LIVE Brescia-Milan 0-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: squadre negli spogliatoi a reti bianche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

46′ Finito il primo tempo! Brescia-Milan 0-0.

45′ Concesso un minuto di recupero.

43′ Conti finisce sulla lista dei cattivi per aver placcato Mateju ed evitato il contropiede.

Loading...

Loading...

40′ GOL DIVORATO DA IBRAHIMOVIC!!! Incursione di Theo Hernandez che mette il compagno a tu per tu con il portiere, lo svedese sbaglia clamorosamente mandando sul fondo.

38′ Sinistro a giro di Torregrossa che termina lontanissimo dalla porta.

36′ Ammonito Theo Hernandez che dopo aver perso palla commette fallo su un giocatore avversario.

35′ DONNARUMMA! Respinta provvidenziale del portiere rossonero sul tentativo di Ayè dopo il cross profondo di Sabelli.

34′ TORREGROSSA! Colpo di testa da calcio d’angolo del centravanti del Brescia, palla che sfila di un soffio al lato.

33′ Momento di gran pressione del Brescia, trascinato dalle geometria di Tonali, sempre capace di trovare ottime imbucate.

30′ Proteste del popolo bresciano per un intervento falloso di Kjaer già ammonito, difensore danese graziato dall’arbitro.

28′ Ora i rossoneri stanno diventando più propositivi, spinti dai richiami di Pioli in panchina.

25′ Continua a non impressionare il Milan che sta soffrendo la qualità del centrocampo dei padroni di casa.

22′ Ci prova anche Kjaer sulla punizione battuta da Calhanoglu, il colpo di testa è centrale e Joronen blocca.

21′ Giallo a Sabelli per un intervento duro su Bennacer.

19′ JORONEN! Vola all’incrocio il portiere del Brescia che salva sul colpo di testa di Ibrahimovic destinato al sette.

17′ Splendido sinistro volante di Bennacer con la palla che si spegne sull’esterno della rete!

15′ Bellissima giocata di Leao su Cistana, poi scarico su Ibrahimovic che sbaglia un controllo piuttosto semplice graziando il Brescia.

12′ Altro scambio interessante che porta Sabelli sul fondo, traversone teso che non trova compagni al centro.

10′ Combinazione tra Tonali e Sabelli, il cross dell’esterno viene respinto in tuffo da Donnarumma.

8′ Dopo un avvio pimpante del Milan, il Brescia ha preso il pallino del gioco in mano.

5′ Partita subito poco tenera, numerosi contatti duri soprattutto in mezzo al campo.

3′ Ammonito Kjaer per aver fermato fallosamente un contropiede lanciato da Torregrossa.

2′ Subito buona incursione di Kessie il cui tiro in area è deviato sul fondo.

1′ PARTITI! Primo possesso per il Milan.

20:44 Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo accompagnate dall’Inno della Serie A.

20:40 A beneficiare del suo arrivo Rafael Leao in primis, centravanti portoghese classe 1999 molto talentuoso, mentre ne ha fatto le spese Suso, esterno spagnolo sempre più ai margini del progetto rossonero, complice un’annata sinora davvero da dimenticare.

20:35 Il Diavolo proverà dal canto suo a sfruttare l’effetto Zlatan Ibrahimovic: da quando è arrivato alla corte di Stefano Pioli l’attaccante svedese, il Milan ha cambiato faccia e sembra aver ritrovato un’anima

20:30 Le Rondinelle si affidano quindi all’astro nascente di Sandro Tonali, centrocampista azzurro di grande prospettiva che è già entrato nel giro della Nazionale e che ben sta figurando in questa stagione.

20:25 Il grande assente della serata sarà Mario Balotelli, espulso con polemiche nella scorsa giornata dopo essere subentrato nel corso di Brescia-Cagliari, sfida poi terminata 2-2. L’ex di turno si è fatto squalificare per proteste e non potrà aiutare i suoi compagni in un momento così delicato.

20:20 I padroni di casa non vincono da cinque giornate e sono scivolati in penultima posizione, ad un punto dalla salvezza. I rossoneri, invece, arrivano da due successi consecutivi (a Cagliari e poi in casa allo scadere contro l’Udinese), che ne hanno rilanciato le ambizioni europee.

20:15 L’arrivo dei rossoneri al Rigamonti

19:49 Gli 11 scelti da Corini, disposti con un 4-3-1-2: Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayé, Torregrossa.

19:47 Questo il 4-4-2 scelto da Pioli: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao.

19:46 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Brescia-Milan, primo anticipo della 21ma giornata di Serie A 2019-2020.

Data, programma e probabili formazioni di Brescia-Milan

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Brescia-Milan, primo anticipo della 21ma giornata di Serie A 2019-2020. Allo Stadio Mario Rigamonti si disputerà un derby lombardo importantissimo per entrambe le squadre: i padroni di casa non vincono da cinque giornate e sono scivolati in penultima posizione, ad un punto dalla salvezza. I rossoneri, invece, arrivano da due successi consecutivi (a Cagliari e poi in casa allo scadere contro l’Udinese) e stanno rimontando punti per continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions League.

Il grande assente della serata sarà Mario Balotelli, espulso con polemiche nella scorsa giornata dopo essere subentrato nel corso di Brescia-Cagliari, sfida poi terminata 2-2. L’ex di turno si è fatto squalificare per proteste e non potrà aiutare i suoi compagni in un momento così delicato. Le Rondinelle si affidano quindi all’astro nascente di Sandro Tonali, centrocampista azzurro di grande prospettiva che è già entrato nel giro della Nazionale e che ben sta figurando in questa stagione.

Il Diavolo proverà dal canto suo a sfruttare l’effetto Zlatan Ibrahimovic: da quando è arrivato alla corte di Stefano Pioli l’attaccante svedese, il Milan ha cambiato faccia e sembra aver ritrovato un’anima. A beneficiare del suo arrivo Rafael Leao in primis, centravanti portoghese classe 1999 molto talentuoso, mentre ne ha fatto le spese Suso, esterno spagnolo sempre più ai margini del progetto rossonero, complice un’annata sinora davvero da dimenticare.

Il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 20:45. OA Sport vi invita a seguire l’intero incontro in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, azione su azione, in modo da non perdervi alcuna emozione. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse