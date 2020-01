Il Mondiale 2020 di F1 riprenderà il suo cammino da Melbourne (Australia), il 15 marzo. Un campionato che precederà quello dei grandi cambiamenti del 2021: vetture molto rinnovate e regolamento tecnico profondamente rivisto. Prima però di pensarci, bisognerà concentrarsi sul presente e sulle date di presentazione delle monoposto.

Allo stato attuale delle cose non ancora tutti i team hanno annunciato quando vi sarà il cosiddetto “unveiling”. Al momento, è la Ferrari che sarà la prima a svelare le proprie carte l’11 febbraio. La macchina del Cavallino Rampante è, come al solito, molto attesa. Dopo i riscontri non così positivi delle ultime stagioni, il target è sempre quello della vittoria iridata. Il giorno dopo spetterà alla Renault mettersi in mostra e la speranza per l’australiano Daniel Ricciardo e il francese Esteban Ocon è quella di avere a disposizione una monoposto più competitiva.

Il 14 febbraio sarà la volta di Alpha Tauri e di Mercedes, con le Frecce d’Argento pronte a dominare anche quest’annata, forti di una stabilità interna invidiabile e di un pilota come Lewis Hamilton capace di fare la differenza. A seguire la Racing Point il 17 febbraio e l’Alfa Romeo Racing il 19 febbraio a Barcellona, sede dei test invernali. All’appello, dunque, mancano la Red Bull, la Haas e la Williams, ma presto ne sapremo di più.

F1, calendario presentazione delle scuderie 2020: tutte le date e il programma, Ferrari anticipa la Mercedes

Foto: LaPresse