinta, potrebbe non avere molta voglia di restare ulteriormente in campo.

0-2 Kerber, prima centrale vincente e break confermato.

40-30 Cerca il vincente di rovescio lungolinea Cocciaretto, ma le resta appena largo.

30-30 Kerber costretta a fare parecchi metri a fondocampo, arriva male sul dritto.

30-15 Il nastro ancora una volta ferma una palla di Kerber e la lascia al di là della rete nel campo di Cocciaretto.

15-15 Servizio esterno e dritto di Kerber.

0-15 Bello scambio vinto da Cocciaretto che si apre il campo a sinistra per chiudere con il rovescio.

0-1 Break Kerber: dritto largo di Cocciaretto, la tedesca prende subito il largo anche nel secondo set.

Vantaggio Kerber, palla break: reazione immediata della tedesca.

40-40 Ancora un gran vincente di rovescio di Cocciaretto!

30-40 Palla break Kerber: gran spinta di Cocciaretto con il dritto!

15-40 Due palle break Kerber: gran dritto di Cocciaretto ad annullare la prima.

0-40 Tre palle break Kerber: ci si mette di nuovo il nastro, che allunga la palla a Cocciaretto, la devia e la porta fuori.

0-30 Altro rovescio, d’incontro questa volta, appena largo di Cocciaretto.

0-15 Rovescio largo di Cocciaretto.

Si ricomincia sulla Rod Laver Arena.

Medical time out per Cocciaretto, che lamenta un piccolo problema alla gamba destra, nella parte superiore.

C’è una breve pausa prima del secondo set.

2-6 Kerber: ace della tedesca, che dunque in 43 minuti vince il primo set.

40-30 Set point Kerber: ancora una gran prima, risposta appena lunga di Cocciaretto.

30-30 Prima esterna e rovescio di Kerber, Cocciaretto trova la palla ma non può controllare il dritto.

15-30 S’affida con successo alla prima Kerber.

0-30 Palla corta di Kerber, Cocciaretto c’arriva e stavolta chiude facilmente di rovescio in lungolinea.

0-15 Risposta vincente di dritto di Cocciaretto!

2-5 Break Kerber: la tedesca servirà per il set, rovescio in rete di Cocciaretto. Game però viziato da un errore che questo game l’ha sostanzialmente tolto all’italiana.

Vantaggio Kerber, palla break: rovescio largo di Cocciaretto.

40-40 Si ferma sul nastro il dritto di Cocciaretto. E a questo punto l’errore precedente diventa pesante.

Scambio con parecchie fortune e sfortune tra nastri e pallonetti, dritto lungo di Cocciaretto secondo il giudice di linea, non secondo la giudice di sedia che impone di ripetere il punto.

40-30 Dritto in corsa di Cocciaretto che resta in rete, non è andata perfettamente incontro alla palla la marchigiana.

40-15 Gran punto di Kerber, che aggredisce fin dalla risposta.

40-0 Servizio al centro e facile chiusura di dritto di Cocciaretto.

30-0 E ancora con l’incrociato Cocciaretto, sempre di rovescio!

15-0 Altro bel rovescio di Cocciaretto!

2-4 Kerber, dritto che esce in larghezza. Tiene la battuta la tedesca.

Vantaggio Kerber: appena largo il rovescio di Cocciaretto che era riuscita a resistere alla tedesca e a invertire l’inerzia dello scambio.

40-40 Gran palla corta di Kerber con il rovescio, stavolta Cocciaretto non può arrivarci bene.

30-40 PALLA BREAK COCCIARETTO: esce il dritto in uscita dal servizio di Kerber.

30-30 Buona prima esterna di Kerber, risposta di rovescio di Cocciaretto che esce non di molto.

15-30 In rete il dritto di Kerber che cercava il cambio in lungolinea.

15-15 Primo punto in risposta vinto da Cocciaretto, che se lo prende con l’accelerazione di dritto.

15-0 Sbaglia di dritto Cocciaretto in lunghezza, aveva girato bene lo scambio.

2-3 Kerber, stavolta tiene facilmente Cocciaretto chiudendo di rovescio.

40-15 Risposta vincente di dritto all’incrocio delle righe di Kerber sulla seconda di Cocciaretto.

40-0 Prima centrale vincente di Cocciaretto.

30-0 Kerber aggredisce di dritto con la risposta, ma sbaglia mettendo in rete quello successivo.

15-0 Ancora un gran tracciante di rovescio di Cocciaretto.

1-3 Kerber, che stavolta si serve della prima per tenere di nuovo a zero la battuta.

40-0 Rovescio largo di Cocciaretto.

30-0 Il nastro aiuta di nuovo, stavolta in maniera totale, la Kerber, portandole oltre la rete un rovescio altrimenti giocabile. La tedesca si scusa.

15-0 Rovescio in recupero in rete di Cocciaretto.

1-2 Kerber, e con il rovescio finalmente riesce a chiudere questo turno di servizio Cocciaretto! Ben più che meritato il primo game della sua carriera in un tabellone principale Slam.

Vantaggio Cocciaretto, servizio sulla T e dritto verso sinistra a chiudere subito.

40-40, 6a parità: il nastro offre una grossa mano a Kerber nel girare lo scambio, poi la tedesca gioca una non bellissima palla corta, sulla quale però arriva un po’ male Cocciaretto.

Vantaggio Cocciaretto, stavolta le riesce il dritto in corsa con Kerber che l’aveva di nuovo spostata fuori dal campo!

40-40, 5a parità: Kerber sposta Cocciaretto con il dritto verso destra, il dritto in corsa dell’azzurra finisce in rete.

Vantaggio Cocciaretto, di nuovo lo schema servizio-dritto che funziona.

40-40, 4a parità: gran peccato su questo punto, Cocciaretto cerca il contropiede di rovescio lungolinea, ma la palla esce davvero di un nulla.

Vantaggio Cocciaretto, altro gran vincente di dritto!

40-40, 3a parità: dritto largo di Cocciaretto.

Vantaggio Cocciaretto: si ripete, con il rovescio stavolta e dal lato sinistro del campo.

40-40, 2a parità: dritto in uscita dal servizio all’incrocio delle righe di Cocciaretto.

Vantaggio Kerber, palla break: dritto in rete di Cocciaretto, forse il primo vero errore molto serio dell’azzurra.

40-40 Kerber in pressione da fondo fin dalla risposta, Cocciaretto cerca un vincente di rovescio complesso, che esce in larghezza non di molto.

40-30 Kerber gira lo scambio con il dritto, poi lo chiude con lo smash.

40-15 Ancora un gran vincente di rovescio incrociato di Cocciaretto che si ferma quasi sull’incrocio delle righe!

30-15 Palla corta di Kerber, Cocciaretto ci arriva, ma non riesce a tirare il rovescio oltre la rete.

30-0 Bel rovescio incrociato in uscita dal servizio di Cocciaretto.

15-0 Risposta lunga di Kerber.

0-2 Kerber: con un ace la tedesca conferma il break di vantaggio.

40-0 Rovescio di Kerber che si stampa sulla riga di fondo.

30-0 Lungo il dritto di Cocciaretto, sarebbe stato vincente.

15-0 Cocciaretto cerca di non giocare mai palle uguali, e guadagna anche un po’ di campo, ma sbaglia il dritto verso destra.

0-1 Break Kerber. rovescio largo di Cocciaretto, che è costretta a cedere dopo un lunghissimo primo game in cui, comunque, ha mostrato chiaramente buona personalità e bel tennis.

Vantaggio Kerber, palla break: stavolta è appena largo il dritto lungolinea di Cocciaretto.

40-40, 6a parità: spreca clamorosamente Kerber, che aveva messo in seria difficoltà Cocciaretto. Dritto lungo, sarebbe stato lungolinea vincente.

Vantaggio Kerber, palla break: secondo doppio fallo di Cocciaretto.

40-40, 5a parità: 21 colpi prima dell’errore di dritto di Kerber, regge bene l’azzurra.

Vantaggio Kerber, palla break: doppio fallo di Cocciaretto.

40-40, 4a parità: Cocciaretto sposta Kerber con il rovescio sulla diagonale relativa, poi va a chiudere con qualche rischio sul lungolinea.

Vantaggio Kerber, palla break: si allontana dal campo Cocciaretto e non riesce a tenere il rovescio in campo.

40-40, 3a parità: gran bel modo di annullare la palla break, servizio e dritto di nuovo all’incrocio delle righe alla sinistra di Kerber.

Vantaggio Kerber, palla break: rovescio in rete di Cocciaretto.

40-40, 2a parità: stavolta il dritto tradisce Cocciaretto.

Vantaggio Cocciaretto, gran bel dritto lungolinea all’incrocio delle righe!

40-40 Serve bene verso l’esterno Cocciaretto, ma Kerber arriva sulle sue palle e poi l’azzurra perde il controllo del dritto.

40-30 In rete il dritto in uscita dal servizio di Cocciaretto.

40-15 Ancora una bella prima profonda di Cocciaretto.

30-15 Primo ace per Cocciaretto.

15-15 Kerber sfonda con il rovescio allontanando Cocciaretto, per poi chiudere di dritto verso la rete.

15-0 Bello scambio sul ritmo vinto da Cocciaretto, che lo gira con un bel rovescio lungolinea.

Al servizio Cocciaretto.

12:12 Giocatrici sulle proprie sedie, si comincia tra pochissimo!

12:08 Cominciato il palleggio di riscaldamento.

12:06 Ed ecco in campo le due giocatrici. Ancora molto numeroso il pubblico sul campo centrale di Melbourne Park.

12:05 Primo match a livello Slam per Cocciaretto, che aveva già avuto la fortuna di allenarsi pochi giorni fa sulla Rod Laver Arena assieme a Sara Errani, durante le qualificazioni. Le due giocatrici stanno entrando in questo momento in campo.

12:02 Esordio di fuoco per la marchigiana, che sfida un palmares che conta tre Slam, una finale, tre semifinali e tre quarti nei quattro tornei maggiori. A tutto questo vanno aggiunti nove titoli WTA vinti e la condizione di ex numero 1 del mondo di Kerber, che lo è diventata per la prima volta il 12 settembre 2016.

11:58 Buon mattino a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Elisabetta Cocciaretto e la tedesca Angelique Kerber. Si è appena concluso il match precedente, quello tra Medvedev e Tiafoe, con il successo del russo per 6-3 4-6 6-4 6-2.

10:28 A causa del prolungarsi della sfida tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, con l’americano che ha strappato il secondo set al russo portandosi in parità, il match tra Cocciaretto e Kerber non inizierà, con ogni probabilità, prima almeno delle ore 11:50.

La presentazione della seconda giornata – Cocciaretto-Schoofs – Cocciaretto-Di Lorenzo – Cocciaretto-Martincova – Il tabellone femminile

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del tabellone femminile degli Australian Open 2020 tra Elisabetta Cocciaretto e la tedesca Angelique Kerber, conclusivo del programma della Rod Laver Arena.

Esordio di fuoco per la marchigiana nel suo primo main draw a Melbourne: l’avversaria, infatti, è una tre volte vincitrice Slam, di cui una proprio in Australia, dove nel 2016, in una storica finale, superò Serena Williams in tre set. Dopo Wimbledon, peraltro, questo è il torneo maggiore preferito dalla nativa di Brema, che proprio tre giorni fa ha compiuto 32 anni. Per lei un 2019 in leggero calo rispetto ai suoi standard abituali, con due finali perse a Indian Wells e a Eastbourne, e un 2020 tutto da decifrare, in cui ha iniziato perdendo dall’australiana Samantha Stosur a Brisbane e ritirandosi contro l’ucraina Dayana Yastremska ad Adelaide.

Cocciaretto, invece, dopo la sconfitta nelle qualificazioni ad Adelaide contro la spagnola Aliona Bolsova, ha preso il volo nelle qualificazioni a Melbourne Park, battendo prima l’olandese Bibiane Schoofs in rimonta e poi, nettamente, l’americana Francesca Di Lorenzo e la ceca Tereza Martincova. Sulla Rod Laver Arena ha avuto modo di allenarsi alcuni giorni fa, insieme a Sara Errani, con cui ha condiviso negli scorsi mesi l’esperienza sudamericana facente parte della sua spettacolare scalata di oltre 500 posizioni in sei mesi.

Kerber, oggi numero 18 del ranking WTA e 17 del seeding, in Australia ha affrontato due volte giocatrici italiane: nel 2008 ha perso al secondo turno contro Francesca Schiavone, nel 2014 è stata sconfitta agli ottavi da Flavia Pennetta (che giocò un primo set tra i migliori della sua vita). A livello di Slam in generale, il suo bilancio è di 4-4 (0-2 con Errani, 2-1 con Pennetta, 1-0 con Karin Knapp, 0-1 con Schiavone e 1-0 con Roberta Vinci).

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Angelique Kerber comincerà non prima della fine del match tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Frances Tiafoe, e comunque non prima delle 10:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

