Volley, quarti di finale Champions League 2019: programma, orari e tv. In campo Perugia e Civitanova

Settimana di fondamentale importanza per le due formazioni italiane ancora in corsa nella Champions League 2018-2019 di volley maschile. Dopo aver superato infatti la fase a gironi, impresa non riuscita a Modena, Civitanova e Perugia scenderanno in campo per l’andata dei quarti di finale, in programma tra martedì 12 marzo e giovedì 14 marzo.

La formazione marchigiana ha chiuso in prima posizione il proprio girone, ma dovrà vedersela con un avversario di assoluto valore come la Dinamo Mosca. La sfida di andata in Russia sarà determinante considerando soprattutto il caldissimo pubblico dello Sports Palace. Le principali insidie per gli uomini di Fefè De Giorgi arriveranno da Dick Kooy e Yury Berezhko, punti di riferimento dell’attacco russo. Compito teoricamente più agevole quello toccato invece alla squadra umbra, che affronterà lo Chaumont. La formazione francese allenata dall’italiano Silvano Prandi è sicuramente tra le squadre meno attrezzate ad aver superato il primo turno e non dovrebbe rappresentare un ostacolo per la compagine di Lorenzo Bernardi.

Segui Dinamo Mosca-Civitanova e Chaumont-Perugia in diretta streaming su DAZN

Le quattro sfide di andata dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di volley maschile si svolgeranno tra martedì 12 marzo e giovedì 14 marzo e saranno trasmesse in esclusiva in diretta streaming su DAZN. Come di consueto, OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Dimano Mosca-Cucine Lube Civitanova e Chaumont VB 52 HM-Safety Conad Perugia, che si giocheranno rispettivamente martedì 12 marzo alle ore 17.00 e giovedì 14 marzo alle ore 20.30. Di seguito il programma completo.

MARTEDÌ 12 MARZO

ore 17.00 Dinamo Mosca-Cucine Lube Civitanova

diretta streaming su DAZN

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

MERCOLEDÌ 13 MARZO

ore 18.00 Trefl Gdansk-Zenit Kazan

diretta streaming su DAZN

GIOVEDÌ 14 MARZO

ore 18.00 PGE Skra Belchatow-Zenit San Pietroburgo

diretta streaming su DAZN

ore 20.30 Chaumont VB 52 HM-Safety Conad Perugia

diretta streaming su DAZN

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

Segui Dinamo Mosca-Civitanova e Chaumont-Perugia in diretta streaming su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

roberto.pozzi@oasport.it