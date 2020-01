Biathlon, startlist e pettorali di partenza staffetta mista a coppie Pokljuka 2020: programma, orari e tv

Si continua a sciare e sparare a Pokljuka, in Slovenia, per la Coppa del Mondo 2019-2020 di biathlon, dove domani, sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 13.15 è in programma la staffetta mista a coppie: per l’Italia saranno in gara Thomas Bormolini e Lisa Vittozzi.

Di seguito il programma completo della staffetta mista a coppie della Coppa del Mondo 2019-2020 di biathlon di Pokljuka con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara.

PROGRAMMA STAFFETTA MISTA A COPPIE POKLJUKA

Sabato 25 gennaio

ore 13:15 staffetta mista a coppie

diretta tv su Eurosport 1

diretta streaming su Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST STAFFETTA MISTA A COPPIE POKLJUKA

1 SWE – SWEDEN 1

1-1 r STENERSEN Torstein M

1-2 g SKOTTHEIM Johanna F

2 GER – GERMANY

2-1 r LESSER Erik M

2-2 g PREUSS Franziska F

3 NOR – NORWAY

3-1 r CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M

3-2 g KNOTTEN Karoline Ofŵgstad F

4 UKR – UKRAINE 2

4-1 r PIDRUCHNYI Dmytro M

4-2 g MERKUSHYNA Anastasiya F

5 EST – ESTONIA

5-1 r ZAHKNA Rene M

5-2 g OJA Regina F

6 USA – USA

6-1 r BROWN Jake M

6-2 g REID Joanne F

7 FRA – FRANCE 3

7-1 r JACQUELIN Emilien M

7-2 g BESCOND Anais F

8 ITA – ITALY

8-1 r BORMOLINI Thomas M

8-2 g VITTOZZI Lisa F

9 BLR – BELARUS

9-1 r KRYUKO Viktar M

9-2 g ALIMBEKAVA Dzinara F

10 CAN – CANADA 4

10-1 r GOW Christian M

10-2 g LUNDER Emma F

11 AUT – AUSTRIA

11-1 r EDER Simon M

11-2 g HAUSER Lisa Theresa F

12 RUS – RUSSIA

12-1 r LATYPOV Eduard M

12-2 g REZTSOVA Kristina F

13 SUI – SWITZERLAND 5

13-1 r WIESTNER Seraŵn M

13-2 g CADURISCH Irene F

14 KAZ – KAZAKHSTAN

14-1 r YEREMIN Roman M

14-2 g BELCHENKO Yelizaveta F

15 BUL – BULGARIA

15-1 r SINAPOV Anton M

15-2 g KOEVA Daŵnka F

16 POL – POLAND 6

16-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej M

16-2 g ZBYLUT Kinga F

17 CZE – CZECH REPUBLIC

17-1 r SLESINGR Michal M

17-2 g JISLOVA Jessica F

18 SLO – SLOVENIA

18-1 r TRSAN Rok M

18-2 g POJE Urska F

19 JPN – JAPAN 7

19-1 r TACHIZAKI Mikito M

19-2 g TACHIZAKI Fuyuko F

20 CHN – CHINA

20-1 r WANG Wenqiang M

20-2 g QU Ying F

21 LTU – LITHUANIA

21-1 r STROLIA Vytautas M

21-2 g KOCERGINA Natalja F

22 ROU – ROMANIA 8

22-1 r FLORE Raul Antonio M

22-2 g COTRUS Ana Larisa F

23 SVK – SLOVAKIA

23-1 r OTCENAS Martin M

23-2 g FIALKOVA Ivona F

24 KOR – KOREA

24-1 r LAPSHIN Timofei M

24-2 g FROLINA Anna F

25 LAT – LATVIA 9

25-1 r RASTORGUJEVS Andrejs M

25-2 g BENDIKA Baiba F

26 BEL – BELGIUM

26-1 r LAHAYE-GOFFART Tom M

26-2 g LIE Lotte F

LEGEND

F Female G Gender g green M Male

P Prone r red S Standing T Total penalties + used spare rounds

POKLJUKA

20 – 26 JAN 2020

START LIST

SINGLE MIXED RELAY

SP

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Federico Angiolini