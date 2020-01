Australian Open 2020, Camila Giorgi: “Ho fatto una bellissima partita, soddisfatta del mio gioco”

La Margaret Court Arena di Melbourne (Australia) non sorride a Camila Giorgi. L’azzurra è stata eliminata nel terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis dalla tedesca Angelique Kerber con il punteggio di 6-2 6-7(4) 6-3. Si tratta della quinta sconfitta in altrettanti confronti per la marchigiana contro la teutonica, autentica “bestia nera”. Un match nel quale i rimpianti non mancano, visto che ha fatto un po’ tutto l’azzurra nel bene e nel male: da un lato ci sono 49 vincenti e dall’altro 65 errori non forzati. Numeri che evidenziano il tentativo di Giorgi di imporre il proprio gioco, ma peccando in termini tattici, al cospetto di una giocatrice molto più regolare con soli 16 gratuiti.

La nostra portacolori, però, vede il bicchiere mezzo pieno al termine della partita e sottolinea che i problemi fisici avuti nel 2019 non sono stati assolutamente avvertiti: “Ho fatto il mio gioco, sono stata aggressiva per tutta la partita, ho rischiato io, cercando sempre di andare avanti. Se stai a fondo e stai lì ad aspettare l’errore dell’avversaria è diverso, più facile. Io penso a me stessa, credo di aver fatto una bellissima partita. Io mi sento bene, il polso è a posto. Il prossimo impegno sarà la Fed Cup“, le parole di Camila (fonte: Ubitennis).

Foto: LaPresse