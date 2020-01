LIVE Civitanova-Budejovice 3-1, Champions League volley in DIRETTA: la Lube fatica ma alla fine vince ed ipoteca i quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:24 Questa la situazione del gruppo A:

1. Civitanova 12p

2.Trento 5p (una partita in meno)

3. Budejovice 2p

4. Fenerbahce 2p (una partita in meno)

22:22 La Lube ha faticato più del previsto, ma alla fine è riuscita a portarla a casa. Con questo risultato Civitanova è ormai certa dei quarti di finale, o come prima, o come una delle migliori seconde.

25-19 La chiude Massari con un mani-out da posto quattro!

24-19 Primo tempo di Ondrovic.

24-18 Rychlicki regala sei set-point ai suoi!

23-18 Fortunatamente sbaglia dai nove metri Fila.

22-18 Parallela per Sotola, bisogna chiudere.

22-17 Terzo errore consecutivo, questa volta a sbagliare è stato Bruno.

22-16 Ricambia il favore Sotola.

21-16 In rete la battuta di Simon.

21-15 Fallo di trattenuta per Zmrhal.

20-15 Passa in parallela Kovar, Bruno si era complicato la vita con un bagher per Simon.

19-15 Fila sfrutta le mani di Bruno, entrato al posto di D’Hulst.

19-14 Non passa il servizio del numero 19.

18-14 Continua a macinare mani-out Zmrhal.

18-13 Parallela millimetrica di Rychlicki!

17-13 Passa in mezzo al muro Zmrhal.

17-12 Mani-out di Bieniek, punto importantissimo.

16-12 Non si intendono Bieniek e D’Hulst, De Giorgi è costretto a chiamare time-out.

16-11 Non trova le mani del muro Jacopo, non bisogna assolutamente abbassare il ritmo.

16-10 Todua sfrutta un errore in ricezione di Massari.

16-9 Si blocca sul nastro la battuta di Kovar.

16-8 Si insacca l’attacco di Massari.

15-8 Mani-out di Kovar da posto due.

14-8 Sfonda le mani del muro Fila.

14-7 Rychlicki stampa una gran palla in posto uno, la Lube sta scappando via.

13-7 Finalmente arriva un muro di Bieniek su Fila.

12-7 Continua a passare in mezzo al muro Sotola.

12-6 Pallonetto di Jiri, che sta sfoderando tutti i propri colpi.

11-6 Diagonale nei tre metri per Kovar.

10-6 Fila passa in diagonale, la Lube ha sprecato un’occasione con un brutto appoggio di Simon.

10-5 Errore al servizio per il numero 19.

9-5 Mani-out di Zmrhal.

9-4 Si insacca l’attacco di Rychlicki, che è stato lasciato con muro a uno da D’Hulst.

8-4 Sparacchia fuori Zmrhal da posto quattro.

7-4 Non passa la battuta di Sotola.

6-4 Errore in attacco di Kovar, non bisogna concedere nulla.

6-3 Sbaglia anche Bieniek, partita sottotono la sua.

6-2 Out il servizio di Ondrovic.

5-2 Si rifa subito l’opposto della formazione ceca.

5-1 Muroneeeeee di Massari su Sotola, wow!

4-1 Parallela interna di Massari, la Lube è partita forte! Time-out per il Ceske Budejovice.

3-1 Ace di Jiri Kovar.

2-1 Punto in ricezione di Kovar, la fortuna è dalla nostra parte.

1-1 Mani-out di Sotola.

1-0 Si riparte con un’invasione aerea di De Amo.

21-25 Errore in attacco di Rychlicki, brutto finale di set per la Lube.

21-24 Sotola regala tre set-point ai suoi.

21-23 Rychlicki trova le mani del muro avversario.

20-23 Errore in ricostruzione della Lube, che sta buttando questo set alle ortiche.

20-22 Non passa il servizio di Kovar. Juantorena è entrato al posto di Massari.

20-21 Diagonale di prepotenza per Kovar.

19-21 Diagonale nei te metri per Fila, De Giorgi è costretto a fermare il gioco.

