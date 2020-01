LIVE Biathlon, staffetta mista Pokljuka 2020 in DIRETTA: Johannes Boe regala la leadership alla Norvegia dopo due frazioni, Italia settima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.58 Magnusson e Davidova saltano via Zdouc e cambiano con una ventina di secondi di margine. La Russia insieme all’Austri a 1’30, ora ci sarà Starykh.

15.57 42″ al cambio, come da previsione, Hettich cambia a soli 5″ dalla norvegese e con una Hinz perfetta la Germania potrebbe anche sognare.

15.55 Solemdal in enorme difficoltà, ha già 28″ a metà tornata. Che cotta per la norvegese che mantiene soli 10″ su Hettich. La Francia ha su un piatto d’oro la vittoria.

Loading...

Loading...

15.53 Un paio di errori per Sanfilippo che paga 2 minuti e 5 secondi dopo il poligono, ottava posizione.

15.52 Hettich non precisissima ed esce a 48″, con soli 15″ di margine su Svezia e Austria.

15.50 Una ricarica per Braisaz, due per Solemdal che esce con 13″ di ritardo. La Francia potrebbe cambiare con 40″ di margine, incredibile!

15.48 Sanfilippo in recupero, nona posizione ma ora arriva la delicata serie in piedi. Braisaz si prende 5″ di margine prima di sparare e Solemdal non è così perfetta come a terra. Può decidersi la gara qui.

15.47 Braisaz ha ripreso 25″ a Solemdal in meno di una tornata! Pazzesco. Hettich paga 28″ quando ci si avvia verso la serie in piedi.

15.45 In 800 metri il divario tra le prime due è già sceso a 14″. Una sfida che è l’essenza stessa del biathlon, estremizzata.

15.43 Una sola ricarica per Sanfilippo che esce a 1’46 in ottava piazza, in scia a Davidova. Quarta e quinta ancora Austria e Svezia.

15.42 Due sport diversi sugli sci, ma lo stesso vale al poligono al contrario! Solemdal porta a scuola Braisaz e le mangia 25″!! Due ricariche per la transalpina. Molto bene Hettich che non è lontana dalla francese.

15.40 Braisaz ha ripreso Solemdal in meno di un giro! Incredibile la differenza di passo..Tiene perfettamente il passo di Solemdal per ora Hettich.

15.38 Sanfilippo paga 29 secondi da Zdouc che occupa il quarto posto. Se le percentuali la assisteranno ci sono ottime possibilità che si vada a riprendere.

15.37 In netto recupero Braisaz, a metà giro ha già dimezzato il distacco.

15.36 Germania terza da sola a 35″ ma ora c’è Hettich. Windisch settimo a 1’34”.

15.35 Si amplia in questi ultimi metri di fatica il margine tra i primi due, Boe passa il testimone alla frazione più debole della Norvegia, Solemdal, con 16″ di margine. Braisaz può partire a caccia.

15.33 In grande difficoltà anche la Russia con 3 errori di Loginov che riparte con Dominik. Boe non allunga su Desthieux al momento.

15.31 Purtroppo altre tre ricariche per Windisch che si allontana ulteriormente dal quarto posto. Ottavo a 1’22”.

15.30 Perfetti Boe e Desthieux che volano via. Il norvegese però inizia il terzo giro con 10″ di margine. Una sola ricarica anche per Kuehn che in piedi va benissimo per lui. 30″ di distacco però visto il più alto tempo di rilascio.

15.29 Windisch si sta riportando sul quarto posto, ottimo il passo dell’azzurro. Serve lo zero in piedi.

15.28 Johannes ha deciso che è il momento di affondare il colpo e prova l’allungo. 5″ su Desthieux e addirittura 9″ su Kuehn che pare più in difficoltà del solito sugli sci.

15.26 Sbagliano entrambi due volte i leader e Kuehn li riacciuffa con lo zero. Tornano insieme le tre nazioni davanti. Windisch ne manca due e si complica molto la battaglia per il quarto posto provvisorio visto lo zero rapido del ceco Krcmar.

15.25 Boe resta con Desthieux, adottando una tattica conservativa, e i due non allungano nemmeno su Kuehn. Serie a terra in arrivo.

15.23 Windisch si è portato rapidamente in quarta posizione scavalcando Bauer e Landertinger. Il distacco scende a 32″, ottimo avvio dell’altoatesino.

15.22 Johannes Boe in un attimo si è riportato sul francese mentre Kuehn ha deciso di non seguire le code del norvegese.

15.21 Per noi è partito ora Windisch che dovrà restare quasi perfetto per regalare le migliori carte a Sanfilippo e Carrara.

15.19 Fillon Maillet allunga prima del cambio e regala 6″ di margine a Desthieux che parte insieme a Kuehn. Italia settima a 34, la Russia paga 51″.

15.17 Spettacolare frazione di Horn che ha tenuto testa ai due fuoriclasse di Francia e Norvegia.

15.15 Boe si riporta su Horn e Fillon Maillet, le tre favorite volano. Hofer paga 23″ a metà dell’ultimo giro, perdendone 7″.

15.14 Germania, Francia e Slovenia scappano via, Tarjei Boe un po’ più lento nel coprire i cinque bersagli e riparte con 6″. Ottimo poligono anche di Hofer che trova lo zero.

