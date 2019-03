LIVE Dinamo Mosca-Civitanova volley, Champions League 2019 in DIRETTA: andata dei quarti di finale da brividi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi locali sosterranno i propri beniamini che hanno tutte le carte in regola per impensierire i cucinieri anche se la compagine nostrana partirà con tutti i favori del pronostico.

I ragazzi di Fefé De Giorgi hanno vinto il girone preliminare senza concedere nulla, occupano il terzo posto in SuperLega ad appena quattro punti dalla capolista Perugia e puntano al trofeo. I padroni di casa, invece, si sono dovuti accontentare del secondo posto nel raggruppamento preliminare proprio alle spalle di Perugia e sono soltanto settimi in campionato: cercheranno l’impresa per mettere in difficoltà i vicecampioni d’Europa anche in vista del match di ritorno che si giocherà settimana prossima all’Eurosuole Forum.

Civitanova può contare sulla regia di Bruninho, sulle bordate di Sokolov, sugli attacchi di Juantorena e Leal. La Dinamo Mosca punterà su Kooy e Berezhko di banda per provare a minare le certezze dei biancorossi che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Si preannuncia una partita particolarmente intensa, equilibrata e avvincente.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Valerio Origo