Calendario Coppa Italia volley femminile 2020: orari quarti di finale, programma, tabellone, tv

Mercoledì 29 gennaio si disputeranno i quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile, alle ore 20.30 andranno in scena quattro partite da dentro o fuori: le vincitrici si qualificheranno alla Final Four in programma nel weekend del 1-2 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio, le perdenti verranno naturalmente eliminate dal torneo a cui sono state ammesse le migliori otto squadre della Serie A1 al termine del girone d’andata.

Conegliano è la grande favorita della vigilia, le Campionesse d’Italia procedono spedite in questa stagione e vogliono conquistare anche questo trofeo dopo aver già portato a casa Supercoppa Italiana e Mondiale per Club: Paola Egonu e compagne non dovrebbero avere grossi contro Chieri. Novara si presenta da detentrice del trofeo ma Cristina Chirichella non possono permettersi di sottovalutare Monza anche se le brianzole non stanno attraversando un buon momento di forma. Busto Arsizio, seconda forza della classe, vuole giocare la Final Four in casa ma l’impegno contro Firenze non sarà poi così semplice per le Farfalle. Il match sulla carta più equilibrato dovrebbe essere quello tra Scandicci e Casalmaggiore, le toscane avranno il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. Le partite dei quarti di finale saranno trasmesse in diretta streaming su PMG Sport.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2020:

Conegliano-Chieri

Scandicci-Casalmaggiore

Busto Arsizio-Firenze

Novara-Monza

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2020:

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO:

20.30 Imoco Volley Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri

20.30 Savino Del Bene Scandicci vs E’Più Pomì Casalmaggiore

20.30 Unet E-Work Busto Arsizio vs Il Bisonte Firenze

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Saugella Monza

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2020: DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su PMG Sport.

