GP Larciano 2019: orari di partenza ed arrivo. I comuni e le località attraversate

Domani (domenica 10 marzo) si correrà la 42ma edizione del G.P. Industria e Artigianato di Larciano. I corridori si sfideranno su un percorso impegnativo di 199 km con partenza e arrivo nella cittadina toscana. Lo scorso anno si impose in solitaria lo sloveno Matej Mohorič, davanti a Marco Canola e Davide Ballerini. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso con i comuni e le località attraversate dalla corsa.

Partenza alle ore 11.00 da Piazza Vittorio Veneto a Larciano per affrontare un circuito di 22,3 km da ripetere quattro volte, che toccherà le località di Castelmartini, Le Baccane, Cerbaia, Ponte di Feroce, Stabbia, Lazzeretto, La Stella, Mastromarco e Lamporecchio.

La corsa entrerà poi nel vivo nel secondo circuito di 27,5 km, da ripetere anche questo quattro volte, caratterizzato dalla salita di Fornello che proseguirà poi fino allo scollinamento sul San Baronto. A seguire una rapida discesa verso Lamporecchio per poi giungere sul traguardo posto in Via Marconi a Larciano, con l’arrivo dei corridori previsto tra le 15.45 e le 16.15.

CLICCA QUI PER LA CRONOTABELLA: TUTTI GLI ORARI E I PAESI ATTRAVERSATI DAL GP LARCIANO 2019

Foto: Valerio Origo