19-20 Errore in attacco di Rychlicki… parziale di 4-1 per i cechi.

19-19 Schiaccia direttamente in rete Bieniek, non ci voleva.

19-18 Non basta una rovesciata di Massari, arriva la pipe vincente di Zmrhal.

19-17 Invasione aerea di De Amo, break importantissimo.

18-17 Fallo di palleggio per Ondrovic.

17-17 Risponde con la stessa moneta Ondrovic.

17-16 Tesa al centro per Simon, che sta facendo una partita paurosa.

16-16 In rete la battuta di Massari.

16-15 Errore in attacco di Fila, Civitanova passa in vantaggio. Time-out per i cechi.

15-15 Cabina telefonica di Simon su Sotola!

14-15 Confermata la scelta arbitrale.

14-15 Chiama chek il Budejovice.

14-15 Out il servizio di Zmrhal.

13-15 Ennesimo mani-out di Sotola.

13-14 Ci pensa Massari a fermare l’emorragia della Lube.

12-14 Mani-out d Zmrhal, time-out per De Giorgi.

12-13 Attacco vincente di Sotola da seconda linea, passa in vantaggio il Budejovice.

12-12 Non si capiscono D’Hulst e Simon.

12-11 Si ferma sul nastro il servizio di Bieniek al rientro in campo.

12-10 Primo tempo di Simon, che con un passo di rincorsa la mette giù. Time-out per i cechi.

11-10 Ace di Bieniek!

10-10 Invasione a rete di Zmrhal.

9-10 Si ferma sul nastro la battuta di Kovar.

9-9 Pipe imprendibile di Massari.

8-9 Ondrovic sfrutta un errore in ricezione di Kovar.

8-8 Parallela interna di Sotola.

8-7 Si insacca l’attacco di Kovar.

7-7 Finisce qui la serie al servizio del cubano.

7-6 Ace di Simon!

6-6 De Amo vince un contrasto a rete con Kovar.

6-5 Diagonale di Massari, che si è sbloccato in attacco.

5-5 Ace di Zmrhal.

5-4 Fuori la battuta di Rychlicki.

5-3 Bordata paurosa di Simon, per lui gli anni sembrano non passare mai!

4-3 Bella sette in torsione di Todua.

4-2 Bell’attacco in posto sei per Massari.

3-2 Mani-out di Sotola, che continua a giocare sul muro della Lube.

3-1 Ace di Jiri Kovar, che prestazione che sta sfoderando!

2-1 Risponde presente Bieniek.

1-1 Primo tempo appoggiato spinto di sinistra per Todua.

1-0 Si riparte con una diagonale sui quattro metri di Kovar.

25-19 La chiude Rychlicki, la Lube vola sul 2-0!

24-19 Primo tempo profondo di Simon, cinque set-point per i padroni di casa.

23-19 Ancora un attacco vincente dell’opposto del Budejovice.

23-18 Trova un mani-out Sotola, che è l’ultimo a mollare tra i cechi.

23-17 Sbaglia anche Zmrhal, il ritmo è calato notevolmente.

22-17 Non passa la battuta di Jiri.

22-16 Kovar prima riceve e poi la mette giù in attacco.

21-16 Arriva in ritardo a muro Bieniek, ne approfitta Zmrhal.

21-15 Bella spallata di Rychlicki, bravo D’Hulst a lasciare il suo attaccante con muro a uno.

20-15 Parallela vincente di Fila.

20-14 Sagra dell’errore, questa volta è il servizio di Todua a non passare il nastro.

19-14 Sbaglia anche Massari.

19-13 Parte un vero e proprio aquilone a Sotola dai nove metri.

18-13 Sbaglia l’appoggio Kovar, ne approfitta Fila.

18-12 Mani-out di Rychlicki, che se ne va al servizio.

17-12 Errore in attacco per Simon, non bisogna abbassare il ritmo.

17-11 Sfiora l’ace Bieniek, ma la palla è appena fuori.

17-10 Bella pipe di Kovar.

16-10 Sotola è l’unico nella metà-campo ceca a passare con continuità.

16-9 Sbaglia dai nove metri De Amo.

