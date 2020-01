LIVE Civitanova-Trento 3-0, Champions League volley in DIRETTA: match senza storia, la Lube vola in testa al gruppo A!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione del match

19:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

19:30 Trento a questo punto deve sperare di qualificarsi come una delle migliori seconde, il primo posto della Lube sembra intaccabile, ma nulla è impossibile.

Loading...

Loading...

19:29 La situazione nel gruppo A è la seguente:

1. Civitanova 9p

2. Trento 5p

3. Ceske Budejovice 2p

4. Fenerbahce

25-15 La chiude Osmany Juantorena!

24-15 Rychlicki regala nove match-point ai suoi.

23-15 Diagonale nei due metri per Djuric, che scarica tutta la propria rabbia.

23-14 Pipe vincente di Juantorena, ottima visione di gioco di Bruno.

22-14 Out il servizio di Rychlicki.

22-13 Passa in parallela Leal.

21-13 Bella sette di Candellaro.

21-12 Djuric colpisce l’antenna in attacco, il vantaggio sembra ormai incolmabile.

20-12 Fallo di palleggio di Cebulj.

19-12 Invasione a rete dell’opposto della Lube.

19-11 Risponde con la stessa moneta Rychlicki.

18-11 Mani-out per Cebulj, che mantiene in vita i suoi.

18-10 Ennesimo colpo diverso per Juantorena, Lisinac non ci arriva in difesa.

17-10 In rete la battuta di Simon.

17-9 Errore in attacco anche per Cebulj.

16-9 Djuric non trova le mani del muro di Bieniek, questo +7 sa tanto di resa.

15-9 Sfiora l’ace Micheletto, ma la palla finisce di poco fuori.

14-9 Finisce qui la serie al servizio di Leal.

14-8 Grebennikov non riesce a gestire in ricezione, Juantorena mette la palla giù.

13-8 Muro di Simon su Djuric, che non aveva alternative.

12-8 Mani-out di Leal, buona la copertura di Balaso.

11-8 Bravo Micheletto a sfruttare un errore in ricezione di Leal, ottima la battuta di Giannelli.

11-7 Invasione a rete di Leal, che sciupa una gran difesa di Osmany.

11-6 Pipe di Juantorena, che prende in pieno Candellaro.

10-6 Micheletto torva una bella diagonale sui tre metri e mezzo.

10-5 Schiaccia direttamente in rete Candellaro, parziale di 5-0 per la Lube.

9-5 Ace di Bieniek, attenzione perchè la Lube sta spingendo in questa fase.

8-5 Pesta la linea dei tre metri Cebulj.

7-5 Bordata di Bieniek, ottima la sua intesa con Bruno.

6-5 Giannelli attacca di seconda intenzione al termine di uno scambio pazzesco, wow!

6-4 Errore di Leal, attenzione che non è ancora finita.

6-3 Attacco vincente da seconda linea per Djuric.

6-2 Parallela imprendibile di Leal. Time-out per Lorenzetti, che non sa più che pesci pigliare.

5-2 Invasione aerea di Giannelli, provano a scappare i padroni di casa.

3-2 Sette affettata per Candellaro.

3-1 Terzo attacco consecutivo per Juantorena, l’italo-cubano sta mantenendo delle percentuali paurose.

2-1 Mani-out di Cebulj, che sul finale di secondo set è salito di colpi.

2-0 Diagonale nei due metri per Osmany, subito break per la Lube.

1-0 Si riparte con un super attacco di Juantorena.

25-18 In rete la battuta di Giannelli. Civitanova si porta sul 2-0.

24-18 Annulla il primo Cebulj.

24-17 Tocca l’asta la palla di Cebulj, sette set-point per i padroni di casa.

23-17 Festival dell’errore, non passa il servizio di Simon.

23-16 Errore in battuta anche per Micheletto.

22-16 Continua l’ottima partita in attacco di Candellaro.

22-15 Non passa il servizio di Djuric.

21-15 Ottimo colpo di Micheletto, che lavora bene sul muro avversario.

21-14 Torna a macinare punti in attacco rychlicki, che adesso se ne va in battuta.

20-14 Ancora un errore arbitrale, la palla non è stata toccata.

21-13 Chiama challenge Lorenzetti.

21-13 Colpo millimetrico di Leal, che trova le mani di Candellaro.

20-13 Entra in campo Sosa Sierra per alzare il muro.

20-13 Sette affetta per Candellaro, ma tutto è partito da una buona battuta di Lisinac.

20-12 Attacco di prepotenza di Micheletto, che scarica tutta la propria rabbia.

20-11 Ottima torsione di Simon, che sfrutta il muro scomposto di Lisinac.

19-11 La palla è buona, ci ha visto bene il coach della Lube.

18-12 Out la battuta di Bieniek, Fefè De Giorgi chiede un challenge.

18-11 Prova una parallela in extra-rotazione Micheletto, ma il suo attacco finisce direttamente fuori.

17-11 Leal gioca di potenza sul terzo di muro, la fase di cambio palla della Lube sta funzionando alla perfezione.

16-11 Diagonale profonda di Djuric, ci prova Balaso in difesa, ma la palla è troppo forte.

16-10 Leal rispedisce al mittente l’attacco di Cebulj. Lorenzetti è obbligato a chiamare il secondo time-out.

15-10 Out il servizio di Giannelli.

14-10 Forza troppo il gioco Bruno, non passa il nastro l’attacco di Bieniek.

14-9 Mani-out di Djuric, troppo avanzato in difesa Balaso.

14-8 Prova il pallonetto spinto lo sloveno, ma il muro di Bruno è molto composto.

13-8 Bravo Cebulj, che continua a lavorare alto sulle mani del muro.

13-7 Simon ha appena fatto un buco nel taraflex, mamma mia!

12-7 Paralella pulita per l’opposto greco questa volta.

12-6 Muro a tre su Djuric, che si prende una pallata in faccia.

11-6 Ricambia il favore Rychlicki.

11-5 Non passa la battuta del centrale serbo.

10-5 Gran primo tempo di Lisinac, che è sempre l’ultimo a mollare.

10-4 Errore in attacco per Djuric, l’assenza di Vettori si sta facendo sentire.

9-4 Battuta sbagliata per Cebulj.

8-4 Pallonetto spinto in mezzo al campo di Djuric, colpo d’esperienza il suo.

8-3 Ace di Juantorena, la sua serie al servizio sta spaccando in due il set.

7-3 Balaso sta difendendo l’impossibile, si insacca l’attacco di Leal.

6-3 Tesa al centro per Bieniek, Lorenzetti è costretto a chiamare time-out.

5-3 Errore in attacco di Cebulj, la P1 sta fermando Trento.

4-3 Juantorena attacca da posto cinque, wow! Parziale di 3-0 per i padroni di casa.

3-3 Trova le mani alte del muro Leal, Civitanova impatta immediatamente.

2-3 Leal prima copre e poi trova un mani-out da posto due.

1-3 Sbaglia anche Bruno dai nove metri.

1-2 Ottima spallata al centro per Bieniek.

0-2 Diagonale profonda di Cebulj, break in apertura per l’Itas.

0-1 Si parte con un errore al servizio di Simon.

18:33 Primo set estremamente equilibrato, se Trento riuscisse a sistemare dei piccoli particolari potremmo assistere davvero ad una bella partita.

25-21 Ace di Rychlicki! Civitanova 1, Trento 0.

24-21 Lisinac sbaglia dai nove metri e regala tre set-point a Civitanova.

23-21 Muro del neo-entrato Sosa Sierra, continuano le difficoltà in attacco di Rychlicki.

23-20 Sfiora l’ace Bieniek, ma la palla finisce di poco fuori.

23-19 Juantorena attacca di seconda intenzione! Grebennikov si sta superando in difesa, ma Trento ha poche uscite credibili in attacco.

22-19 Ace di Cebulj, chiama time-out Fefè De Giorgi.

22-18 Finalmente arriva un muro per l’Itas: Djuric ferma Rychlicki.

22-17 Bravo Bieniek a sfruttare un errore in ricezione di Grebennikov.

21-17 Attacco pauroso di Osmany da posto due, il muro di Trento non riesce a sporcare gli attacchi avversari.

20-17 Cebulj continua a passare con facilità da posto quattro. Lorenzetti non vuole lasciare nulla al caso e chiama time-out per parlare con i suoi.

20-16 Juantorena è in forma, bellissima diagonale senza rincorsa per lui.

19-16 Prova una parallela Rychlicki, ma il uso attacco finisce direttamente fuori.

19-15 Out il servizio di Simon.

19-14 Primo tempo in torsione per Simon, Bruno sta mantenendo una velocità di gioco elevatissima.

18-14 Trova le mani del muro Micheletto, 75% in attacco per lui.

18-13 Pipe di Juantorena, a Trento non basta un Grebennikov enciclopedico in difesa.

17-13 Vettori entra al posto del greco per la battuta.

17-13 Murone di Djuric su Leal, che non si è capito con i tempi con Juantorena.

17-12 Mani-out di Leal.

16-12 Bella parallela di Micheletto, che ha messo la palla giù al suo secondo tentativo.

16-11 Bordata di Leal in diagonale, ennesimo break e +5 per la Lube.

15-11 Trova le mani del muro Rychlicki da posto due.

14-11 Buca il muro Djuric, che deve lavorare i colpi per mettere palla a terra.

14-10 Rychlicki la prende tanto in alto, il muro trentino sta faticando a toccare palla.

13-10 Pallonetto spinto in mezzo al campo per Cebulj, belle difese di Micheletto in precedenza.

13-9 Diagonale spaziale di Juantorena con il muro a tre piazzato, wow!

12-9 Primo tempo profondo per il centrale polacco.

11-9 Candellaro sfrutta il muro scomposto di Bieniek, Juantorena non ci arriva in difesa.

11-8 Time-out per coach Lorenzetti.

11-8 Muro a tetto di Juantorena su Djuric, che sta faticando oltremodo in attacco.

10-8 Errore dai nove metri per Micheletto.

9-8 Errore in attacco di Rychlicki, i ragazzi della Lube protestano per una palla che secondo loro era caduta, ma l’arbitro non vuole sentire ragioni.

9-7 Non passa la battuta di Djuric.

8-7 Ottima tesa al centro per Candellaro, ricezione perfetta di Micheletto.

8-6 Gli arbitri non hanno trovato l’immagine giusta, punto confermato per Civitanova.

8-6 Arriva un challenge per la palla dentro-fuori.

8-6 Male Lisinac dai nove metri.

7-6 Tocco felpato per Djuric, che trova il primo punto personale.

7-5 Ace di Bieniek, arriva il break per i padroni di casa.

6-5 Bordata da seconda linea di Juantorena, che ha attaccato da opposto.

5-5 Si ferma sul nastro il servizio di Osmany.

5-4 Stampatona di Bieniek su Lisinac, Giannelli sta servendo molto i propri centrali in quest’inizio.

4-4 Si rifa subito l’italo-cubano da posto due.

3-4 Azione durata quaranta secondi! Alla fine Juantorena ha provato a sistemare una palla sporca, ma Lisinac ha capito tutto e ha rispedito l’attacco al mittente.

3-3 Sette affettata per Lisinac, non ci arriva Bruno in difesa.

3-2 Parallela pulita per Rychlicki.

2-2 Juantorena chiede troppo a se stesso, il suo attacco finisce fuori.

2-1 Diagonale di prepotenza per Cebulj, punto di riferimento in attacco per Giannelli.

2-0 Subito uno scambio lungo, Juantorena trova un mani-out.

1-0 Si parte con un errore in battuta di Micheletto.

18:00 Come ci si poteva aspettare Kovacevic e Russell non partono dall’inizio.

18:00 Questa invece la formazione titolare della Lube: Juantorena, Simon, Leal, Bruno, Bieniek, Rychlicki e Balaso.

17:58 Questi i sette scelti da Angelo Lorenzetti: Micheletto, Giannelli, Candellaro, Djuric, Cebulj, Lisinac, Grebennikov.

17:56 E’ ormai tutto pronto, ultimi momenti di riscaldamento e si parte.

17:53 C’è curiosità sul sestetto dell’Itas: Kovacevic e Russel hanno dei problemi alla spalla, potremmo quindi vedere in campo Sosa Sierra o Micheletto.

17:50 In Champions League Civitanova ha battuto 3-1 sia il Budejovice, che il Fenerbahce, Trento ha invece faticato ad ingranare, contro i turchi l’ha spuntata al tie-break, mentre contro i cechi sono bastati tre set.

17:47 Le sensazioni sono abbastanza positive per entrambe le formazioni, che vengono dalla vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia, Civitanova contro Monza (3-1) e Trento contro Milano (3-0).

17:44 Questo match vale il primo posto nel girone, in più la formazione vincitrice metterà una seria ipoteca sul passaggio del turno.

17:41 Al momento la situazione nel Gruppo A è la seguente: la Lube è in testa con 6 punti, l’Itas è seconda con cinque, mentre il Cescke Budejovice e il Fenerbahce sono rispettivamente terzo e quarto a pari punti e con un match in più rispetto alle squadre italiane.

17:38 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, match della terza giornata di Champions League 2019-20.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trentino, match della terza giornata di Champions League 2019-20. E’ arrivato il momento del derby, senza ombra di dubbio il match più atteso del girone. Al momento la situazione nel Gruppo A è la seguente: la Lube è in testa con 6 punti, l’Itas è seconda con cinque, mentre il Cescke Budejovice e il Fenerbahce sono rispettivamente terzo e quarto a pari punti e con un match in più rispetto alle squadre italiane. Quello di stasera è un match che vale tantissimo, la vincitrice, infatti, non solo si troverà in testa al girone, ma metterà anche una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Queste due squadre si conoscono a memoria, entrambe vengono dalla vittoria ai quarti di finale della Coppa Italia, quindi l’umore è decisamente positivo. In Champions League Civitanova ha battuto 3-1 sia il Budejovice, che il Fenerbahce, Trento ha invece faticato ad ingranare, contro i turchi l’ha spuntata al tie-break, mentre contro i cechi sono bastati tre set. La Lube non viene dal proprio miglior momento in Superlega: i ragazzi di Fefè De Giorgi hanno subito la prima sconfitta della stagione contro Milano e nell’ultima uscita hanno concesso un set a Latina. L’Itas sta invece ritrovando lentamente ritmo, tuttavia gli acciacchi fisici non mancano, sia Russell, che Kovacevic hanno infatti problemi ad una spalla, non a casa in Coppa Italia sono stati inseriti in campo Sosa Sierra e Micheletto, quest’ultimo in particolare ha fatto vedere ottime cose. Sarà quindi interessante scoprire il sestetto di Trento, mentre quello di Civitanova sembrerebbe ormai rodato, l’unico cambio potrebbe avvenire al centro, dove Anzani potrebbe lasciare il posto a Bieniek.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Trentino, match della terza giornata di Champions League 2019-20: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18:00.

