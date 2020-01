LIVE Fenerbahce-Trento, Champions League volley 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile. In Turchia andrà in scena un vero e proprio spareggio per il secondo posto nella Pool A: i dolomitici, reduci dalla dolorosa sconfitta contro Civitanova, devono assolutamente vincere per assicurarsi la piazza d’onore nel raggruppamento e continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di finale dove sono ammesse le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sono chiamati al colpaccio nella tana della formazione anatolica contro cui avevano sofferto all’andata, riuscendo a imporsi soltanto al tie-break dopo aver rimontato dallo 0-2.

Trento non può commettere passi falsi anche se è incerottata visti i problemi fisici di Aaron Russell e Uros Kovacevic, ci sarà bisogno dei migliori Luca Vettori e Klemen Cebulj azionati da Simone Giannelli per spuntarla in trasferta, senza dimenticarsi dei centrali Davide Candellaro e Srecko Lisinac oltre che del libero Jenia Grebennikov. Serve la partita di lusso per regolare un avversario particolarmente ostico e insidioso che può contare su buoni giocatori come Thibault Rossard, Salvador Hidalgo, Wouter Ter Maat. Una sconfitta metterebbe i dolomitici in seria difficoltà e renderebbe il passaggio del turno estremamente complicato per non dire impossibile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

