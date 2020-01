Volley, Civitanova-Trento: derby infuocato in Champions League! In palio il primo posto nel girone

Civitanova e Trento, di nuovo una di fronte all’altra, questa volta in un incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile. Domenica 26 gennaio (ore 18.00) le due squadre si affronteranno all’Eurosuole Forum in un incontro cruciale per le sorti della Pool A, questa partita si sarebbe dovuta giocare a inizio dicembre ma in quel periodo la Lube era impegnata al Mondiale per Club poi vinto e dunque è stato rinviato a questo weekend costringendo i dolomitici a posticipare la giornata di campionato contro Verona (i marchigiani avrebbero invece goduto del turno di riposo). Si preannuncia una sfida particolarmente accesa, vibrante, equilibrata e che potrebbe essere decisa su pochi dettagli anche se sulla carta i cucinieri partono con i favori del pronostico: le due compagini hanno vinto contro Ceske Budejovice e Fenerbahce Istanbul, lo scontro diretto vale dunque il primo posto nel girone al termine del girone d’andata ed è fondamentale perché soltanto le vincitrici dei cinque raggruppamenti e le tre migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale della massima competizione continentale.

Civitanova è detentrice del trofeo e si presenta da capolista della SuperLega, reduce dal successo contro Monza nei quarti di finale della Coppa Italia. Trento ha invece espugnato Milano ed è quarta in classifica, sconfitta dalla Lube nell’ultimo precedente di campionato. I Campioni del Mondo hanno perso soltanto una partita in questa stagione ed è quella casalinga contro Milano al rientro dai tornei preolimpici, per il resto sono stati insuperabili e vogliono continuare a giganteggiare di fronte al proprio pubblico mentre i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti cercheranno il colpaccio in trasferta. I padroni di casa, guidati da Fefé De Giorgi, si affideranno come sempre alla classe di Osmany Juantorena, alle bordate di Yoandy Leal, alla regia di Bruninho e al buon opposto Kamil Rychlicki che sta cercando di ingranare. Trento avrà dalla sua lo straordinario palleggiatore Simone Giannelli pronto a spaziare su tutto il fronte d’attacco composto da Luca Vettori, Uros Kovacevic e Aaron Russell senza dimenticarsi dei centrali Srecko Lisinac e Davide Candellaro.

CLASSIFICA POOL A: Cucine Lube Civitanova 2 vittorie (6 punti)*, Itas Trentino 2 vittorie (5 punti)*, Jihostroj Ceske Budejovice 1 vittoria (2 punti), Fenerbahce Sigorta Istanbul 0 vittorie (2 punti). *= 1 partita in meno. Domenica 26 gennaio (ore 18.00): Civitanova-Trento.

Foto LPS/Valeria Lippera