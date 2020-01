Civitanova-Budejovice oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Champions League volley 2020

Oggi, martedì 28 gennaio, si giocherà Civitanova-Ceske Budejovice, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile. I marchigiani tornano sul parquet di fronte al proprio pubblico con tutti i favori del pronostico. I Campioni d’Italia si troveranno di fronte la modesta formazione ceca già travolta nell’incontro d’andata. La Lube va a caccia di una vittoria fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate.

Fefé De Giorgi punterà come sempre sulle sue stelle Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Bruninho anche se è possibile che il coach scelga di fare un po’ di turnover visto la pochezza degli avversari. Di seguito il calendario completo, la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Ceske Budejovice, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CIVITANOVA-BUDEJOVICE, CHAMPIONS LEAGUE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 28 GENNAIO:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Ceske Budejovice

Loading...

Loading...

CIVITANOVA-BUDEJOVICE, CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY