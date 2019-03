Strade Bianche 2019 oggi (9 marzo): orario d’inizio e come vedere la gara in tv. Il programma su RAI2

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE DALLE 10.45, MINUTO PER MINUTO

Oggi, sabato 9 marzo, dalle ore 10.45, si correrà la 13ma edizione della Strade Bianche. La classica toscana prevede ben 63 km sterrato, divisi in 11 settori, ed offrirà grande spettacolo. Lo scorso anno a trionfare sul traguardo in Piazza del Campo a Siena è stato Tiesj Benoot, ma quest’anno sono molti i pretendenti alla vittoria: su tutti Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe e Zdenek Stybar, mentre l’Italia si affiderà a Vincenzo Nibali e Gianni Moscon.

La partenza della corsa è prevista per le ore 10.45, mentre l’arrivo è previsto tra le 15.15 e le 15.45, a seconda della media di gara. La competizione senese sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.00. ed in abbonamento su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà su Rai Play ed Eurosport Player. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Strade Bianche 2019 – Sabato 9 marzo

Siena-Siena 184 km

Partenza: 10.45 – Arrivo previsto: 15.15-15.45

Diretta tv su RAI 2 dalle ore 14.00 ed Eurosport 2

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

