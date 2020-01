LIVE Camila Giorgi-Kerber, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurra sogna l’impresa contro la tedesca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Angelique Kerber, valevole per il terzo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nella notte italiana e segnerà una partita fondamentale per la giovane maceratese che ha eguagliato per la terza volta il terzo turno a Melbourne.

Camila Giorgi è giunta sin qui grazie alle vittorie contro Antonia Lottner e soprattutto su Svetlana Kuznestova: l’italiana ha dominato contro le due avversarie perdendo soltanto nove giochi in totale. La classe ’91 ha raggiunto nel 2015 e 2019 il terzo turno a Melbourne: il miglior piazzamento resta quello di Wimbledon 2018 arrivando ai quarti di finale contro Serena Williams. La marchigiana ha partecipato a due tornei prima del primo Slam dell’anno: ad Auckland è uscito al primo turno sempre contro l’americana dopo le qualificazioni, mentre a Hobart si è fermata nelle quali.

Angie Kerber sfiderà per la quinta volta contro l’azzurra: sono 4 le vittorie su altrettante sfide per la tedesca. Ha perso solo un set contro la Giorgi a Brisbane nel 2016: ovviamente la favorita è ancora la tennista teutonica, come dodici mesi fa quando l’azzurra giocò contro Karolina Pliskova. Seconda sfida del torneo contro un’italiana: Kerber ha vinto contro Elisabetta Cocciaretto e Priscilla Hon senza perdere set. La campionessa del 2016 difende il quarto turno dell’anno scorso.

La sfida tra Camila Giorgi e Angelique Kerber inizierà all’1.00 di notte dell’orario italiano sulla Margaret Court Arena di Melbourne. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