15-9 Subito un mani-out per il neo-entrato.

15-8 Nel frattempo Zmrhal ha preso il posto di Michalek.

15-8 Ennesima parallela del mancino Sotola.

15-7 Murone di Rychlicki su Michalek!

14-7 Secondo time-out per la formazione ceca.

14-7 Monumentale lavoro della Lube in seconda linea, poi ci pensa Bieniek a mettere la palla giù.

13-7 Prova a lavorare il colpo Michalek, ma il suo attacco finisce fuori.

12-7 Mani-out di Bieniek.

11-7 Attacco coraggioso di Sotola da posto due.

11-6 Diagonale sugli otto metri per Rychlicki, che zitto zitto sta facendo la sua onesta partita.

10-6 Questa volta non passa il servizio di Jacopo.

10-5 Ace con l’ausilio del nastro per Massari, voliamo a +5.

9-5 Muro a uno di D’Hulst su Fila, wow!

8-5 Primo tempo dietro per Simon, ottima l’intesa con D’Hulst.

7-5 Ancora Fila, non ci arriva in difesa Marchisio.

7-4 Fuori la battuta di Mach.

6-4 Al secondo tentativo la mette giù Fila, ma bell’atteggiamento della Lube, che sta tirando su di tutto in difesa.

6-3 Pipe di Kovar, quinto punto per lui nel secondo parziale.

5-3 Sotola non ha problema contro il muro a uno di Rychlicki.

5-2 Ace di Jiri, è il suo momento.

4-2 Kovar è in palla, mamma mia che attacco in mezzo al muro!

3-2 Ace di De Amo, non ci arriva Massari.

3-1 Mani-out di Sotola da seconda linea.

3-0 Subito time-out per il Budejovice.

3-0 Gran difesa di Massari in fondo al campo, Kovar poi spinge un pallonetto nella metà campo avversaria.

2-0 Kovar prima difende e poi mette giù una parallela millimetrica.

1-0 Si riparte con un bel primo tempo di Bieniek.

25-21 Muroooooo di Juantorena su Sotola!!! Bella reazione per i ragazzi di Fefè De Giorgi.

24-21 Rychlicki regala tre set-point ai suoi.

23-21 Out la battuta di Michalek.

22-21 Passa in mezzo al muro Fila. Nel frattempo Juantorena ha preso il posto di Massari.

22-20 Diagonale di Kovar da posto due, che adesso se ne va al servizio.

21-20 purtroppo ricambia il favore D’Hulst.

21-19 Il regista spagnolo sbaglia la battuta, bene.

20-19 De Amo vince un contrasto a rete con D’Hulst.

20-18 Aceeeeee di Simon, gran primo set per il cubano!

19-18 Secondo time-out per il Budejovice.

19-18 Kovar sfrutta un errore in ricezione di Michalek, Civitanova passa avanti.

18-18 Sbaglia in attacco Sotola, siamo in parità!

17-18 Ottima ricezione di Kovar, che poi stampa la palla sui due metri!

16-18 Terzo errore di fila in battuta per la Lube, questa volta a sbagliare è Massari.

16-17 Tesa al centro nei due metri per Simon, mamma mia…

15-17 Sbaglia dai nove metri anche Rychlicki, c’è bisogno di un break.

15-16 Ancora un muro di Simon su Fila!

14-16 Finisce qui la serie al servizio di Bieniek.

14-15 Time-out per la squadra ceca.

14-15 Stampatona di Simon su Todua, Lube a -1!

13-15 Bell’attacco di Rychlicki, ma il tutto è partito da una bella battuta di Bieniek.

12-15 Primo tempo vincente di Bieniek.

11-15 Scambio spettacolare, purtroppo a chiuderlo è Fila, che trova una diagonale nei tre metri. Secondo time-out per coach De Giorgi.

11-14 Errore dai nove metri per Kovar.

11-13 Sparacchia fuori Sotola, break importante per i padroni di casa.

10-13 Mani-out in extra-rotazione per Kovar.

9-13 Ancora un mani-out di Sotola, bisogna reagire e aumentare il ritmo di gioco.

9-12 Errore da seconda linea di Massari. Fefè De Giorgi è costretto a chiamare time-out.

9-11 Ancora un muro su Rychlicki, questa volta le mani sono di Sotola.

9-10 Mani-out di Michalek da posto due.

9-9 Bella bordata in attacco di Kovar, che sembra in partita.

8-9 Non passa il nastro il servizio del centrale cubano.

8-8 Primo tempo affettato di Simon.

7-8 Ricambia il favore Massari.

7-7 Non passa la battuta di Fila.

6-7 Pipe vincente di Michalek, non ci arriva in difesa Marchisio.

6-6 Carambola in difesa per Rychlicki, che fa punto di prima intenzione.

5-6 Errore dai nove metri per Sotola.

4-6 Parallela vincente per Fila, la Lube sta faticando nel cambio-palla.

4-5 Sotola trova le mani del muro di Massari.

4-4 Diagonale stretta di Rychlicki, che ha messo a terra il primo punto della propria partita.

3-4 Parallela interna da posto due per Sotola.

3-3 Non passa il servizio di Michalek.

2-3 Pipe di Sotola, parziale di 3-0 per i cechi.

2-2 Stampatona di Mach su Rychlicki.

2-1 Bel primo tempo di Mach.

2-0 Muro vincente del centrale polacco su Sotola.

1-0 Si parte con una sette di Bieniek.

20:29 Questa invece quella della Lube: Rychlicki, Massari, Kovar, Simon, Bieniek, D’Hulst e Marchisio.

20:28 Questa la formazione del Budejovice: Mach, Michalek, De Amo, Fila, Sotola, Todua e Krystof.

20:26 Riscaldamento terminato, a breve la presentazione dei sestetti.

20:23 Ricordiamo che a raggiungere i quarti di finale saranno solo le prime dei rispettivi gruppi, più le tre migliori seconde.

20:20 La formazione ceca, invece, sembra ormai spacciata in ottica passaggio del turno, la vittoria al tie-break contro il Fenerbahce non basta, viste le due sconfitte contro le corazzate italiane.

20:17 I ragazzi di Fefè De Giorgi vengono da un successo convincente contro Trento, ci si aspettava tanto dal derby, invece la partita è stata dominata in lungo e in largo dai marchigiani.

20:14 Con un’eventuale vittoria di Civitanova metterebbe una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale.

20:11 La Lube è al momento in testa al Gruppo A con nove punti, davanti a Trento (5), Ceske Budejovice (2) e Fenerbahce (2).

20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Budejovice, match della quarta giornata di Champions League 2019-20.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Budejovice, match della quarta giornata di Champions League 2019-20. Al momento la situazione nel Gruppo A è la seguente: la Lube è in testa con nove punti, Trento è seconda con cinque, mentre il Ceske Budejovice e il Fenerbahce sono rispettivamente terzo e quarto con due. Sulla carta quello di stasera dovrebbe essere un match senza storia, la formazione italiana è obiettivamente di un’altra caratura, sia dal punto di vista tattico, che da quello tecnico, nonostante ciò l’errore più grande che si possa fare è quello di sottovalutare l’avversario, sarà determinante non avere cali di concentrazione.

La Lube viene da una vittoria in Champions League che da tanta fiducia: domenica i ragazzi di Fefè De Giorgi hanno spazzato via, nel recupero della prima giornata, Trento (3-0), ci si aspettava un derby equilibrato, invece la superiorità dei marchigiani è stata schiacciante. Questo risultato, insieme alle vittorie per 3-1 contro il Fenerbahce e il Ceske Budejovice permettono a Civitanova di guidare il proprio girone e di guardare già con un occhio ai quarti di finale. La formazione ceca, invece, sembra ormai spacciata in ottica passaggio del turno, la vittoria al tie-break contro il Fenerbahce non basta, viste le due sconfitte contro le corazzate italiane. Ricordiamo che a raggiungere i quarti di finale saranno solo le prime dei rispettivi gruppi, più le tre migliori seconde.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Trentino, match della quarta giornata di Champions League 2019-20: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18:00.