15.12 Si avvicina la seconda serie, il gruppo davanti ha rallentato in questo frangente e l’italiano ha recuperato qualche secondo.

15.11 Secondo giro meno lento del previsto, Hofer non recupera sulla testa e mantiene il distacco. Davanti si è portato Tarjei Boe.

15.09 Anche la Russia in difficoltà con Eliseev che sta perdendo quella perfezione al tiro mostrata in dicembre. 2 ricariche anche per lui e già 25″ di ritardo.

15.08 Parecchi errori, Svizzera perfetta con Dolder esce davanti a Tarjei Boe. Bene anche la Germania mentre pagano qualche secondo in più Francia (10″) e Italia (16″) con Hofer costretto alla doppia ricarica.

15.06 Gara completamente rivoluzionata nella strategia, come era lecito aspettarsi. I grandi fondisti non fanno la differenza e si va verso il primo poligono ancora tutti insieme.

15.04 Russia, Italia e Slovenia a fare il ritmo. Norvegia e Francia più coperte.

15.02 Gruppo compatto nel primo giro, nessuno si stacca al momento.

15.00 Partiti! Ricordiamo che sono subito in gara Tarjei Boe, Fillon Maillet, Horn e Eliseev. Tanta carne al fuoco già da subito.

14.58 Hofer e gli altri frazionisti al lancio sono schierati nella zona di partenza. Tutto è pronto per il via.

14.56 2° di temperatura in Slovenia, condizioni ideali per una bella giornata di biathlon.

14.54 Ultimato l’azzeramento, le condizioni sono le medesime del mattino, con nuvole in cielo e vento molto debole.

14.52 Si sono disputate solamente 3 staffette miste nella storia di questa località: nel 2006 si impose la Russia, nel 2010 la Svezia e nel 2018 la Francia. Dunque per la Norvegia potrebbe esserci la piccola motivazione extra di andare a trionfare per la prima volta (un solo podio, il secondo del 2006).

14.50 Dieci minuti all’inizio della staffetta.

14.47 Ricordiamo che la nostra formazione ha trionfato nell’unico precedente stagionale, in Svezia nell’opening di Oestersund. In quel caso però potevamo disporre di una metà femminile composta da Wierer e Vittozzi.

14.45 L’Italia schiera i due uomini di punta ad aprire, Hofer e Windisch, che saranno seguiti poi da Sanfilippo e Carrara. Fondamentali saranno, neanche a dirlo, le percentuali, per capire quale possa essere l’obiettivo degli azzurri.

14.43 Per i transalpini ci saranno Fillon Maillet, Desthieux, Braisaz e Simon, la Norvegia risponde con i fratelli Boe, Solemdal e Tandrevold. La Germania schiera Horn, Kuehn, Hettich e Hinz.

14.42 Francia e Norvegia proveranno a fare la voce grossa anche in questo caso, con la Germania a giocare il ruolo di terza incomoda nel caso le percentuali risultassero eccellenti. In ogni caso, essendo in chiusura le donne oggi, per i tedeschi sarà dura.

14.40 Ora sarà invece il turno della prova più tradizionale, con i due uomini che come nella single mixed precederanno le due donne .

14.38 Nella mattinata successo della favorita Francia su una sorprendente Estonia e sull’Austria. Italia 19°, in grande difficoltà fin dai primi metri a causa di una caduta di Bormolini ma mai parsa brillante anche nelle successive tornate.

14.37 Ben ritrovati su OA Sport, ci avviciniamo alla seconda staffetta mista di biathlon odierna a Pokljuka, quella tradizionale a quattro frazionisti.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DALLE 13.15 (SABATO 25 GENNAIO)

La startlist della staffetta mista – La presentazione della staffetta mista

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta mista della Coppa del Mondo di biathlon in programma sulla pista di Pokljuka, in Slovenia: oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 15.00, per l’Italia saranno della partita Lukas Hofer al lancio, Dominik Windisch in seconda frazione, Federica Sanfilippo in terza e Michela Carrara in chiusura.

Approfittando dell’inversione delle frazioni tra uomini e donne, la formazione dell’Italia è davvero sperimentale, con la conferma di Lukas Hofer e Dominik Windisch ma l’innesto di Federica Sanfilippo e Michela Carrara. Certamente non sarà questa la formazione che l’Italia schiererà ai Mondiali in casa ad Anterselva, anche alla luce del fatto che nella rassegna iridata le frazioni tra uomini e donne.

Favorita numero uno per la vittoria è la Norvegia, che schiera Tarjei e Johannes Boe, Synnoeve Solemdal ed Ingrid Tandrevold, mentre non ci saranno Tiril Eckhoff e Marte Roeiseland, poi tutte le altre selezioni appaiono un gradino sotto, con la Svezia che mette in chiusura Elisabeth Hoegberg, la Germania con Vanessa Hinz, ultima a scendere in pista, che deve trovare la giornata giusta al tiro, e la Francia, che porta in quarta frazione Julia Simon.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della staffetta mista della Coppa del Mondo di biathlon in programma sulla pista di Pokljuka, in Slovenia: oggi, sabato 24 gennaio, la gara inizierà alle ore 15.00, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini