Highlights Brescia-Milan 0-1: video, gol e sintesi. Rebic fa festeggiare i rossoneri

Vittoria di grande importanza per il Milan, che resta in piena lotta per le posizioni di Europa League con la vittoria sul Brescia per 0-1. I rossoneri si portano in vantaggio a venti minuti dalla fine, con un gol di Rebic propiziato da un lancio di Calhanoglu che serve Ibrahimovic, pronto a crossare al centro, dove il croato, dopo una serie di rimpalli, riesce a trovare lo specchio della porta. Il Brescia non riesce più a recuperare, rimanendo così al penultimo posto dopo quest’anticipo, mentre per quel che riguarda la squadra allenata da Pioli c’è il temporaneo sesto posto, in attesa dell’evoluzione della giornata.

HIGHLIGHTS BRESCIA-MILAN 0-1

0-1 REBIC

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse