Fenerbahce-Trento in tv, Champions League volley 2020: orairo, programma e streaming

Giovedì 30 gennaio si giocherà Fenerbahce-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile. La Itas torna protagonista a quattro giorni di distanza dalla partita contro Civitanova e scenderà in campo di fronte al proprio pubblico con i favori del pronostico, i dolomitici non dovranno però sottovalutare la formazione turca che hanno sconfitto al tie-break nell’incontro d’andata rimontando dallo 0-2. Un successo è fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti vogliono imporsi in trasferta e regalare una gioia ai tifosi per poi lanciarsi verso un mese di febbraio estremamente intenso e assolutamente da non perdere. Trento punterà come sempre sulle sue stelle Simone Giannelli, Luca Vettori, Uros Kovacevic, Aaron Russell per provare a espugnare la tana degli anatolici in una partita che si preannuncia intensa, rovente e molto complicate. Di seguito il calendario completo, la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Fenerbahce-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Istanbul sono avanti due ore rispetto a noi).

FENERBAHCE-TRENTO, CHAMPIONS LEAGUE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 30 GENNAIO:

16.00 Fenerbahce Istanbul vs Itas Trentino

FENERBAHCE-TRENTO, CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV