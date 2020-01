Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2020: l’ultimo atto prima dei Mondiali di Berlino

Da venerdì 24 gennaio a domenica 26 andrà in scena la sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 su pista di Milton, in Canada. Saranno tre giorni fondamentali in vista della preparazione per i Campionati del Mondo di Berlino che si terranno dal 26 febbraio all’1 marzo. Alla manifestazione non saranno presenti i titolari azzurri che andranno alle Olimpiadi di Tokyo, eccezion fatta delle candidate Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri. L’obiettivo sarà comunque quello di migliorarsi ulteriormente nelle prove che porteranno, con ogni probabilità, la nostra Nazionale ai giochi nipponici, ossia: Inseguimento a squadre, Madison e Omnium.

I ragazzi convocati per la rassegna canadese da parte del Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Marco Villa e Edoardo Salvoldi, saranno:

Bianchi Matteo Campana Imballaggi

Bissolati Elena G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd

Boscaro Davide Team Colpack Ballan

Confalonieri Maria Giulia G.S. Fiamme Oro

Giordani Carloalberto Biesse Arvedi Asd

Masotto Giulio Team Colpack Ballan

Moro Stefano Biesse Arvedi Asd

Paternoster Letizia G.S. Fiamme Azzurre

Umbri Gidas Team Colpack Ballan

Vece Miriam Valcar – Travel & Service

Di seguito invece, potrete trovare tutta la programmazione e gli orari italiani della Coppa del Mondo di Milton 2020, che verrà trasmessa in differita su Eurosport 2 lunedì 27 gennaio alle ore 19.55:

Venerdì 24 gennaio

Ore 0.00 – 1.30

Qualificazioni Inseguimento a squadre maschile e femminile

Ore 16.30 – 18.30

Primo round Inseguimento a squadre maschile e femminile

Qualificazioni Velocità a squadre maschile e femminile

Sabato 25 gennaio

Ore 1.00 – 3.00

Primo round e finali Velocità a squadre maschile e femminile

Finali Inseguimento a squadre maschile e femminile

Ore 18.00 – 21.00

Qualificazioni 200 metri, sedicesimi, ottavi e quarti di finale Velocità individuale femminile

Primo round e ripescaggi Keirin maschile

Domenica 26 gennaio

Ore 0.00 – 3.30

Scratch 10 km, tempo race, eliminazione e finale 25 km a punti Omnium maschile

Semifinali e finali Velocità individuale femminile

Secondo round, finali 7°-12°, 1°-6° posto Keirin maschile

Finale Madison 30 km femminile

Ore 16.00 – 19.30

Qualificazioni 200 metri, sedicesimi, ottavi, quarti di finali Velocità individuale maschile

Primo round, ripescaggi Keirin femminile

Ore 22.00 – 2.00 (Lunedì 27 gennaio)

Scratch 7,5 km, tempo race, eliminazione, finale 20 km a punti Omnium femminile

Semifinali e finali Velocità individuale maschile

Secondo round, finali 7°-12, 1°-6° posto Keirin femminile

Finale Madison 50 km maschile

Foto: Lapresse