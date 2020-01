LIVE Cocciaretto-Kerber, Australian Open 2020 in DIRETTA: la giovane azzurra cerca l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della seconda giornata – Cocciaretto-Schoofs – Cocciaretto-Di Lorenzo – Cocciaretto-Martincova – Il tabellone femminile

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del tabellone femminile degli Australian Open 2020 tra Elisabetta Cocciaretto e la tedesca Angelique Kerber, conclusivo del programma della Rod Laver Arena.

Esordio di fuoco per la marchigiana nel suo primo main draw a Melbourne: l’avversaria, infatti, è una tre volte vincitrice Slam, di cui una proprio in Australia, dove nel 2016, in una storica finale, superò Serena Williams in tre set. Dopo Wimbledon, peraltro, questo è il torneo maggiore preferito dalla nativa di Brema, che proprio tre giorni fa ha compiuto 32 anni. Per lei un 2019 in leggero calo rispetto ai suoi standard abituali, con due finali perse a Indian Wells e a Eastbourne, e un 2020 tutto da decifrare, in cui ha iniziato perdendo dall’australiana Samantha Stosur a Brisbane e ritirandosi contro l’ucraina Dayana Yastremska ad Adelaide.

Loading...

Loading...

Cocciaretto, invece, dopo la sconfitta nelle qualificazioni ad Adelaide contro la spagnola Aliona Bolsova, ha preso il volo nelle qualificazioni a Melbourne Park, battendo prima l’olandese Bibiane Schoofs in rimonta e poi, nettamente, l’americana Francesca Di Lorenzo e la ceca Tereza Martincova. Sulla Rod Laver Arena ha avuto modo di allenarsi alcuni giorni fa, insieme a Sara Errani, con cui ha condiviso negli scorsi mesi l’esperienza sudamericana facente parte della sua spettacolare scalata di oltre 500 posizioni in sei mesi.

Kerber, oggi numero 18 del ranking WTA e 17 del seeding, in Australia ha affrontato due volte giocatrici italiane: nel 2008 ha perso al secondo turno contro Francesca Schiavone, nel 2014 è stata sconfitta agli ottavi da Flavia Pennetta (che giocò un primo set tra i migliori della sua vita). A livello di Slam in generale, il suo bilancio è di 4-4 (0-2 con Errani, 2-1 con Pennetta, 1-0 con Karin Knapp, 0-1 con Schiavone e 1-0 con Roberta Vinci).

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Angelique Kerber comincerà non prima della fine del match tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Frances Tiafoe, e comunque non prima delle 10:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Instagram Elisabetta Cocciaretto