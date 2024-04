Marcell Jacobs bussa alla top-20 dei tempi mondiali: la nuova classifica, solo due giovani sotto i 10”

Marcell Jacobs ha fatto il proprio debutto stagionale sui 100 metri, correndo in 10.11 (0,9 m/s di vento favorevole) a Jacksonville (Florida, USA). Il Campione Olimpico è tornato in gara a distanza di 230 giorni dall’ultima uscita agonistica, scegliendo un evento nell’impianto dove si allena da alcuni mesi alla corte di Rana Reider. Il velocista lombardo non è partito benissimo, ma poi ha sfoggiato un bel lanciato e una progressione degna di nota, dando l’impressione di essersi avvicinato al gesto tecnico dei giorni migliori. Si tratta di una prestazione confortante e che lascia intravedere importanti margini di miglioramento in vista dei due grandi appuntamenti di questa annata agonistica: gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate.

Marcell Jacobs ha chiuso al secondo posto, battuto soltanto al photo-finish dal canadese André De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e precedendo altri due rivali quotati come lo statunitense Travyon Bromell e il giapponese Hakim Sani Brown. Come si colloca il Messia dell’atletica italiana nella classifica mondiale dei tempi corsi nel 2024? Il 29enne si inserisce al 23mo posto, eguagliando il crono siglato dal giapponese Yuki Koike lo scorso 20 aprile e ovviamente quello di De Grasse di ieri sera. Per entrare in top-20 sarebbe servito stampare un 10.09, eguagliando così quanto fatto dall’olandese Taymir Burnet, dagli statunitense Kalen Walker ed Elijah Hall e da Cejhae Greene da Antigua & Barbuda.

Siamo soltanto al 28 aprile e l’universo dei 100 metri deve ancora carburare. Per il momento soltanto due uomini sono scesi sotto il muro dei dieci secondi: il 17enne statunitense Christian Miller (9.93 lo scorso 20 aprile a Clermont) e il 22enne nigeriano Favour Oghene Tejiri Ashe (9.99 il 30 marzo a Gainesville). Lo statunitense Noah Lyles, Campione del Mondo di 100, 200 e 4×100, si è fermato a 10.01 il 13 aprile a Gainesville, ma dovrebbe tornare presto in pista e cercherà una pronta zampata. Ieri il sudafricano Akani Simbine ha vinto in Diamond League a Suzhou (Cina) con 10.01, precedendo lo statunitense Christian Coleman (10.04, il Campione del Mondo dei 60 metri è fuori dalla top-10). Di seguito la classifica mondiale dei tempi stagionali sui 100 metri.

CLASSIFICA TEMPI 100 METRI 2024

1. Christian Miller (USA) 9.93 (+1,6 m/s di vento)

2. Favour Oghene Tejiri Ashe (Nigeria) 9.99 (+0,7)

3. Noah Lyles (USA) 10.01 (+1,7)

3. Kenneth Bednarek (USA) 10.01 (+1,7)

3. Akani Simbine (Sudafrica) 10.01 (-0,5)

6. Abdul Hakim Sani Brown (Giappone) 10.02 (+0,5)

6. Pjai Austin (USA) 10.02 (+1,8)

9. Fred Kerley (USA) 10.03 (+1,9)

9. Rikkoi Brathwaite (Isole Vergini Britanniche) 10.03 (+1,6)

11. Christian Coleman (USA) 10.04 (-0,1)

12. Zhenye Xie (Cina) 10.06 (+0,5)

13. Cooper Bibbs (USA) 10.07 (+1,3)

13. Joseph Fahnbulleh (Liberia) 10.07 (+1,7)

15. Jiapeng Chen (Cina) 10.08 (+0,8)

15. Omari Lewis (Trinidad & Tobago) 10.08 (+1,1)

15. Puripol Boonson (Thailandia) 10.08 (+1,3)

18. Taymir Burnet (Paesi Bassi) 10.09 (+1,9)

18. Kalen Walker (USA) 10.09 (+2,0)

18. Elijah Halle (USA) 10.09 (+1,4)

18. Cejhae Green (Antigua & Barbuda) 10.09 (+1,6)

22. Emmanuel Ekanem Consider (Nigeria) 10.10 (+0,9)

23. Marcell Jacobs (Italia) 10.11 (+0,9)

23. Yuki Koike (Giappone) 10.11 (+1,3)

23. André De Grasse (Canada) 10.11 (+0,9)