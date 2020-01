LIVE Camila Giorgi-Kerber 2-6 7-6 3-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurra è un sali-scendi continuo! Alla fine trionfa la tedesca in tre set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

03.24 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

03.23 Camila Giorgi è sempre una giostra di emozioni! Un sali-scendi continuo durante il match: dopo un pessimo primo set perso 6-2, era riuscita a risollevarsi vincendo al tie-break rimontando sotto 3-1, salvo poi perdere comunque contro il muro Angie Kerber per 6-3 al terzo. Quinto sconfitta su altrettante sfide ma con la sensazione che questa volta la vittoria poteva davvero diventare realtà. Una Giorgi a tutta, che ha spinto sempre e comunque in ogni situazione, punto dopo punto, rischiando e alla fine perdendo immeritatamente. Sulla strada degli ottavi di finale della campionessa del 2016 una tra Anastasija Pavljučenkova e Karolina Pliskova.

FINE TERZO SET

3-6 FINISCE QUI! CHE RAMMARICO! Kerber vola agli ottavi di finale.

40-15 Scappa via il diritto dell’italiana: due match point Kerber.

15-15 Servizio e diritto della tedesca.

0-15 Palla corta deliziosa di Giorgi.

3-5 BREAK KERBER! NON CI VOLEVA! La tedesca serve per il match…

30-40 Rovescio lungolinea radente di Giorgi!

15-40 DUE PALLE BREAK KERBER! Stecca con il rovescio Giorgi…

15-15 Diritto che apre il campo e poi due rovesci in serie per chiudere il punto.

0-15 Scappa via il diritto di Giorgi.

3-4 BREAK GIORGI! Strappa anche lei il sorriso e il servizio rilanciandosi nel match.

15-40 ALTRE DUE PALLE BREAK! Giorgi che deve provarci!

15-30 Giorgi non molla e spinge ancora: Kerber troppo statica.

15-0 Buona prima di Kerber.

2-4 Si gioca solo sui turni della tedesca: match compromesso.

40-0 Buona prima della marchigiana.

30-0 Torna a spingere Giorgi, senza paura!

1-4 La Kerber scappa via confermando il break: Camila vede sfuggire un altro capolavoro…

30-0 Ace Kerber.

15-0 Giorgi comincia a sparare…

1-3 BREAK KERBER! La tedesca ci ha provato e alla fine ottenuto il servizio per allungare la striscia nel set.

40-AD BREAK ANGIE! La tedesca prova a scappare via.

40-40 Partita in bilico!

40-30 In rete il rovescio della marchigiana, solito vincente radente.

40-15 In rete il rovescio della teutonica.

30-15 Diritto seducente lungolinea di Giorgi.

0-15 Smash a volo dopo il serve&volley: fuori.

1-2 Kerber tiene il servizio a fatica ma resta in vantaggio!

AD-40 Carica male la classe ’91: chance tedesca ora.

40-40 CHE DIFESA DI KERBER! Diritto fuori dal campo della tedesca.

40-AD Giorgi sbaglia ancora angolo ma ottiene un’altra chance di break.

40-40 Che violenza di Camila! Rovescio incrociato che manda al bar Kerber.

AD-40 Camila continua a sfiancare la povera Angie che però ha ragione con il Challenger.

40-40 Fortunata Kerber, soprattutto sulla prima difesa giunta sulla linea: parità.

30-40 In rete la soluzione incrociata.

15-40 DUE BREAK POINT! Si irrita la Kerber!

15-30 Prova a scavare un solco Giorgi.

15-15 Largo il diritto di Camila.

1-1 Servizio, diritto e parità a Melbourne!

40-30 Buona seconda dell’azzurra.

30-30 Servizio e schiaffo a volo per Giorgi.

15-30 Ace per l’azzurra.

0-30 Deve stare tranquilla ora Camila: diritto in corridoio.

0-15 Risposta in corsa vincente per la tedesca.

0-1 Si conclude a 30 il primo game del set decisivo.

30-30 CHE PASSANTE DI KERBER! Giorgi attacca la rete ma la tedesca la palla in corsa con il diritto.

15-30 Manovra bene la tedesca.

0-30 Errore nel momento di concludere il punto per Kerber.

0-15 Attacca subito Giorgi che danza sulle linee.

0-0 Si riparte dopo la pausa negli spogliatoi.

INIZIO TERZO SET

02.35 Camila Giorgi gioca un secondo set perfetto, con qualche alto e basso certo, ma spingendo dal primo all’ultimo punto, recuperando da 3-1 nel tie-break per poi concludere il primo set point. Si vola al terzo!

FINE SECONDO SET

4-7 SECONDO SET CAMILA GIORGI! SI VA AL TERZO!

4-6 DUE SET POINT GIORGI! Errore di Kerber e grande chance.

5-4 Servizio e rovescio: cambio di battuta.

4-4 CHE PECCATO! Sembrava doppio fallo, poi però Giorgi sbaglia comunque nello scambio.

3-4 Minibreak Giorgi! Chance interessante dopo aver strappato il servizio.

3-3 Diritto anomalo di Giorgi e minibreak ottenuto!

2-3 Camila è ancora viva sfruttando il ritmo accorciato dalla tedesca.

1-3 MINIBREAK KERBER! Giorgi sbaglia angolo con il diritto e la tedesca la palla in allungo.

2-1 Lenta in risposta l’azzurra.

1-1 Kerber muove negli angoli l’italiana che arriva a fatica.

1-0 Servizio e diritto Giorgi: grande partenza!

6-6 Si va al tie-break: terzo set o Kerber già ai quarti?

40-15 Risposta lunga per Camila.

30-15 Secondo doppio fallo del set per la tedesca.

15-0 Continua a spingere Giorgi che poi sbaglia a pochi millimetri con il diritto.

6-5 Bravissima Camila che si guadagna sicuro il tie-break.

40-30 Giorgi manda lontana dalla riga Kerber e chiude a volo.

30-30 Si ferma sul nastro il rovescio dell’italiana.

30-15 Servizio e diritto di Giorgi.

15-15 Attacca la rete la nostra tennista.

40-15 Palla corta deliziosa della tedesca.

30-15 Servizio e diritto di Kerber.

15-15 Scappa il rovescio di Giorgi che resta in pressione.

5-4 Diritto in corridoio di Kerber, game a zero: la tedesca serve per restare nel set.

30-0 In difficoltà la tedesca: Giorgi completamente diversa rispetto al primo set. Diritto profondo a angolato.

15-0 Vincente a 140 km/h per Giorgi con il diritto.

4-4 Si ferma sul nastro la risposta dell’azzurra.

40-30 Ottima risposta con il rovescio incrociato.

40-15 Buon recupero sulla palla corta di Giorgi ma Kerber la passa con il lob.

30-15 Servizio e diritto della Kerber.

15-15 Che aggressività di Giorgi! L’azzurra continua a martellare e chiude con il diritto a volo.

4-3 Resta avanti Camila Giorgi all’intervallo.

40-0 Ace dell’azzurra.

30-0 Giorgi molto elegante: rovescio a volo per chiudere il game.

3-3 Distante dalla pallina: parità a Melbourne.

40-15 Perde completamente la bussola Giorgi: rovescio a rete ma decentrato dopo aver puntato tutto sulla potenza.

30-15 Ottima risposta in diagonale di Giorgi.

30-0 Prima esterna della 3 volte campionessa Major.

3-2 Si prosegue senza patemi sin qui.

40-15 Passante di rovescio dopo aver lasciato immobile Kerber.

30-15 Salgono ad 11 i doppi falli.

30-0 Cede Kerber in difesa dopo il diritto di Giorgi.

15-0 Diritto perfetto alto in mezzo al campo.

2-2 Spinge Giorgi che sembrava poter chiudere il punto invece il diritto va lungo.

40-0 Terzo ace della Kerber.

30-0 Servizio vincente della teutonica.

2-1 Non efficace il passante la Kerber: Giorgi avanti nel secondo set.

40-30 Servizio vincente dell’azzurra.

30-30 Rovescio incrociato che non passa: situazione calda.

30-15 Servizio e diritto dell’azzurra.

15-15 Va in doppia cifra Giorgi: decimo doppio fallo.

1-1 Kerber ne esce d’esperienza dopo un servizio complicato.

AD-40 Kerber muove senza problemi l’italiana.

40-40 Bravissima Giorgi che trova il punto con un colpo di fine.

40-30 Doppio fallo Kerber un po’ nervosa.

40-15 Grande risposta di Giorgi all’incrocio delle righe.

30-0 Giorgi riprendere a spingere: diritto lungo.

15-0 Scappa via di poco il diritto difensivo in controbalzo della nostra portacolori.

1-0 Spinge Camila che è avanti nel punteggio per la prima volta nel match.

AD-40 Secondo ace per l’italiana.

40-40 Scappa via il rovescio di Giorgi dopo uno scambio prolungato.

AD-40 Grande difesa di Kerber che piazza un lob interessante ma poi scarica il diritto in rete.

40-40 In ritardo negli spostamenti Giorgi: diritto lungo.

40-30 Scambio durissimo in cui esce il talento di Giorgi che si difende bene e poi il nastro contribuisce all’equilibrio: rovescio diagonale radente.

30-30 Nono doppio fallo per Giorgi.

30-15 Scappa via il rovescio scarico della nativa di Brema.

15-15 Buona manovra di Giorgi che con pazienza infila Kerber.

INIZIO SECONDO SET

01.39 Primo parziale privo di emozioni: Angie Kerber vince per 6 giochi a 2 la prima partita con il contributo di Camila Giorgi, fallosa al servizio, ben 7 doppi falli e 3 break subiti, e in risposta. Avremo un secondo set?

FINE PRIMO SET

2-6 PRIMO SET KERBER! Ace e 6 giochi a 2 per la tedesca.

40-0 Ennesimo errore in risposta: tre set point.

15-0 Giorgi prova a spingere, Kerber è un muro e porta l’avversaria all’errore.

2-5 Terzo break del set: la tedesca servirà per il parziale al cambio campo.

40-AD BREAK POINT KERBER! Chance di fuga per la Kerber.

40-40 In corridoio il lungolinea di rovescio di Giorgi: parità per la prima volta nel match.

40-30 Servizio e diritto della classe 1991.

30-30 Seconda battuta non impeccabile di Giorgi: si avventa Kerber.

30-15 Settimo doppio fallo dell’azzurra.

15-0 Schiaffo a volo di rovescio di Giorgi.

2-4 Giorgi prova l’attacco con il diritto: Kerber risponde in maniera velenosa e Giorgi resta immobile.

40-15 Servizio e diritto della tedesca.

30-15 In corridoio la risposta di diritto di Giorgi.

15-15 Gran diritto lungolinea di Kerber in uscita dalla seconda di servizio.

2-3 Si ribella Giorgi: primo turno di servizio mantenuto anche per lei.

40-30 Servizio e diritto incrociato di Giorgi.

30-30 Altro errore in uscita dal servizio: Kerber totalmente passiva sin qui.

30-15 Sesto doppio fallo per l’azzurra.

30-0 Buona traiettoria con il diritto dell’azzurra.

15-0 Prima seconda in campo per Giorgi: non ci arriva la tedesca.

1-3 Buona prima di Kerber e break confermato.

30-15 Out la soluzione di diritto incrociato.

15-15 Non si riesce a scambiare sin qui.

0-15 Giorgi attacca con il rovescio diagonale.

1-2 Inizio completamente altalenante e ricco di errori per entrambi: tre turni di servizio, tre break.

30-40 Ed ecco anche il quinto; palla break Kerber.

30-30 Quarto doppio fallo per la marchigiana…

30-15 Slice a uscire vincente di Giorgi.

15-15 Terzo doppio fallo in due game.

15-0 Ace dell’azzurra.

1-1 CONTROBREAK GIORGI! Inizio con tanti alti e bassi di entrambe.

30-40 Esagera con il diritto l’azzurra: ancora una chance per Giorgi.

15-40 Brava la tedesca a muovere una pur combattente Giorgi.

0-40 TRE PALLE BREAK GIORGI! Diritto vincente viziato dal nastro.

0-30 Giorgi gioca in maniera profonda: Kerber in difficoltà in controbalzo.

0-15 Primo punto del match per Giorgi che manovra e chiude in diagonale.

0-1 BREAK KERBER! Pessimo inizio di Giorgi che sbaglia un diritto comodo dopo un ottimo servizio: inizio in salita.

0-40 Secondo doppio fallo in tre punti: tre palle break per Kerber.

0-30 Scambio sulla diagonale di rovescio: lungo il colpo dell’azzurra.

0-15 Giorgi comincia con un doppio fallo.

0-0 Si comincia! Batte la tennista azzurra.

INIZIO PRIMO SET

01.08 L’altoatesino, come la stessa Camila Giorgi, non ha cominciato nel migliore dei modi il 2020 con le eliminazioni al primo turno nei tornei disputati. Sconfitta giusta per il classe 2001 contro l’esperto Marton Fucsovics che si sfiderà con Roger Federer per i quarti.

01.07 Qualche critica c’è stata nei confronti dei due italiani più attesi, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il romano ha perso al quinto contro Sandgren, che domani potrebbe ricevere vendetta da Fognini, che attendeva il classe ’96 in uno storico ottavo.

01.06 Tra i tennisti che si sono contraddistinti nel torneo, Marco Cecchinato ha perso con Alexander Zverev senza demordere così come Lorenzo Sonego contro Nick Kyrgios. Grida vendetta la sconfitta al quinto di Andreas Seppi nella sua Melbourne contro Stan Wawrinka.

01.05 Comincia il riscaldamento alla Margaret Court Arena.

01.03 Tenniste in campo a Melbourne!

01.02 Nel 2015 arrivò la sconfitta contro Novak Djokovic mentre due anni fa contro Tomas Berdych: nel corso del torneo, Fognini è diventato il nono tennista di sempre a vincere almeno una partita rimontando da due set a zero in tutti e 4 i Major.

01.00 Il tennista ligure è giunto per la terza volta in carriera al quarto turno dopo due maratone contro Reilly Opelka e Jordan Thompson trionfando al quinto per poi schiantare oggi Guido Pella.

00.58 Camila Giorgi è l’unica tennista italiana rimasta in vita nel main draw del primo Slam dell’anno mentre Fabio Fognini l’unico in quello maschile. L’italiano sfiderà Tennys Sandgren agli ottavi di finale.

00.56 Tra le tenniste di spicco al quarto turno, la #1 al mondo e tennista di casa Ashleigh Barty contro Riske, Petra Kvitova che vuole tornare a gioire e la baby Cori Gauff che ha una chance interessante per giungere in semifinale.

00.54 Tempo soleggiato a Melbourne con 23° e il 48% di umidità: vento che soffia a 5 km/h.

00.53 Tra poco giocatrici in campo: chi vince, sfida una tra Pavlyuchenkova e Karolina Pliskova.

00.51 Oltre a Serena, è uscita anche Caroline Wozniacki, all’ultima partita in carriera lì dove ha trionfato nel 2018 nella finale contro Simona Halep: la danese ha lasciato il tennis in lacrime.

00.48 La classe 1981 ha perso contro Wang Qiang dopo le vittorie contro Anastasija Potapova e Tamara Zidansek: la sconfitta contro la cinese non è stata presa benissimo dalla Leggenda del tennis.

00.46 Per la tennista americana infatti lo Slam #24 resta un tabù: l’ultimo trionfo Major risale al 2017, nel mezzo le celebri sconfitta con Naomi Osaka, Simona Halep e Bianca Andreescu.

00.44 La sfida avrà inizio all’1.00 italiana, le 11 del mattino in Australia, sul campo “Margaret Court Arena”. La campionessa australiana resta la tennista con più Slam: 24, a 23 una certa Serena Williams…

00.41 La tedesca nativa di Brema è giunta al terzo turno grazie alle vittorie sull’italiana Elisabetta Cocciaretto e Priscilla Hon senza perdere alcun set.

00.39 Angelique Kerber difende il quarto turno della stagione passata: la teutonica ha trionfato qui nel 2016. Il primo dei suoi tre Major: gli US Open vinti lo stesso anno, quello della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio e la leadership mondiale, e Wimbledon nel 2018.

00.37 Per giungere sin qui, Camila Giorgi ha dovuto battere la tedesca Antonia Lottner e soprattutto Svetlana Kuznestova, perdendo appena 9 giochi in due partite.

00.35 La classe 1991 ha raggiunto per la terza volta il terzo turno in Oceania: nel 2015 e l’anno scorso le altre due chance, con il 2019 che la vide protagonista contro Karolina Pliskova.

00.33 Camila Giorgi ha piazzato, come miglior turno in un Major, il quarto di finale a Wimbledon 2018, quando perse contro Serena Williams in un match dove l’azzurra mostrò una delle sue migliori versioni.

00.31 Si tratta della quinta sfida tra le due tenniste: Angie Kerber è in vantaggio schiacciante di 4 vittorie su altrettanti match, perdendo solo un set a Brisbane nel 2016.

00.29 Secondo terzo turno di fila a Melbourne per la nostra Camila, che si gioca il secondo accesso in carriera in un ottavo di finale, il primo agli Australian Open.

00.27 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Angelique Kerber! Tutta Italia tifa per la marchigiana!

Camila Giorgi-Kerber orario d’inizio e tv: programma e streaming Australian Open 2020–Australian Open 2020, la riscossa di Camila Giorgi a Melbourne. Si vuol sfatare anche il tabù Kerber– Australian Open 2020, Camila Giorgi è tornata! Un uragano si abbatte su Kuznetsova, l’azzurra lascia solo 4 game alla russa!

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Angelique Kerber, valevole per il terzo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nella notte italiana e segnerà una partita fondamentale per la giovane maceratese che ha eguagliato per la terza volta il terzo turno a Melbourne.

Camila Giorgi è giunta sin qui grazie alle vittorie contro Antonia Lottner e soprattutto su Svetlana Kuznestova: l’italiana ha dominato contro le due avversarie perdendo soltanto nove giochi in totale. La classe ’91 ha raggiunto nel 2015 e 2019 il terzo turno a Melbourne: il miglior piazzamento resta quello di Wimbledon 2018 arrivando ai quarti di finale contro Serena Williams. La marchigiana ha partecipato a due tornei prima del primo Slam dell’anno: ad Auckland è uscito al primo turno sempre contro l’americana dopo le qualificazioni, mentre a Hobart si è fermata nelle quali.

Angie Kerber sfiderà per la quinta volta contro l’azzurra: sono 4 le vittorie su altrettante sfide per la tedesca. Ha perso solo un set contro la Giorgi a Brisbane nel 2016: ovviamente la favorita è ancora la tennista teutonica, come dodici mesi fa quando l’azzurra giocò contro Karolina Pliskova. Seconda sfida del torneo contro un’italiana: Kerber ha vinto contro Elisabetta Cocciaretto e Priscilla Hon senza perdere set. La campionessa del 2016 difende il quarto turno dell’anno scorso.

La sfida tra Camila Giorgi e Angelique Kerber inizierà all’1.00 di notte dell’orario italiano sulla Margaret Court Arena di Melbourne. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Rena Schild/ Shutterstock.com