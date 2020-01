LIVE Biathlon, 15 km individuale femminile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer, è tempo di attaccare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione Individuale – Orario, programma e pettorali di partenza

Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020.

Loading...

Loading...

Riparte oggi la sfida tra la nostra Dorothea Wierer e la norvegese Tiril Eckhoff, che ha acquisito un vantaggio sostanzioso in classifica grazie alla debacle dell’azzurra nell’inseguimento di Ruhpolding, domenica scorsa. Oggi però la storia potrebbe essere diversa. La 15 km è il format sulla carta più rischioso per la leader e la ventinovenne altoatesina dovrà farsi trovare pronta in caso di qualche errore di troppo dell’avversaria.

La svedese Hanna Öberg, campionessa del mondo in carica, sta salendo di colpi e dovrebbe giocare il ruolo di principale favorita, anche rispetto alle due contendenti per la coppa. Allo stesso modo anche la nostra Lisa Vittozzi cercherà di tirar fuori il meglio da questo contesto, mirando soprattutto a trovare finalmente quello zero che le manca proprio dall’individuale iridata in Svezia dello scorso anno, la gara che le permise di mettersi al collo l’argento e la prima medaglia mondiale della carriera. Si parte alle 14:15, buon divertimento.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL BIATHLON

michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse